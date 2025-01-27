У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Синоптики назвали зиму в Москве «земляничной»
Начало февраля в Москве и Подмосковье ожидается необычайно теплым, с температурами, превышающими климатическую норму на 10-11 градусов, что может привести к обновлению суточных максимумов и превращению января в один из самых теплых в истории столицы. Синоптики назвали нынешнюю зиму в столичном регионе «земляничной».
Синоптики Гидрометцентра предсказали, что предстоящий февраль в Москве и Подмосковье начнется с более теплой погоды, чем обычно, сообщает ТАСС. Ожидается, что температурные показатели превысят климатическую норму на 10-11 градусов. Особенно теплыми будут ночи, что нетипично для данной климатической зоны в это время года.
По словам специалистов, нынешняя зима в столичном регионе оправдывает свое неофициальное название – «земляничная». Вместо традиционных морозов, характерных для русской зимы, возможно обновление суточных температурных максимумов. Высокие температуры объясняются продолжающимся западно-восточным воздушным потоком, удерживающим тепло в Центральной России.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее подтвердил, что январь 2023 года, вероятно, станет самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице. Среднемесячная температура впервые может быть положительной. Предыдущий рекорд принадлежал январю 2020 года, когда средняя температура достигла нуля градусов.
Прогнозы на ближайшие дни также показывают, что температура в Москве и Подмосковье может достигать плюс шести градусов 28 и 29 января. В четверг, 30 января, воздух может прогреться до плюс семи градусов, а 31 января ожидается температура около плюс пяти градусов.
Ранее синоптик раскрыла процент оправдываемости зимних народных примет о погоде.