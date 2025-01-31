Синоптик пообещал возвращение зимы в европейскую часть России

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Шувалов: В центральной части России ожидается похолодание до минус 15 градусов
В начале февраля в центре европейской части России похолодает до минус 15 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, похолодание будет проходить в более мягком формате, передает ТАСС. В начале следующей недели в средней полосе России температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов, к концу недели понизится до минус десяти, а к середине февраля достигнет минус 15 градусов. На юге и юго-западе Центрального федерального округа похолодание будет менее заметным.
Шувалов уточнил, что в Тульской, Рязанской, Московской и Тверской областях ожидается более значительное снижение температуры. В то время как в Брянске, Калуге, Курске, Орле и Белгороде минимальные температуры достигнут минус восьми-десяти градусов. Он отметил, что в Липецкой и Воронежской областях возможно формирование снежного покрова до 12 см, в то время как на остальной территории средней полосы России снег может лечь высотой 5-7 см.
Метеоролог также подчеркнул, что во второй половине февраля ожидается небольшое повышение температуры, но не настолько радикальное, как в конце января. Температура вновь приблизится к значениям минус один – минус шесть градусов. По предварительным прогнозам, март на европейской территории России будет выше нормы по температурным значениям, что может повлиять на общие климатические условия в регионе.
Ранее сообщалось, что в январе в Москве температура превысила многолетнюю норму на 6,2 градуса, при этом осадков выпало три четверти от нормы, а снежного покрова не наблюдалось вовсе. Климатолог Николай Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков».