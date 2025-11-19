Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Греф назвал причину долгого спроса в России на IT-специалистов
Многие российские компании и предприятия до сих пор находятся на начальном этапе цифровых преобразований, а некоторые даже еще не начали его, что формирует устойчивый спрос на профессионалов в области IT, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на международной конференции по ИИ AI Journey.
«В экономике очень много предприятий, которые еще не прошли первоначальный режим цифровой трансформации. И вот для того, чтобы этот этап состоялся, нужно было перейти на высокие стадии цифровой трансформации», – цитирует Грефа ТАСС.
Напомним, глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.
В сентябре министр финансов Антон Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.