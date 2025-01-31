Январь в Москве оказался на 6,2 градуса теплее нормы

Январь в Москве превысил климатическую норму на 6,2 градуса

Tекст: Мария Иванова

Январь в Москве оказался необычно теплым, сообщает РИА «Новости». Погода в этом месяце превысила многолетнюю климатическую норму на 6,2 градуса. Средняя температура воздуха составила около нуля градусов. В столице зафиксировали 22 дня с оттепелью, из них пять дней были с рекордно высокими температурами. Осадки составили 39 миллиметров, что соответствует трем четвертям нормы, а снежный покров отсутствовал.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что февраль будет холоднее, но морозы останутся умеренными. Ночи станут холоднее с температурами до минус 10 градусов, тогда как днем температура будет колебаться между нулем и минус пять градусов. В середине месяца предполагаются кратковременные ночные морозы до минус 15 градусов. Во второй половине февраля температура по ночам составит от минус 1 до минус 6 градусов, днем около нуля с вероятностью оттепелей.

Февраль будет характеризоваться дефицитом осадков, который может достигать 60% от месячной нормы. Высота снежного покрова, по прогнозам, составит от одного до шести сантиметров, что значительно ниже нормы в 33-38 сантиметров. Аномально теплая зима может повлиять на паводковый сезон, уменьшив объем талой воды. Это может вызвать проблемы в сельском хозяйстве и водоснабжении, а также привести к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям.

Тишковец подчеркнул, что слабый паводок может нарушить циклы питания рек и пойменных ландшафтов, что скажется на нересте рыб и растительности. Снижение уровня воды затруднит судоходство, а малое количество снега и дефицит влаги в почве могут негативно сказаться на посевных работах и урожайности. Это также может повлиять на устойчивость лесов к вредителям и повышенную пожароопасность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве в прошлый четверг температура воздуха поднялась до плюс семи градусов, что на 12-13 градусов выше климатической нормы сообщил синоптик.

На эжтой неделе в Московском регионе зафиксированы три температурных рекорда, включая самый теплый день в столице, где температура достигла плюс 5,5 градуса, это является новым максимумом для 28 января.

Начало февраля в Москве и Подмосковье ожидается необычайно теплым, с температурами, превышающими климатическую норму на 10-11 градусов, что может привести к обновлению суточных максимумов.