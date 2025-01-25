Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри

Tекст: Андрей Резчиков

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране. При этом он подчеркнул тесную связь данных лиц с оппозицией и неправительственными организациями.

«Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», – сказал Фицо.

Накануне в более чем 30 городах страны прошли массовые акции под лозунгами «Словакия – это Европа» и «Нам хватило Фицо». Помимо отставки премьера, протестующие требуют прекратить сотрудничество с Россией.

По данным местных СМИ, в Братиславе на улицы вышли от 35 до 60 тыс. человек, всего по стране - до 100 тыс. человек. Первые протесты такого типа были организованы еще в декабре прошлого года во время визита Фицо в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Также акции против Фицо прошли или ожидаются в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Последний раз нечто подобное наблюдалось в 2018 году, когда убийство журналиста-расследователя вызвало массовые демонстрации и вынудило Фицо уйти в отставку. Он смог вернуться на пост премьера в 2023-м, заняв его в четвертый раз.

Главным организатором акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Ее активисты, утверждает Фицо, связаны с иностранными экспертами, которые ранее участвовали в событиях в Грузии и на Украине.

По словам премьера, протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания, что может привести к серьезным последствиям для государства.

Одновременно атаки на Фицо проводят в парламенте республики. На прошлой неделе представители трех оппозиционных партий внесли предложение о вотуме недоверия правительства. В качестве причин назывались внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели.

Однако позже вотум был отозван, потому что премьер предложил провести тайное, а не открытое голосование. Но в ближайшее время оппозиция вновь попробует добиться отставки премьер-министра.

Происходящее внутри страны накладывается на споры Фицо с киевскими властями. Он занял жесткую позицию на переговорах в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию с начала этого года.

А в субботу Фицо предсказал, что Украина потеряет треть территории по итогам конфликта.

Со своей стороны Зеленский открыто поддержал антиправительственные акции и опубликовал в соцсетях фотографию демонстрации с комментарием на словацком языке: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

Как полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, внутриполитические изменения в США подталкивают европейских сателлитов Америки «к попыткам консолидировать свое влияние там, где это еще возможно».

«Весьма вероятно, что новые атаки на Роберта Фицо как символ минимальной свободы мнения, а также распространяющиеся слухи о наступлении трудных времен у его венгерского коллеги, говорят о таком настрое в Берлине, Париже и Лондоне», – считает Бордачев.

Он напомнил, что европейцы понесли тяжелое поражение в Грузии «и совершенно не уверены в том, что смогут сохранить свое влияние на украинских землях». «Есть ли у них ресурсы для того, чтобы удержать Словакию, мы увидим в самое ближайшее время», – резюмировал политолог.

Как отмечает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев,

«Фицо пытаются снести те, кто против Трампа в Европе».

«Майдан – это сильное оружие против той власти, которая не устраивает организаторов протестов. Но майдан – это хаос. Им, как правило, пользовались на периферии. Теперь решили воспользоваться этим механизмом в Европе. Очень опасное решение. По-видимому, принятое от безысходности. Впустив хаос в свой дом, можно получить серьезные последствия», – пишет Царев в своем Telegram-канале.

В экспертной среде считают, что у Фицо еще есть возможности нормализовать ситуацию в стране и удержаться у власти. Фактор прихода Трампа в Белый дом скорее играет в пользу словацкого премьера, а не его противников.

«За ниточки дергает Европейская комиссия. В Словакии сформировалось огромное проевропейское лобби из числа людей, которые хотели бы работать в Брюсселе и которые получают гранты, финансирование со стороны ЕС. В любом более или менее крупном институте или университете есть различные программы европейских исследований», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Брюссель начал со слабого звена, это банальное предупреждение. Если в Венгрии оппозиция пока не подготовлена, то в Словакии более напряженная обстановка. Организуется ситуация, когда ни Фицо, ни Орбану будет не до борьбы за российские интересы, им придется спасать собственную власть», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру.

Как показывают соцопросы, напоминает Ткаченко, число словаков, выступающих за национальные интересы, больше, чем проевропейски настроенных, но

«все равно те, кто ориентируется на Брюссель – это серьезная сила».

«Я верю в то, что Словакии удастся остаться в рамках правовых отношений. Все эти выступления взбудоражат общественное мнение и вопрос будет решен на выборах. Из того, что я вижу, пока не следует, что выборы будут досрочными. Но ситуация может измениться в один день», – рассуждает эксперт.

Скачко подчеркивает, что для организации протестов в Словакию прибыли «майданные специалисты» из Украины и Грузии. Стоящие за протестами структуры очень сильны и имеют разветвленную сеть по всей стране, «соросятские гнезда так и не были зачищены и теперь дают знать о себе».

«Уже никто ничего не скрывает. Все работают в открытую. Кто кого пересилит, тот и победит. Фицо могут «снести» запросто, потому что в Словакии более пестрая политическая ситуация, чем в Венгрии», – добавил политолог.

Сачко согласен, что в пользу Фицо может сыграть фактор Трампа. «Важно само существование Трампа, которого пока боятся. У людей слишком большие надежды на нового президента США, они не поняли, что Трамп – это «Байден два» – те же яйца, только вид сбоку», – подчеркивает он.

Пока происходящее в Словакии мало интересует новую американскую администрацию, отмечает Ткаченко. «США не будут делать никаких жестких заявлений. Политически Трамп прислушается ко мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Президенту США важны крупные игроки типа России, Китая или Северной Кореи», – пояснил эксперт клуба «Валдай».