Климатолог связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»

Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»

Tекст: Александра Юдина

Выбросы газа после аварий на «Северных потоках» могли существенно повлиять на аномально теплую погоду в январе, передает АГН «Москва». Терешонок отметил, выбросы газа оказали в десятки или даже в сотни раз более сильное парниковое воздействие по сравнению с углекислым газом.

По его словам, хотя часть экспертов не считает объемы выбросов газа достаточными для значительных климатических изменений, он придерживается иной точки зрения. Он считает, что в совокупности с явлением Эль-Ниньо выбросы могли существенно повлиять на текущую климатическую ситуацию.

По мнению климатолога, выбросы газа из «Северных потоков» могли сыграть важную роль в формировании аномально теплого января, что требует дальнейшего изучения и учета в климатических прогнозах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на большей части территории России температура воздуха будет очень высокой. Средняя годовая температура в России в 2024 году составила минус 0,1 градуса и уступила лишь 2020 году. Синоптики спрогнозировали неблагоприятные погодные явления в трех округах.