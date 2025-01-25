  • Новость часаСийярто потребовал у Каллас гарантий энергобезопасности Венгрии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана «западной демократией»
    Роскосмос показал спутниковый снимок угрожающего Британии айсберга
    Задержанных за теракт на РЖД россиян обвинили в атаке на военный аэродром
    Команда Трампа раскололась из-за пошлин
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 21:00 • В мире

    Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри

    Зеленский и Урсула пытаются убрать лидера Словакии изнутри
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Премьер Словакии Роберт Фицо намерен выдворить иностранных инструкторов, которые устроили по всей стране массовые акции протеста с требованием отставки правительства. Эти акции открыто поддерживает Владимир Зеленский, что дополнительно распаляет конфликт между ним и словацким премьером. Впрочем, считает Фицо, будущее работает на него, а Украина потеряет треть территории.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране. При этом он подчеркнул тесную связь данных лиц с оппозицией и неправительственными организациями.

    «Напоминаю всем людям в Словакии, у кого есть желание, пусть протестуют, кричат сколько душе угодно, но, пожалуйста, не позвольте подговорить себя на зверства, которые тут организовывает оппозиция, неправительственные организации, которые финансируются из-за заграницы, большая часть словацких СМИ и хорошо оплачиваемые инструкторы, которые находятся в Словакии и выдворение которых в ближайшие дни мы готовим», – сказал Фицо.

    Накануне в более чем 30 городах страны прошли массовые акции под лозунгами «Словакия – это Европа» и «Нам хватило Фицо». Помимо отставки премьера, протестующие требуют прекратить сотрудничество с Россией.

    По данным местных СМИ, в Братиславе на улицы вышли от 35 до 60 тыс. человек, всего по стране - до 100 тыс. человек. Первые протесты такого типа были организованы еще в декабре прошлого года во время визита Фицо в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Также акции против Фицо прошли или ожидаются в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

    Последний раз нечто подобное наблюдалось в 2018 году, когда убийство журналиста-расследователя вызвало массовые демонстрации и вынудило Фицо уйти в отставку. Он смог вернуться на пост премьера в 2023-м, заняв его в четвертый раз.

    Главным организатором акций стала проукраинская общественная организация «Мир Украине». Ее активисты, утверждает Фицо, связаны с иностранными экспертами, которые ранее участвовали в событиях в Грузии и на Украине.

    По словам премьера, протестующие могут попытаться проникнуть в правительственные здания, что может привести к серьезным последствиям для государства.

    Одновременно атаки на Фицо проводят в парламенте республики. На прошлой неделе представители трех оппозиционных партий внесли предложение о вотуме недоверия правительства. В качестве причин назывались внутренние проблемы в правящей коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели.

    Однако позже вотум был отозван, потому что премьер предложил провести тайное, а не открытое голосование. Но в ближайшее время оппозиция вновь попробует добиться отставки премьер-министра.

    Происходящее внутри страны накладывается на споры Фицо с киевскими властями. Он занял жесткую позицию на переговорах в ответ на прекращение транзита российского газа в Словакию с начала этого года.

    А в субботу Фицо предсказал, что Украина потеряет треть территории по итогам конфликта.

    Со своей стороны Зеленский открыто поддержал антиправительственные акции и опубликовал в соцсетях фотографию демонстрации с комментарием на словацком языке: «Братислава – это не Москва. Словакия – это Европа».

    Как полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев, внутриполитические изменения в США подталкивают европейских сателлитов Америки «к попыткам консолидировать свое влияние там, где это еще возможно».

    «Весьма вероятно, что новые атаки на Роберта Фицо как символ минимальной свободы мнения, а также распространяющиеся слухи о наступлении трудных времен у его венгерского коллеги, говорят о таком настрое в Берлине, Париже и Лондоне», – считает Бордачев.

    Он напомнил, что европейцы понесли тяжелое поражение в Грузии «и совершенно не уверены в том, что смогут сохранить свое влияние на украинских землях». «Есть ли у них ресурсы для того, чтобы удержать Словакию, мы увидим в самое ближайшее время», – резюмировал политолог.

    Как отмечает бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев,

    «Фицо пытаются снести те, кто против Трампа в Европе».

    «Майдан – это сильное оружие против той власти, которая не устраивает организаторов протестов. Но майдан – это хаос. Им, как правило, пользовались на периферии. Теперь решили воспользоваться этим механизмом в Европе. Очень опасное решение. По-видимому, принятое от безысходности. Впустив хаос в свой дом, можно получить серьезные последствия», – пишет Царев в своем Telegram-канале.

    В экспертной среде считают, что у Фицо еще есть возможности нормализовать ситуацию в стране и удержаться у власти. Фактор прихода Трампа в Белый дом скорее играет в пользу словацкого премьера, а не его противников.

    «За ниточки дергает Европейская комиссия. В Словакии сформировалось огромное проевропейское лобби из числа людей, которые хотели бы работать в Брюсселе и которые получают гранты, финансирование со стороны ЕС. В любом более или менее крупном институте или университете есть различные программы европейских исследований», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Брюссель начал со слабого звена, это банальное предупреждение. Если в Венгрии оппозиция пока не подготовлена, то в Словакии более напряженная обстановка. Организуется ситуация, когда ни Фицо, ни Орбану будет не до борьбы за российские интересы, им придется спасать собственную власть», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру.

    Как показывают соцопросы, напоминает Ткаченко, число словаков, выступающих за национальные интересы, больше, чем проевропейски настроенных, но

    «все равно те, кто ориентируется на Брюссель – это серьезная сила».

    «Я верю в то, что Словакии удастся остаться в рамках правовых отношений. Все эти выступления взбудоражат общественное мнение и вопрос будет решен на выборах. Из того, что я вижу, пока не следует, что выборы будут досрочными. Но ситуация может измениться в один день», – рассуждает эксперт.

    Скачко подчеркивает, что для организации протестов в Словакию прибыли «майданные специалисты» из Украины и Грузии. Стоящие за протестами структуры очень сильны и имеют разветвленную сеть по всей стране, «соросятские гнезда так и не были зачищены и теперь дают знать о себе».

    «Уже никто ничего не скрывает. Все работают в открытую. Кто кого пересилит, тот и победит. Фицо могут «снести» запросто, потому что в Словакии более пестрая политическая ситуация, чем в Венгрии», – добавил политолог.

    Сачко согласен, что в пользу Фицо может сыграть фактор Трампа. «Важно само существование Трампа, которого пока боятся. У людей слишком большие надежды на нового президента США, они не поняли, что Трамп – это «Байден два» – те же яйца, только вид сбоку», – подчеркивает он.

    Пока происходящее в Словакии мало интересует новую американскую администрацию, отмечает Ткаченко. «США не будут делать никаких жестких заявлений. Политически Трамп прислушается ко мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Президенту США важны крупные игроки типа России, Китая или Северной Кореи», – пояснил эксперт клуба «Валдай».

    Главное
    На Крымском мосту ввели сплошной паспортный контроль
    Венгрия и Турция возмутились нападением Украины на «Турецкий поток»
    Полиция задержала устроивших стрельбу у ТЦ в Волгограде студентов
    Зеленский предложил переоборудовать Молдавскую ГРЭС
    Названы потери ВСУ за время боев в Курской области
    Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой партии АдГ
    Страна пребывания Смольянинова отказала России в правовой помощи

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............