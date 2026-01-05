  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении за ночь трех дронов ВСУ
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Похищение Мадуро открыло дверь в новое Средневековье

    Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.

    5 января 2026, 09:28

    Wildberries запустила фирменные отели на зарубежных курортах

    Tекст: Ольга Иванова

    Компания Wildberries запустила отельный бизнес за рубежом, первый объект под брендом WB Travel начнет работу в Египте уже в феврале 2026 года.

    Сервис WB Travel, который создан объединенной компанией Wildberries и Russ (РВБ) вместе с туроператором Fun&Sun, объявил о запуске собственной отельной концепции на зарубежных курортах, передает ТАСС. Первый отель под брендом WB Travel откроется в Египте.

    Как пояснили в пресс-службе РВБ, торжественное открытие первого фирменного отеля запланировано на 15 февраля 2026 года. Сейчас в здании активно обновляют жилые корпуса, главный ресторан, лобби и другие общественные пространства.

    Особое внимание, по словам представителей компании, уделят сервисам для семей с детьми и качеству инфраструктуры. В 2026 году WB Travel планирует запустить еще несколько фирменных отелей в Египте и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенная компания Wildberries & Russ завершила процедуру покупки парфюмерно-косметической сети «Рив гош». 

    4 января 2026, 16:39
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    В Тбилиси заявили о «венесуэльском уроке» в плане отношений с Москвой
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    События в Венесуэле должны быть уроком для Грузии в плане отношений с большим и сильным соседом, заявил в воскресенье исполнительный секретарь партии «Единая нейтральная Грузия» Вахтанг Шакаришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Грузия должна принять случившееся в Венесуэле как еще один урок – когда у тебя есть большой и сильный сосед, то нельзя оказываться в лагере противостоящих ему в надежде на гипотетическую помощь извне», – заявил Шакаришвили, сообщает телекомпания POSTV.

    «Это реальность. Грузии нельзя оказываться в лагере тех, кто воюет с Россией», – отметил политик.

    По словам Вахтанга Шакаришвили, Украина уже оказалась в разрушившей эту страну войне.

    «Грузии же такая политика в 2008 году принесла войну и «оккупацию» территорий, поэтому надо работать над нейтралитетом Грузии!» – заявил исполнительный секретарь «Единой нейтральной Грузии».

    Ранее этот политик назвал «абсурдной» существующую в Конституции Грузии с 2017 года статью о курсе в НАТО и Евросоюз. На съезде партии в начале декабря прошлого года было заявлено о ее участии в парламентских выборах-2028.

    МИД Грузии в воскресенье в социальных сетях призвал Венесуэлу отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии, что было сделано Каракасом наряду с Россией, Никарагуа, Науру и Сирией.

    4 января 2026, 15:12
    Сборы фильма «Буратино» за первые дни проката превысили 1 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    За четыре дня с начала проката сказочный фильм «Буратино» собрал более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные в Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

    С 1 января 2026 года картину уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей, передает Ura.ru. По данным системы, в первые сутки фильм принес более 226 млн рублей, а предпродажи составили почти 184 млн рублей.

    Создатели подчеркивают, что это не пересъемка советского фильма, а самостоятельная версия, объединившая мотивы сказки Карло Коллоди и «Золотого ключика» Алексея Толстого. По словам режиссера Игоря Волошина, сценарий соединяет два источника и предлагает современное прочтение, понятное и интересное новой аудитории, включая детей.

    Главную роль Буратино при помощи технологии «захвата движения» исполнила Виталия Корниенко. Папу Карло сыграл Александр Яценко, Мальвину – Анастасия Талызина, а Артемона – Марк Эйдельштейн. Роль Карабаса Барабаса исполнил Федор Бондарчук, Лису Алису – Виктория Исакова, кота Базилио – Александр Петров, черепаху Тортиллу – Светлана Немоляева.

    Музыку к фильму написал Алексей Рыбников, автор оригинального саундтрека 1975 года, вместе с сыном Дмитрием, обновив и переаранжировав знакомые мелодии. Особое внимание команда уделила финальной сцене, в которой участвовали более 200 человек, включая 35 профессиональных танцоров. Хореографию ставил Владимир Варнава.

    Ранее сообщалось, что «Буратино» за первые сутки проката собрал более 226 млн рублей.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 11:49
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».

    На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

    По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

    Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

    Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.

    4 января 2026, 13:32
    NYT: Мадуро отверг предложение США уехать в Турцию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть страну после предложения США о переезде в Турцию в декабре прошлого года, об этом газете The New York Times (NYT) сообщил американский чиновник.

    Соединенные Штаты сделали предложение президенту Венесуэлы Николасу Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, однако венесуэльский лидер резко отказался, передает ТАСС. Американский чиновник сообщил изданию, что Вашингтон направил это предложение 23 декабря 2025 года.

    Как отмечает NYT, Мадуро «гневно отверг этот план», что, по словам источника, продемонстрировало его нежелание серьезно рассматривать любые инициативы со стороны США.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о задержании Мадуро и его супруги. Генпрокурор США Памела Бонди пояснила, что Мадуро и его жена предстанут перед судом по обвинению в «наркотерроризме».

    4 января 2026, 13:24
    Названы возможные цели США после Венесуэлы

    The Guardian: Дания и Иран могут стать следующими целями США после Венесуэлы

    Названы возможные цели США после Венесуэлы
    @ REUTERS/Lukas Barth

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле, пишет The Guardian.

    Как отмечает The Guardian, действия Вашингтона в Каракасе вызывают тревогу у руководства этих стран, передает РБК. По мнению издания, президент США Дональд Трамп ранее уже демонстрировал готовность к радикальным шагам в отношении Ирана и Дании.

    Газета напоминает, что несколькими днями ранее Трамп публично заявил, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер пригрозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Кроме того, издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В ночь на 3 января американские военные провели операцию под названием «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу. В результате спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в США. Ожидается, что пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    4 января 2026, 17:45
    Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы

    Американист Дробницкий: Трамп показал суть настоящего многополярного мира

    Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы
    @ Stefan Huwiler/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Когда великие державы делают, что хотят – это и есть настоящий многополярный мир, где центры силы принимают решения, исходя из национальных интересов, а не Устава ООН. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя данные британской прессы о якобы готовности Дональда Трампа к новым военным операциям.

    «Уже есть все внутренние и внешние предпосылки для решимости Дональда Трампа идти дальше. Он поставил задачу сосредоточить политический класс Америки и остальные страны в Западном полушарии на том, что от Европы стоит отказываться: она стоит дорого и культурно чужда США. А в Западном полушарии хватает своих вызовов и предстоит еще много «славных» дел», – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его мнению, следующим шагом скорее станет не Иран или Гренландия, а Панама, «но сперва администрации Белого дома потребуется системная работа по управлению Венесуэлой».

    «Все зависит от управляемости ситуации. Через несколько дней станет ясно, способны ли США управлять Боливарианской республикой. Одно дело – привезти Николаса Мадуро в США в наручниках. Это было красиво и бессовестно, но дальше надо обеспечить приход в страну нефтяных компаний и показать себя «хорошими полицейскими» Западного полушария, повторить события расцвета времен появления доктрины Монро в XIX веке», – рассуждает Дробницкий.

    Он напомнил, что на следующей неделе Конгресс США, уже одобривший военные расходы на 2026 год, будет обсуждать резолюцию с осуждением операции в Каракасе. Против действий Трампа выступают не только демократы, но и многие республиканцы. «Это происходит потому, что большинство конгрессменов воспитаны в евроатлантической традиции», – пояснил спикер.

    При этом свержение Мадуро ставит перед Россией ряд вопросов, полагает Дробницкий. «С одной стороны, надо говорить о нарушении международного права, а с другой – мы же позитивно отнеслись к новой Стратегии национальной безопасности США», – отметил он. В этом документе, напомним, Европа описана уничижительно; Россия более не называется «прямой угрозой», а отношения между Вашингтоном и Москвой названы приоритетными для стратегической стабильности.

    «При этом там черным по белому прописаны амбиции Трампа в отношении всего Западного полушария. И когда великие державы делают, что хотят – это и есть настоящий многополярный мир, где центры силы принимают решения, исходя из национальных интересов и без оглядки на Устав ООН. Поэтому России тоже придется ответить на этот вызов», – заключил собеседник.

    Как пишет британское издание The Guardian, свержение Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы вызывало тревогу у Дании и Ирана.

    Газета напомнила о недавних заявлениях Трампа о том, что «США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с падением курса валюты и ростом цен». Кроме того, в декабре американский лидер грозил Ирану «серьезными последствиями» за продолжение работы над ракетными и ядерными проектами.

    Издание подчеркивает, что в Вашингтоне не скрывают интереса к Гренландии. В декабре датская военная разведка заявила, что США представляют угрозу национальной безопасности страны, после того как американские чиновники открыто говорили о планах установить контроль над этим регионом всеми доступными средствами.

    В воскресенье посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США. Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    То, как Европейский союз реагировал на события в Венесуэле, стало проявлением двойных стандартов. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. «Пора наблюдать двойные стандарты в реальном времени», – указал Дмитриев в соцсетях.

    К посту он прикрепил публикацию главы евродипломатии Каи Каллас с призывом к США проявлять сдержанность по поводу Венесуэлы. Дмитриев также указывал на отсутствие новых комментариев по ситуации с Венесуэлой от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    4 января 2026, 14:17
    Эксперт Юшков: США не смогут использовать нефть Венесуэлы как рычаг давления на Россию
    Эксперт Юшков: США не смогут использовать нефть Венесуэлы как рычаг давления на Россию
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    На восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы потребуются годы и многомиллиардные инвестиции, поэтому венесуэльская нефть не станет для США эффективным инструментом давления на Россию и других экспортеров, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. При этом происходящее вокруг Венесуэлы несет для России скорее логистические риски.

    «Венесуэла – крупнейший игрок по запасам нефти в мире, но при этом страна крайне мало добывает и экспортирует. За последние годы произошла глубокая деградация нефтяной индустрии. Объемы добычи, которые в лучшие времена превышали четыре млн баррелей в сутки, постепенно снижались», – отметил Игорь Юшков, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.

    Собеседник напомнил, что, по официальным данным, к началу 2025 года Венесуэла добывала около 900 тыс. баррелей в сутки, «однако после усиления нефтяной блокады со стороны США добыча сократилась примерно до 500 тыс. баррелей».

    «При этом экспорт традиционно составлял 500-600 тыс. баррелей в сутки, а порядка 300 тысяч шли на внутренний рынок. В результате после блокады экспорт упал до 200 тыс. баррелей. Но мировой рынок практически не заметил этого снижения, тем более что ОПЕК+ увеличил квоты на 2,9 млн баррелей в сутки», – пояснил Юшков.

    По его словам, деградация нефтяного сектора Венесуэлы стала следствием целого комплекса проблем, включая кадровые. Многие профессиональные нефтяники получали образование в США и «плохо контактировали еще с предшественником Николаса Мадуро – Уго Чавесом (1954–2013)».

    «Но ключевая причина в другом: со времен Чавеса из отрасли системно изымались средства на финансирование расходной части бюджета. Социалисты выполняли социальные обещания, но это приводило к падению добычи – не оставалось денег на ремонты, поддержание инфраструктуры и запуск новых проектов. Плюс из страны уходили иностранные компании вместе со своими деньгами и технологиями», – напомнил аналитик.

    По словам Юшкова, если США после свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро отменят санкции в отношении страны, чего ожидает рынок, то это приведет к увеличению добычи. «Соответственно, формируется ожидание избытка предложения, и фьючерсы начинают продавать заранее. Поэтому цены не растут и теоретически могут даже снизиться», – пояснил эксперт.

    По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп свергнул Мадуро не ради того, чтобы с помощью венесуэльской нефти, как полагают некоторые зарубежные СМИ, обвалить мировые цены и тем самым сделать других игроков, включая Россию, более сговорчивыми. «В случае резкого снижения цен прежде всего пострадают американские нефтяники. Упадет добыча внутри США, а это не гарантирует ни обрушения экономики России, ни какой-то принципиальной смены баланса сил», – подчеркнул Юшков.

    «Кроме того, в ходе президентской кампании Трамп обещал своим спонсорам, в том числе нефтяным компаниям, определенные бонусы. Изначально предполагалось, что ими станет рост цен на нефть, но из-за торговых войн этого не произошло. В такой ситуации он может попытаться предложить им доступ к ресурсной базе Венесуэлы», – рассуждает эксперт.

    Более того, если в случае отмены санкций в Венесуэлу все-таки вернутся американские нефтяные компании, «то им понадобится время на увеличение производства». «Нужны технологии, многомиллиардные инвестиции, а при нынешних ценах на нефть нет желания инвестировать в Венесуэлу. Высоковязкую тяжелую зернистую нефть дорого добывать. Поэтому процесс восстановления нефтяной отрасли Венесуэлы затянется на годы и не стоит ожидать взрывного роста добычи на несколько млн баррелей в сутки даже после снятия санкций», – добавил Юшков.

    «А для России текущая ситуация несет скорее негатив, чем позитив. Позитив возможен только в случае роста цен на нефть, но этого не происходит. Более того, сохраняются риски того, что Европа может пойти по пути США и активнее давить на логистику, включая попытки захвата танкеров «теневого флота», которые уже предпринимались в 2025 году в Балтийском море», – резюмировал Юшков.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти решили не отменять ограничения на экспорт нефти из Венесуэлы, чтобы сохранить рычаги влияния на Каракас. Решение обусловлено политической ситуацией вокруг похищенного президента Николаса Мадуро.

    В то же время некоторые участники переговоров выражают надежду, что Вашингтон в будущем смягчит свою позицию. Они рассчитывают, что США прекратят задерживать венесуэльские танкеры и разрешат большему числу американских компаний работать в нефтяном секторе страны.

    Такая мера, по мнению источников, могла бы способствовать экономическому оживлению Венесуэлы и укрепить позиции вице-президента Делси Родригес, которая в воскресенье официально возглавила страну до проведения президентских выборов.

    После свержения Мадуро Трамп обещает добиваться участия американских компаний в работе венесуэльского нефтяного сектора. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. «Мы снизим цены на нефть. Когда вы занимаетесь нефтью, все следует за этим», – добавил президент США.

    На данный момент поставки венесуэльской оказались заблокированы из-за запрета портам выпускать загруженные танкеры в рамках военной операции США. В частности, в главном нефтяном порту страны Хосе накануне не осуществлялась загрузка ни одного судна.

    По данным газеты Politico, американские нефтяные компании смогут рассчитывать на компенсацию за изъятые в Венесуэле активы только при условии крупных инвестиций в нефтяную отрасль страны. Politico отмечает, что американские нефтяные компании давно добиваются возвращения своих активов в Боливарианской республике, однако теперь им предлагается возобновить работу только при условии значительных инвестиций.

    При этом нефтяников беспокоит неопределенность с будущим руководством страны, вопросы безопасности сотрудников и оборудования, а также механизмы осуществления выплат. Кроме того, компании сомневаются, смогут ли цены на нефть вырасти настолько, чтобы сделать вложения в местную добычу выгодными.

    4 января 2026, 19:03
    Медведев указал на возможность повторения «венесуэльской операции» на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон может повторить на Украине операцию, аналогичную той, что была проведена в Венесуэле против Николаса Мадуро, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    По словам Медведева, в случае с Киевом у США даже больше оснований для подобных действий, чем в ситуации с Каракасом.

    «Янки, уже создавшие подобный «прецедент» с Мадуро, могут повторить его и с бандеровскими ублюдками. Всяко оснований гораздо больше», – заявил он, комментируя возможный сценарий отстранения Владимира Зеленского.

    Медведев также подчеркнул, что устранение Зеленского от власти – вопрос самого ближайшего будущего. Он напомнил, что срок его полномочий уже давно истек, и отметил, что это признано, в том числе, европейскими странами. По его словам, киевскому руководству «точно не стоит расслабляться», а легитимного президента и правительства на Украине сейчас нет.

    Кроме того, Медведев выразил мнение, что ООН не может реально влиять на такие кризисы, как события в Венесуэле. Он отметил, что с момента создания этой структуры ее резолюции не заставляли стороны отказаться от насилия или прекратить международный терроризм. По словам политика, миру необходимы реальные механизмы международного права, способные обеспечить безопасность и достойную жизнь для миллиардов людей на планете.

    Ранее Дмитрий Медведев назвал реакцию Европы на ситуацию в Венесуэле примером двойных стандартов.

    Германии сочли атаку США на Венесуэлу сигналом для Украины.

    МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.

    4 января 2026, 14:53
    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

    Посол Дании призвал уважать целостность страны после публикации карты Гренландии

    Посол Дании ответил на публикацию карты Гренландии в цветах флага США
    @ Anne-Sophie Wittwer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после публикации жены замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США.

    Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал уважать территориальную целостность страны после появления в соцсети карты Гренландии, окрашенной в цвета флага США, передает ТАСС.

    Серенсен отметил, что Дания и США являются близкими союзниками, и их сотрудничество должно продолжаться. Он подчеркнул, что безопасность США тесно связана с безопасностью Гренландии и Дании, при этом Гренландия уже входит в состав НАТО.

    Ранее 22 декабря МИД Дании вызвал посла США Кена Хоуэри после решения Дональда Трампа о назначении спецпосланника по Гренландии. Дональд Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что назначил Джеффа Лэндри спецпосланником США по Гренландии, заявив, что Лэндри осознает важность Гренландии для национальной безопасности и будет защищать интересы США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Американские военные провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу в ночь на третье января.

    Спецназ США захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых впоследствии доставили в Соединенные Штаты, где пара предстанет перед судом в Нью-Йорке.

    СМИ писали, что следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле могут стать Дания и Иран.

    Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил уверенность, что остров способен обрести независимость от Дании, но для этого требуется серьезная подготовка.

    4 января 2026, 11:25
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    Российские бойцы отправили дрон с новогодней елкой на позиции ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Военнослужащие России преподнесли украинским военным на передовой необычное новогоднее поздравление в виде дрона с елкой и гирляндой.

    Российские военные передали своим противникам на передовой необычное новогоднее «поздравление», сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Для этого был использован дрон, на который бойцы закрепили вертикально новогоднюю елку, украшенную светящейся гирляндой.

    В сообщении канала отмечается: «Наши бойцы отправили вэсэушникам особенную елку к Новому году. Российские бойцы сделали необычный сюрприз своим противникам».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир роты подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Центр» младший лейтенант Денис Колесов рассказал, что доставка продовольствия и боеприпасов на передовые позиции осуществляется наземными робототехническими комплексами «Курьер». Эти комплексы могут работать в сложных погодных и боевых условиях.

    4 января 2026, 17:23
    Глава МИД Франции заявил о подготовке к установлению в мире «права сильнейшего»

    Барро: Франция готовится к установлению в мире «права сильнейшего»

    Tекст: Вера Басилая

    Франция усиливает оборонный потенциал в ответ на силовые действия США в Венесуэле, считая необходимым готовиться к миру, где господствует принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

    Франция готовится к миру, где будет действовать принцип «права сильнейшего», заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France 2, передает ТАСС.

    По словам главы МИД, Париж отмечает рост нарушений норм международного права и намерен перевооружаться, чтобы быть готовым к новым реалиям. Барро подчеркнул, что Франция рассматривает происходящее как наступление эпохи, когда международные отношения будут строиться на силе.

    Министр прокомментировал силовой захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединёнными Штатами, отметив, что Париж поддерживает отстранение Мадуро, но не одобряет выбранный Вашингтоном метод.

    «Франция принимает к сведению участившиеся нарушения принципов международного права <…> и готовится к миру, живущему по праву сильнейшего», – подчеркнул Барро. Он добавил, что применение силы допустимо только в рамках международных правил.

    Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция будет укреплять свои позиции не только военным, но и экономическим и моральным путем, чтобы защитить себя и Европу от будущих угроз.

    Глава МИД заверил, что Париж продолжит отстаивать основные принципы международного права, такие как уважение границ и право народов на самоопределение. Барро подчеркнул, что эти принципы остаются фундаментом для долгосрочного мира и стабильности.

    В Нью-Йорке, Берлине и Париже люди выступили против операции США в Венесуэле.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил негативные последствия военной операции США по похищению венесуэльского президента Николаса Мадуро.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал торопиться с оценками действий США в Венесуэле и заявил, что важнее сохранить политическую стабильность в стране.


    4 января 2026, 20:38
    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении

    Пушилин сообщил о начале боев за Белицкое на добропольском направлении ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    В Донецкой Народной Республике начались бои за Белицкое, а вооруженные силы России зафиксировали продвижение на нескольких направлениях, включая Гришино и железнодорожную станцию, заявил глава региона Денис Пушилин.

    Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале о начале боев за Белицкое на добропольском направлении.

    Пушилин также заявил, что российские подразделения продвигаются в районе Гришина на красноармейском направлении. По его словам, здесь отмечается успех российских войск и закрепление на новых позициях.

    Кроме того, глава региона сообщил, что на фоне успехов российской армии вооруженные силы Украины стягивают резервы к славянской электростанции в ДНР. Он уточнил, что бои продолжаются на участках в Законном, Озерном и Резниковке, где противник пытается усилить оборону.

    На константиновском направлении российские войска продвигаются в районе железнодорожной станции, а также делают успехи у населенного пункта Майское и на северной стороне Клебан-Быкского водохранилища.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Бондарное в Донецкой народной республике.

    Российские войска ранее освободили Диброву в ДНР.

    В Константиновке Донецкой народной республики продолжаются ожесточенные городские бои, подразделения российских войск наступают сразу с нескольких направлений.

    4 января 2026, 21:35
    Трамп заявил, что США нужен контроль над Гренландией

    Трамп заявил о необходимости контроля США над Гренландией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле заявил, что Соединенные Штаты должны контролировать Гренландию для обеспечения национальной безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля Соединенными Штатами над Гренландией в целях обороны, передает ТАСС.

    В интервью журналу The Atlantic Трамп заявил, что США нужна Гренландия для обороны.

    По словам Трампа, остров, который является автономной территорией Дании, окружен российскими и китайскими судами. Он отметил стратегическую важность Гренландии для национальной безопасности США.

    Ранее супруга заместителя главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивена Миллера Кэти Миллер опубликовала карту Гренландии, окрашенную в цвета флага Соединенных Штатов.

    Датские власти призвали уважать территориальную целостность страны после этой публикации.

    СМИ сообщили, что Дания и Иран могут стать следующими целями Соединенных Штатов после удара по Венесуэле.

    Политолог Дмитрий Дробницкий оценил вероятность операций США против Гренландии и Панамы.

    4 января 2026, 17:12
    В Татарстане ввели план «Буран» из-за сильной метели

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Татарстана ввели в действие план «Буран» в связи с обильными снегопадами и снежными заносами на дорогах.

    По информации пресс-службы главы республики, решение о введении плана с 14.00 4 января принял премьер-министр Алексей Песошин, передает РИА «Новости». В документе говорится, что меры будут действовать до полной ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

    Введение плана «Буран» связано с резким ухудшением метеорологической обстановки. В регионе с субботы сохраняется метель, видимость снижается до одного километра, а ветер достигает 20 метров в секунду. В воскресенье непогода усилилась: местами видимость сократилась до 500 метров, порывы ветра до 23 метров в секунду, на дорогах образовались ледяные участки, снежные заносы и каша.

    Госавтоинспекция Татарстана сообщила, что днем в воскресенье из-за опасных погодных условий ограничено движение автобусов и грузовиков по всем федеральным трассам республики. Эти меры будут действовать до улучшения ситуации.

    По данным МЧС, в ночь на 5 января и утром в регионе ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель с видимостью менее одного километра и сложная обстановка на дорогах. Синоптики предупреждают о гололедице и новых снежных заносах.

    Ранее в Самарской области перекрыли трассы из-за сильной метели.

    5 января 2026, 05:12
    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

    Президент США заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    @ Molly Riley/US White House via Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп сменил первоначальную озабоченность на скептицизм и заявил, что Украина не наносила удар беспилотником по резиденции президента России Владимира Путина, как заявлял Кремль.

    На борту самолета Air Force One американский президент Дональд Трамп в воскресенье заявил журналистам о данных официальных лиц США о том, что Украина не атаковала резиденцию президента России Владимира Путина во время атаки беспилотника на прошлой неделе, сообщает Washington Post (WP).

    Глава Белого дома заявил, что сотрудники национальной безопасности США установили, непричастность Украины к удару по резиденции российского лидера.

    Напомним, Минобороны России расшифровало полетное задание атаковавшего резиденцию президента России БПЛА и установило, что сбитый БПЛА был предназначен именно для атаки на объект в резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты объявили о проведении тщательного анализа разведданных, касающихся нападения беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина. ЦРУ попыталось опровергнуть данные об атаке на резиденцию Путина. Очевидец нападения на резиденцию Путина рассказал о громком звуке беспилотника.

