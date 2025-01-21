СМИ: Словацкая оппозиция вновь предложит вотум недоверия Фицо

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, представители прозападных оппозиционных партий Словакии покинули заседание Национального совета, в рамках которого планировалось голосование по вопросу о доверии правительству Роберта Фицо. Оппозицию не устроил закрытый статус сессии, введенный по инициативе властей.

Председатель партии Прогрессивная Словакия Михал Шимечка пояснил, что закрытый статус был установлен из-за необходимости зачитать депутатам выдержки из секретного доклада Словацкой информационной службы. Доклад касался попыток дестабилизации обстановки в стране.

Шимечка также заявил, что оппозиционеры планируют созвать новую сессию парламента для голосования по вотуму недоверия правительству. Для этого они намерены передать подписи своих депутатов исполняющему обязанности спикера Национального совета Петеру Жиге.

Представители оппозиции 15 января внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету Фицо. В качестве причин они назвали внутренние проблемы в коалиции, рост цен, недостатки здравоохранения и слабые экономические показатели. Оппозиция также призвала правительство уважать приверженность Евросоюзу и НАТО.

Ранее премьер Фицо обвинил «Прогрессивную Словакию» в подготовке к перевороту по украинскому сценарию. Он указывал, что представители партии ставят интересы Киева выше национальных и обещали Зеленскому поддержать членство Украины в НАТО, а также отправить словацких военных на ее территорию.