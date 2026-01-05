Жительница Грайворона пострадала при взрыве БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотника в Грайвороне Белгородской области, передает РИА «Новости». По словам губернатора Вячеслава Гладкова, «в городе Грайворон в результате атаки вражеского дрона ранена мирная жительница. Женщину с баротравмой, осколочными ранениями лица и кисти бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ».

Гладков добавил, что медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Состояние женщины уточняется, подробностей о ее состоянии пока нет.

В результате взрыва беспилотника были также повреждены автомобиль и остекление частного дома. На месте происшествия работают оперативные службы, которые фиксируют последствия атаки и оказывают помощь местным жителям.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре мужчина погиб после сброса взрывчатки дроном на жилой двор в Курской области. Более 100 курских поселков остались без света после атаки БПЛА в воскресенье, 4 января.



