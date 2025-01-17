  • Новость часаВ парламенте Гренландии заявили о стремлении мировых держав захватить остров
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Откуда у словаков дух противоречия Западу

    @ Michal Fajt/IMAGO/Reuters

    17 января 2025, 09:00 Мнение

    Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество
    Россия обвинила США и Британию в атаке на «Турецкий поток»
    Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта своими спецпосланниками в Голливуде
    Российские школьницы вошли в топ Billboard с песней «Сигма бой»

    Все выглядит так, что декабрьский визит в столицу России премьер-министра Словакии Роберта Фицо может оказаться формальным поводом для его отставки под давлением оппозиции.

    Если вотум недоверия будет вынесен, это станет финалом очередного эпизода истории, вызывающей некое удивление. Речь о том, что на протяжении уже 30 лет одна из самых небольших стран Восточной Европы демонстрирует странную устойчивость к давлению и соблазнам поглощения Западом. Сейчас для стороннего наблюдателя интересно, насколько жесткими окажутся действия Евросоюза там, где еще недавно они могли позволить некоторое свободомыслие. Особенно с учетом того, что американцы очень заняты собственными делами.

    Символом этого свободомыслия является Фицо – политик, переживший в мае 2024 года покушение на свою жизнь и всегда возвращающийся во власть под лозунгами, противоречащими всей философии развития бывших сателлитов СССР к западу от наших современных границ. Как и его сподвижники, один из которых – вице-председатель парламента Андрей Данко – несколько дней назад вполне искренне восхищался ассортиментом московских супермаркетов. Такие деятели представляют собой любопытный феномен для региона, не представляющего собой, как правило, никакой загадочности. 

    Судьба народов Восточной Европы – от Эстонии до Болгарии – была предопределена в момент завершения холодной войны. Все они были отданы в полное распоряжение Запада и должны были пройти процесс перенастройки своих политических систем. Цель этого процесса была простой: приспособление к исполнению одной функции – территориальной базы США на случай неизбежного в будущем нового конфликта с Россией. Ну и еще немного – постоянного раздражителя для Москвы, мешающего ей концентрироваться на европейских делах сравнительно серьезно.

    Речь, само собой, не шла о создании какого-то «санитарного кордона». Такие категории вообще принадлежат первой половине XX столетия, когда Советская Россия была еще слабой и бедной. После 1991 года было уже невозможно говорить о том, что восточноевропейские страны могут представлять из себя что-то в военном отношении. Даже самая большая из них – Польша. Но в качестве пространства для маневра в будущем противостоянии с Россией они выглядели вполне пригодно. Поэтому и подвергались перестройке, лишающей любых надежд на сколько-нибудь самостоятельное мышление в том, что касается международной политики. Практически во всех случаях это не стало большой проблемой.

    Во-первых, сами восточноевропейские общества были готовы к тому, чтобы просто перейти под управление нового центра силы. Традиция их государственности была в большинстве случаев непродолжительной, экономики очень слабыми, а привычка жить под покровительством империи, наоборот, давно и прочно укоренилась. Тем более людям искренне хотелось быстро получить доступ к благам Запада, а о своем государстве в таких обстоятельствах обычно не думают.

    Во-вторых, наготове были новые элиты, берущие на себя практические задачи по «зачистке» политического пространства. Эти элиты состояли из амбициозных молодых выдвиженцев прежней эпохи, а что еще более важно – вобрали в себя значительное количество представителей национальных диаспор. В первую очередь из США или Канады. В крайних случаях, таких как бывшие прибалтийские республики СССР, к власти вернулись прежние хозяева жизни, предки которых были выброшены за границу предвоенными революционными изменениями.

    Одновременно создавалась инфраструктура американского влияния на основе разнообразных фондов и неправительственных ассоциаций. Их важнейшей задачей было формирование нового поколения политиков, не имеющих ничего общего с национальными интересами своих стран – управленцев глобальной американской администрации. Да, наши противники в США были в ту пору исключительно амбициозны, и Восточная Европа стала для них вторым, после многих стран Латинской Америки, полигоном такой модели управления.

    За американцами подтягивались британцы, принимавшие на себя задачу создания техподдержки политики США, включая разведывательные задачи и контроль над тем, как проходит опустошение политического пространства. Особой самостоятельности они там не имели, хотя и выражали всяческое презрение слуги в адрес своих американских начальников: тем, как говорили британцы, не хватало воображения. Следом шли немцы, подбиравшие в экономике то, что для компаний из США было слишком скучным и не дающим немедленной выгоды. А совсем мелочи, в политике и экономике, оставались французам и прочим.

    Все вместе европейцы делали общее дело: защищали стратегические интересы США и получали свою тактическую выгоду. Обеспечением непрерывности процесса занимались бюрократы из Брюсселя, но в первую очередь – местные специальные службы. Интересующиеся историей региона помнят, какую судьбу они сыграли в изгнании из политики президента Литвы Роландаса Паксаса (2003–2004), лояльность которого Западу была поставлена под сомнение. И не случайно, что именно на положение дел в спецслужбах обращают, по слухам, такое внимание нынешние грузинские власти.

    В результате уже ко второй половине 1990-х годов Восточная Европа была полностью «зачищена» от любой вероятности самостоятельного политического мышления. У власти могли оказаться только те кадры, которые даже теоретически не давали сомневаться в своей лояльности. В обмен новые элиты, включая бывших комсомольских работников вроде бывшего главы МИД Литвы и двигателя Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, выпускника МГИМО Штефана Фюле, получали колоссальную премию. В основе их положения теперь была абсолютная несменяемость даже в том случае, если политика оставалась полностью некомпетентной.

    Отметим, что несколько позже к такой модели пришла Финляндия, когда окончательно запуталась в собственных экономических неурядицах и решила эту проблему вступлением в НАТО. Именно членство в блоке стало гарантией того, что однажды пришедшие к власти силы должны были остаться там навсегда. Не случайно одной из формальных функций блока является обеспечение внутренней стабильности. В переводе на простой язык: такой степени контроля над внешней и внутренней политикой, которая не допускает даже малейшей вероятности самостоятельного поведения.

    На этом благостном в целом фоне Словакия с самого начала выглядела достаточно оригинально. Там не было настолько жестких мер против представителей прежней элиты и интеллигенции, экономические реформы осуществлялись по своим планам, а не под управлением иностранных специалистов. В первой половине 1990-х годов главой правительства был Владимир Мечьяр, которого западные газеты называли не иначе как «Лукашенко на Дунае». Именно из-за его деятельности Братислава с небольшой задержкой присоединилась к процессу вступления в НАТО и Европейский союз. Да и вообще сохранила с Россией отношения, уровень и качество которых совершенно не соответствовали тому, как это выглядело целесообразным из Вашингтона и Брюсселя. Как и в случае с Венгрией, спасает размер и геополитическое положение. Словакия – это очень маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности она не представляет. Особенно при наличии совсем рядом Польши с ее удобными аэродромами.

    Однако времена меняются, и то, что было допустимым еще несколько лет назад, может оказаться совершенно невозможным сегодня. Тем более что внутриполитические изменения в США подталкивают их европейских сателлитов к попыткам консолидировать свое влияние там, где это еще возможно.

    Весьма вероятно, что новые атаки на Роберта Фицо, как символ минимальной свободы мнения, а также распространяющиеся слухи о наступлении трудных времен у его венгерского коллеги, говорят о таком настрое в Берлине, Париже и Лондоне. Только что европейцы понесли тяжелое поражение в Грузии и совершенно не уверены в том, что смогут сохранить свое влияние на украинских землях. Есть ли у них ресурсы для того, чтобы удержать Словакию, мы увидим в самое ближайшее время.

    Другие материалы автора

    Главное
    Эксперт раскрыл пользу для России от сокращения поставок Норвегией нефти и газа
    Белый дом заявил об угрозе перебоев в атомной энергетике из-за России
    Вице-спикер Словакии подвергся нападкам за визиты в Россию
    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
    Байден запутался в описании разговора с Путиным
    Дуда призвал Зеленского быть сдержаннее в заявлениях
    Маск объяснил крушение Starship утечкой кислорода

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина подписалась под статусом британской колонии

    Украина и Британия подписали очередное соглашение – на этот раз столетнее. Из него следует, что Лондон намерен увеличить свою военно-морскую активность в акватории Черного моря и наращивать военную поддержку Украины. С другой стороны, как отмечают эксперты, общий характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............