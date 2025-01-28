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Сразу три температурных рекорда побиты в Московском регионе
В Московском регионе зафиксированы три температурных рекорда, включая самый теплый день в столице, где температура достигла плюс 5,5 градуса, что является новым максимумом для 28 января.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что 28 января в Московском регионе установлены три температурных рекорда. В Москве температура достигла 5,5 градуса выше нуля, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в 1923 году.
В Можайске столбики термометров показали 4,4 градуса тепла, превысив рекорд 2016 года на 1,8 градуса. А в Коломне температура достигла 4,3 градуса, превысив рекорд 2015 года на 0,5 градуса.
Причем в Москве и Можайске это вторые рекорды подряд, а в Коломне – третий день с обновлением рекорда.
Леус также отметил, что рекордные максимумы обновлены в других городах европейской части России, включая Тверь, Смоленск, Калугу и Рязань.
В понедельник на территории европейской части России были обновлены 33 температурных рекорда.
Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что январь в Москве станет самым теплым в истории наблюдений, при этом среднемесячная температура впервые станет положительной. Это связано с поступлением тропического воздуха из Африки, который повышает температуры в европейской части России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, начало февраля в Москве и Подмосковье ожидается необычайно теплым, с температурами, которые могут превысить климатическую норму на 10-11 градусов, эту зиму даже назвали «земляничной». Январь 2025 года в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений, с вероятностью 99% среднемесячная температура впервые превысит нулевую отметку.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что до конца января на большей части России ожидается температура воздуха выше климатической нормы с аномалией от 3 до 12 градусов.