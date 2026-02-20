  • Новость часаВ Москве задержали подростков за поджоги служебных автомобилей
    Сколько должны стоить новые автомобили Volga
    Раскрыт механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    Генштаб назвал новые тенденции в боевых действиях
    Российская фигуристка Петросян заявила о стыде за выступление на Олимпиаде
    В результате атаки беспилотников ВСУ на Севастополь погиб мужчина
    Генштаб озвучил общие потери украинских войск с начала СВО
    Трамп дал Ирану 15 дней на сделку с США
    Еврокомиссия собралась узаконить захват танкеров с российской нефтью
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    0 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    1995 комментариев
    20 февраля 2026, 08:35 • Новости дня

    Жителям Центральной России пообещали мощную оттепель

    Синоптик Ильин пообещали затяжную оттепель в Центральной России с 25 февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Устойчивое потепление придет в Центральную Россию уже 25 февраля: несколько дней подряд температура поднимется до выше нуля даже в северных областях ЦФО, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

    Период потепления начнется ориентировочно 25 февраля, передает РИА «Новости».

    Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин отметил: «Где-то числа с 25 начнется оттепель. Установится продолжительный период теплых дней с температурой воздуха от ноля до плюс трех градусов даже в таких северных районах ЦФО, как Тверская, Ивановская, Ярославская области».

    По словам специалиста, в ближайшие дни на большей части округа температура останется в пределах от минус трех до минус восьми градусов. Немного прохладнее будет местами на северо-востоке.

    На юге Центральной России, например в Воронежской области, воздух прогреется до ноля градусов.

    Отметим., что за последние сутки на Москву обрушилось больше половины месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее спрогнозировал небольшое повышение температуры во второй половине февраля.

    Накануне климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России.

    17 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

    Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве этой ночью может опуститься до минус 22 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус 26 градусов, сообщил Гидрометцентр.

    Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

    Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

    Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

    На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

    В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

    В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

    Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:32 • Новости дня
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    В Москве из-за снегопада не смогли сесть пять самолетов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Аномальный снегопад и ветер вынудили несколько лайнеров, которые должны были сесть в столичных аэропортах, уйти на другие площадки, сообщили в Росавиации.

    Командиры пяти воздушных судов, следовавших в столицу, приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах из-за сложных метеоусловий, проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, передает «Россия 24».

    Несмотря на сильный ветер и продолжающийся снегопад, все аэропорты московского авиаузла продолжают обслуживание рейсов на прилет и вылет. Воздушные гавани штатно принимают и отправляют самолеты.

    В Шереметьево из-за непогоды скорректировали график движения. С 7.00 до 23.59 мск 19 февраля гавань выполнит 25 взлетно-посадочных операций, а с полуночи до 4.59 мск 20 февраля их количество составит 18.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопад в Москве задержал вылет воздушных судов из столичных аэропортов. Синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в городе.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 15:34 • Новости дня
    В Москве восемь самолетов отправили на запасные аэродромы из-за непогоды

    Восемь самолетов направились на запасные аэродромы из-за непогоды в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В московских аэропортах из-за неблагоприятных погодных условий были отменены и задержаны десятки рейсов, восемь самолетов направили на запасные аэродромы.

    На фоне сложных погодных условий в Москве восемь самолетов были вынуждены направиться на запасные аэродромы. Также в столичных аэропортах отменено 20 рейсов, среди которых шесть выполнялись иностранными авиакомпаниями. Еще 18 рейсов задержаны более чем на два часа, сообщили РИА «Новости» в Росавиации.

    В сообщении ведомства отмечается, что с начала суток 19 февраля столичные аэропорты обслужили 529 рейсов, из которых 284 были на вылет, а 245 – на прилет.

    По состоянию на 14:00 по московскому времени воздушные гавани продолжают работать в условиях неблагоприятной погоды, что сказывается на графике полетов и количестве задержек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром четверга в Москве не смогли сесть из-за снегопада пять самолетов. А в понедельник сильный снегопад также задержал вылет из столичных аэропортов ряда рейсов.

    Кроме того, в четверг власти рекомендовали жителям столицы пересесть на метро для облегчения работы коммунальных служб по уборке снега.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:24 • Новости дня
    Климатолог предупредил о ранней весне и сложном половодье в России

    Климатолог Терешонок: Весна придет в Центральную Россию раньше срока

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Центральной России ожидает приход климатической весны с опережением графика, однако сезонное половодье обещает быть непростым из-за накопленных осадков, сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятном смещении сроков смены сезонов, передает РИА «Новости».

    «Долгосрочные прогнозы по Центральному региону предполагают наступление весны раньше климатической нормы. Снега много, поэтому период весеннего половодья надо ожидать сложным», – рассказал Терешонок.

    Эксперт отметил, что устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль градусов может произойти уже в середине марта. По его словам, окончательный сход снежного покрова ожидается в последних числах того же месяца.

    Специалист добавил, что начало вегетации растений, связанное с потеплением выше пяти градусов, прогнозируется на середину апреля. При этом запасы воды и объем снега в ближайшее время еще увеличатся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики прогнозировали частые смены погоды и оттепели в январе 2026 года.

    Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила об ожидаемом приходе метеорологической весны в середине марта.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 18:38 • Новости дня
    Снегопад в Москве ослабеет к вечеру четверга, но продолжится в ночь на пятницу

    Tекст: Денис Тельманов

    Синоптики прогнозируют ослабление снегопада в столице к вечеру четверга, однако ночью ожидается новый этап осадков с сильным ветром.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в четверг на Москву окажет влияние новый южный циклон, который принесет очередной снегопад,  передает РИА Новости.

    Леус уточнил: «В Новой Москве снегопад начнется в 03.00-04.00, на юге области еще раньше: около 01.00-02.00. В центр столицы снегопады доберутся после 05.00-06.00. Скорость юго-восточного, восточного ветра в порывах будет достигать 11-16 метров в секунду, а температура днем повысится до минус пяти – минус семи градусов. Менее интенсивными снегопады станут в вечерние часы, но и в ночь на пятницу еще продолжатся».

    Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил изданию, что пик снегопада в Москве ожидается в четверг к середине дня, между 09.00 и 15.00, когда осадки будут наиболее интенсивными.

    Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что городские службы уже готовятся к сильной метели, которая может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада.

    В среду в Москве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков и температурой до минус 10 градусов.

    На северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигают отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены

    Травмы при обрушении кровли на заводе «Моторинвест» получили восемь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Восемь человек получили травмы, четверо из них в тяжелом состоянии после обрушения кровли в одном из цехов автозавода в Липецкой области.

    По данным, опубликованным в Telegram-канале губернатора Игоря Артамонова, поисково-спасательные работы на предприятии «Моторинвест» завершены. МЧС подтвердило, что под завалами больше никого не обнаружено.

    «Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет. Всего после обрушения кровли цеха госпитализированы восемь человек: четверо – в тяжелом состоянии, четверо – [в состоянии] средней тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», – отметил губернатор.

    Власти региона продолжают контролировать ситуацию на месте происшествия, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест».

    Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, их состояние уточняется. После обрушения крыши на предприятии были спасены шесть человек.

    Причиной обрушения кровли могло стать необычно большое количество выпавшего снега. Липецкий автозавод принял решение оказать материальную поддержку пострадавшим сотрудникам.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 12:40 • Новости дня
    Москвичей призвали отказаться от машин из-за снегопада

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям столицы рекомендовали пересесть на метро, чтобы коммунальная техника могла беспрепятственно убрать последствия продолжающегося снегопада.

    Столичный департамент транспорта обратился к автомобилистам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части, передает ТАСС.

    Это необходимо для оперативной работы городских служб, которые занимаются расчисткой улиц от осадков.

    «Сегодня просим проявить понимание и скорректировать свои планы по возможности. Не паркуйте машины вдоль дорог, чтобы городские службы могли оперативно убрать снег», – отметили в ведомстве.

    Синоптики прогнозируют продолжение метели до конца дня, поэтому водителям советуют избегать поездок в период вечернего разъезда с 17.00 до 19.00 мск.

    Власти также рекомендуют заранее планировать маршруты и закладывать на дорогу больше времени.

    В понедельник движение в столице оказалось парализовано из-за сильного снегопада. Синоптики до этого предупреждали о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Подмосковье.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 08:30 • Новости дня
    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снежного циклона

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за снега в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидающегося мощного снегопада и порывов ветра до 17 метров в секунду.

    В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снежного циклона, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля. Это предпоследний уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях и риске ущерба.

    Представитель Гидрометцентра отметил: «Ожидается, что в течение суток в регионе пройдет сильный, а в дневные часы местами очень сильный снег, возможна метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах». Ситуацию осложнит ветер восточной четверти с порывами до 17 метров в секунду.

    Циклон зародился два дня назад на севере Адриатического моря, прошёл через Балканы, достиг Черного моря и теперь движется на север, в сторону Центральной России. В его циркуляцию втянулись теплые и очень влажные воздушные массы, которые, остывая, усиливают выпадение осадков. Синоптики подчеркивают, что циклон окажет влияние на значительную часть европейской территории России.

    Штормовое предупреждение также затрагивает ряд соседних областей: Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую. В Белгородской и Воронежской областях ожидаются снег, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

    Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о предстоящей самой холодной ночи года.

    В столице пообещали облачную и морозную среду.

    Между тем в европейской части России синоптики зафиксировали погодные аномалии.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптики предрекли окончание сильных морозов в Москве этой зимой

    Синоптик Тишковец спрогнозировал окончательный уход морозов из Москвы

    Tекст: Мария Иванова

    Активный балканский циклон обрушил на столицу мощные снегопады, которые побьют полувековые рекорды осадков и окончательно вытеснят суровые холода.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале написал: «Полчища снеговых туч... в ночь пересекли южные границы Подмосковья, а ранним утром – с 5.30–6.00 часов снегопады зарядили в Москве!». Видимость в столичных аэропортах из-за метели снизилась до нескольких сотен метров.

    За сутки в мегаполисе выпадет до 63% месячной нормы осадков, что станет сильнейшим снегопадом текущей зимы. Высота сугробов вырастет на 32 сантиметра и достигнет местами 87 сантиметров, превысив климатическую норму вдвое. Ожидается обновление рекорда снежного покрова 1994 года.

    Однако вместе с осадками придет потепление до минус четырех градусов, возвращая температурный фон в климатическое русло.

    Эксперт отметил, что «ледниковый период» в Центральной России завершился и экстремальные холода больше не вернутся. При этом атмосферное давление резко упадет до 738 миллиметров ртутного столба.

    Осадки начнут ослабевать к утру пятницы, но окончательно прекратятся лишь к девяти часам субботы. Горожанам рекомендовали отказаться от личного транспорта в пользу метрополитена из-за сложной дорожной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном росте высоты сугробов в Москве до исторического максимума. Синоптик Михаил Леус сообщил о влиянии на погоду в столице нового южного циклона. Климатолог Николай Терешонок допустил вероятность обновления рекорда снега этой зимы за последние 60 лет.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 20:54 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

    Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный шторм с волнами до пяти метров и порывистым ветром прогнозируется в Керченском проливе с 18 по 19 февраля, сообщает МЧС Крыма.

    В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

    По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

    В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

    Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.


    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Климатолог предупредил о точке невозврата для ледников Гренландии

    Климатолог Терешонок: Таяние гренландского щита приближается к точке невозврата

    Tекст: Мария Иванова

    Стремительное таяние гренландского ледникового щита, теряющего десятки миллиардов тонн льда в год, подводит планету к необратимому росту уровня Мирового океана, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    Процесс исчезновения льдов набирает обороты и может стать необратимым, передает ТАСС. Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии Николай Терешонок указал на серьезность ситуации.

    «Судя по публикациям ученых, таяние ледника происходит ускоренными темпами. Возможно уже близка точка невозврата», – отметил эксперт.

    Специалист предупредил, что полное исчезновение ледяного панциря поднимет уровень Мирового океана на семь метров. За последнее десятилетие скорость потери массы выросла в шесть раз.

    Ежегодно щит теряет около 27 млрд тонн, или примерно 30 млн тонн в час. Ранее швейцарские исследователи спрогнозировали пик таяния мировых льдов к середине текущего столетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые из США и Британии зафиксировали значительное ускорение формирования трещин в ледовом щите Гренландии.

    Исследователи предупредили о риске катастрофической миграции населения из-за глобального подъема уровня моря.

    Ранее ученые подчеркнули близость планеты к полной утрате гренландских ледников.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    Синоптик сообщил о возможном рекорде высоты сугробов в Москве

    Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве может превысить 80 см

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг в Москве ожидается значительный рост высоты снежного покрова из-за мощного снегопада, который принесет более половины месячной нормы осадков.

    Высота сугробов в Москве в ближайшие сутки может достичь исторического максимума для февраля, сообщает Telegram-канал Тишковца.

    ак рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, после мощного снегопада есть все шансы побить рекорд 1994 года, когда снежный покров в столице вырос до 72 см.

    Главный удар стихии ожидается в четверг: на Москву и Подмосковье обрушится 50% месячной нормы снега. Снегопад начнется около шести утра и усилится к середине дня, по прогнозу выпадет до 20-25 мм осадков, а высота сугробов может увеличиться на 29-34 см. «Возможен рекорд высоты снежного покрова!» – предупредил синоптик.

    Прошлый максимум для февраля был зафиксирован тридцать лет назад, а абсолютный рекорд зимы держится с 1966 года, когда 19 февраля высота сугробов достигла 64 см. По самым пессимистичным расчетам, нынешний снег может увеличить этот показатель до 80 см, что вдвое превышает климатическую норму для февраля – 39 см.

    Тишковец отметил, что из-за стихии в городе вырастет число дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов. Видимость ухудшится до 1-2 км, ожидается юго-восточный ветер до 10 м/с с порывами, температура ночью составит минус 10 – минус 13 градусов, днем потеплеет до минус 5 – минус 8. Давление резко упадет, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. К концу недели, по прогнозу, погода начнет стабилизироваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона.

    Москвичей ранее предупредили о предстоящей самой холодной ночи года.

    В столице ожидается облачная и морозная погода в среду.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 08:06 • Новости дня
    Снежный циклон «Валли» накрыл Москву и Подмосковье

    Циклон «Валли» принес в московский регион сильный снег и порывистый ветер

    Tекст: Мария Иванова

    Активный атмосферный вихрь «Валли» принес в столицу обильные осадки, ухудшение видимости и порывистый ветер до 14 метров в секунду, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Снежный циклон с именем «Валли» начал оказывать влияние на погоду столичного региона минувшей ночью, сообщил в своем Telegram-канале Леус.

    Вихрь вышел центром в районы Днепропетровской области на Украине и продолжает движение на север.

    Осадки начались в южных районах Подмосковья после полуночи, а к утру снегом засыпало центр столицы. Метеостанции уже зафиксировали выпадение до десяти миллиметров влаги в Горках Ленинских и снижение видимости до 600 метров. Ветер усилился, его порывы достигают 14 метров в секунду.

    Соседние области также пострадали от непогоды: в Курской и Орловской выпало более половины месячной нормы осадков. Пик ненастья в Москве ожидается сегодня днем, интенсивность снега снизится только к вечеру, а окончательно он ослабеет лишь к утру пятницы.

    Специалист отметил точность предсказаний метеорологов в данной ситуации. «У синоптиков есть такая присказка: "погода меняется согласно прогнозу" – сегодня как раз такой случай», – резюмировал Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе.

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за снега.

    Ранее Роскосмос показал спутниковый снимок накрывшего город атмосферного фронта.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 06:30 • Новости дня
    Синоптик Макарова спрогнозировала снегопады и потепление в Московском регионе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Небольшое потепление ожидается в Московском регионе, оно придет вместе со снегопадами, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    В Московском регионе ожидается небольшое потепление, которое придет вместе со снегопадами, передает ТАСС. Макарова уточнила, что уже ночью в столице прогнозируется сильный снег, а днем осадки местами станут очень интенсивными. Температура воздуха ночью в Москве составит около минус 15 градусов, по области от минус 13 до минус 18, а днем потеплеет до минус 5-7 градусов.

    Синоптик добавила, что в четверг снег будет сопровождаться метелью, юго-восточный ветер усилится до 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Она также подчеркнула, что неблагоприятные погодные условия продержатся недолго, и вскоре ситуация стабилизируется.

    В ночь на пятницу Москву накроет тыл циклона, ветер сменит направление на юго-западный, а снег еще сохранится, местами в области возможны сильные осадки. Температура ночью понизится до минус 10-12 в столице и до минус 10-15 в области, днем останется на уровне минус 5-7 в Москве и минус 5-10 в Подмосковье. Ветер будет слабеть, а температурный режим станет мягче по сравнению с предыдущими днями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов.

    Специалисты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    Неопознанный самолет из США залетел в Россию
    Telegraph: Зеленский опасается Мединского из-за его жесткой позиции
    Мужчина в Харькове сменил пол ради спасения от мобилизации
    Британская полиция пояснила статус бывшего принца Эндрю
    Известный американский астрофизик застрелен на пороге собственного дома
    Вертолет пропал в Амурской области в тайге с сопками и горами
    Жителям Центральной России пообещали мощную оттепель

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз?

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Залужный начал контрнаступление на Зеленского

    Случилось то, чего Владимир Зеленский ждал и боялся: бывший главком ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный идет в большую политику, чтобы стать президентом. Сам он этого пока не подтверждает. Но уже нанес по Зеленскому сокрушительный удар в самое больное место. Больнее его била только российская армия. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

