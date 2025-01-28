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Климатолог связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
Климатолог Терешонок связал теплый январь с подрывом «Северных потоков»
Аномальные температуры января могут быть связаны с выбросами газа после подрыва «Северных потоков», что привело к усилению парникового эффекта, выразил мнение климатолог Николай Терешонок.
Выбросы газа после аварий на «Северных потоках» могли существенно повлиять на аномально теплую погоду в январе, передает АГН «Москва». Терешонок отметил, выбросы газа оказали в десятки или даже в сотни раз более сильное парниковое воздействие по сравнению с углекислым газом.
По его словам, хотя часть экспертов не считает объемы выбросов газа достаточными для значительных климатических изменений, он придерживается иной точки зрения. Он считает, что в совокупности с явлением Эль-Ниньо выбросы могли существенно повлиять на текущую климатическую ситуацию.
По мнению климатолога, выбросы газа из «Северных потоков» могли сыграть важную роль в формировании аномально теплого января, что требует дальнейшего изучения и учета в климатических прогнозах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе на большей части территории России температура воздуха будет очень высокой. Средняя годовая температура в России в 2024 году составила минус 0,1 градуса и уступила лишь 2020 году. Синоптики спрогнозировали неблагоприятные погодные явления в трех округах.