Синоптики назвали январь 2025 года в Москве рекордно теплым

Вильфанд сообщил о вероятности рекордного тепла в январе 2025 года в Москве

Tекст: Денис Тельманов

Январь 2025 года в Москве, как сообщает ТАСС, может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с вероятностью более 99% среднемесячная температура будет положительной.



По словам Вильфанда, предыдущий рекорд принадлежал январю 2020 года, когда среднемесячная температура составила 0 градусов. Он отметил: «С вероятностью, превышающей 99%, можно прогнозировать, что нынешний январь будет самым жарким за весь период наблюдения».

Вильфанд подчеркнул, что такие климатические экстремумы будут наблюдаться все чаще. По его словам, еще 20 лет назад было трудно представить, что январь будет выше нулевой отметки, но теперь это становится новой реальностью, которая говорит о значительных изменениях в климатической системе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца января на большей части России ожидается температура воздуха выше климатической нормы, с аномалией от 3 до 12 градусов. Эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут быть зимы без снега, и сильные морозы станут редкостью. В Москве в воскресенье прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и снега, а температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, создавая условия для гололедицы.