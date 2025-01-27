Синоптики предсказали повышение температуры в России на 75-85% территории

Синоптики спрогнозировали повышение температуры в России превысит норму на 75-85% территории

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в последние дни января на 75-85% территории России температура будет превышать климатическую норму. Особенно теплая погода ожидается на европейской территории страны, где температура на востоке Центрального федерального округа и в Поволжье превысит норму на 12 градусов.



На юге и севере европейской России температура также будет значительно выше нормы – на 8 и 6-8 градусов соответственно, а в Москве и соседних регионах – на 10-11 градусов. Вильфанд отметил: «Процентов 75-80 территории будет с температурой, превышающей норму, где-то 3/4 страны, причем вот если говорить о первых днях этой недели, в понедельник–вторник значение составит даже 85%».

Метеоролог уточнил, что на юге Дальневосточного федерального округа, включая Якутию, Амурскую область, Сахалин и Хабаровский край, температура превысит норму на 8-12 градусов. Исключение составят Колыма и Чукотка, где ожидаются ночные температуры в минус 40-45 градусов.

В Сибири, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кемеровскую области, температура будет выше нормы на 3-4 градуса. Ночные температуры достигнут минус 15-18 градусов, дневные будут около минус 10. Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа сохранятся в норме с показателями от минус 25 до минус 27 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Алексей Кокорин заявил, что через 40-50 лет в Москве могут исчезнуть зимы со снегом, а сильные морозы станут редкостью. В Москве в воскресенье прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя и снега, при этом температура воздуха поднимется до плюс четырех градусов, создавая условия для гололедицы. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что метеорологическая весна в Москве будет приходить несколько раз и окончательно установится в середине марта.

