Синоптик раскрыла процент оправдываемости зимних народных примет о погоде

Синоптик Макарова рассказала о трех типах народных примет о погоде

Tекст: Татьяна Косолапова

15 февраля православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Сретение Господне или Принесение во Храм. Согласно народной примете, в этот день можно узнать прогноз на приближающуюся весну: «Если на Сретение снег и мороз, весна будет поздней, холодной и дождливой».

«Все погодные приметы основаны на наблюдении, большинство из них никак не подтверждаются наукой. Как правило, оправданность этих примет – не более 50%, а чаще даже меньше. Тем не менее, приметы красивые, интересные, поэтому метеорологи иногда используют их в описательных целях, чтобы понятнее донести прогноз, не более того», – говорит Макарова.

Собеседница делит народные погодные приметы на три типа. К первому она относит те, которые привязаны к датам или конкретному временному периоду в будущем. Например, «Сухая и холодная зима предвещает сухое и жаркое лето, а теплая зима – холодное лето», «Бураны зимой – к дождливой весне и солнечному лету» или «Снежная зима обещает, что весна придет не быстро, а лето будет дождливым». Оправданность таких примет крайне низкая, поскольку их повторяемость составляет менее 50%.

Но даже среди таких примет встречаются и те, которые синоптик в силах объяснить, например, «Ясное небо – морозная погода». Морозы, как правило, связаны в зимнее время с антициклоном, при котором как раз характерна малооблачная или ясная погода. В летнее время антициклон наоборот приносит жару.

«Следующий тип – описательные приметы, которые просто как бы констатируют факт. Например, «черемуховое похолодание». Сама черемуха цветет около двух недель, а учитывая, что погода весной крайне переменчивая, за это время в средних широтах хотя бы раз обязательно происходит похолодание. Или, «земляничные зимы», которые более современным языком скорее называют «европейской зимой» – это зима, обладающая бесснежными и слабоморозными свойствами», – рассказывает синоптик.

Есть и те, которые народ привязывает к традиционным праздникам и событиям, продолжает эксперт. Например, на Крещение, как правило, почти всегда наблюдается устойчивая минусовая температура, от чего эта погода получила название «крещенские морозы». Сюда же относятся «Власьевские морозы», «Никольские морозы» и «Введенские морозы».

К третьему типу специалист относит приметы, которые рассчитаны на предсказание приближающейся погоды. «Например, говорят, что если ласточки низко летают – это к дождю, и часто такой прогноз сбывается. Объясняются такие процессы физикой: птицы эти питаются мошками, крылья которых тяжелеют из-за влажности воздуха, потому они опускаются низко, а ласточки на них охотятся. Или «если солнце, село в тучу жди, моряк, получишь бучу» – здесь тоже очевидно, что раз надвигается «чернота», значит в море ходить не стоит», – делится Макарова.

Для зимы есть и свои наблюдательские приметы, делится синоптик. Например, «Если деревья схватились инеем, стоит ждать пурги». Дело в том, что иней образуется на деревьях вследствие повышения влажности воздуха и резкого снижения температуры, а резкий перепад температур, как известно, приводит к холоду, ветрам и метелям.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, про тимофеевские морозы.