Греф назвал причину долгого спроса в России на IT-специалистов

Tекст: Катерина Туманова

«В экономике очень много предприятий, которые еще не прошли первоначальный режим цифровой трансформации. И вот для того, чтобы этот этап состоялся, нужно было перейти на высокие стадии цифровой трансформации», – цитирует Грефа ТАСС.

Напомним, глава «Сбера» Герман Греф в ходе ВЭФ назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что ИИ – инструмент, а окончательное принятие решений в госуправлении должно оставаться за человеком.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов назвал еще одну область, где ИИ «пока не дорос» заменить человека. AI-асессор Михаил Обуховский рассказал, что искусственный интеллект начнет постепенное сокращение числа востребованных профессий.