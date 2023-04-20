Россия и злопамятный финский молочник

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20 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:27  |  vz.ru
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Украинское зерно ломает Евросоюз

Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины REUTERS/Igor Tkachenko
Ряд стран ЕС запретили импорт украинского зерна. И хотя Еврокомиссия выступила против этого, в Польше заговорили о планах наложить запрет и на другие продукты питания, например, мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар и мед. Солидарность с Варшавой проявили Будапешт и София. Смогут ли страны ЕС договориться о судьбе украинского продовольствия и к каким политическим последствиям этот кризис может привести?  Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Газовый вопрос объединил интересы России и Эрдогана

Турция активно готовит газовую инфраструктуру Денис Соловых/ТАСС
В четверг, 20 апреля, в Турции произойдет событие, которое заранее объявлено историческим – церемония начала поставок газа с месторождения Сакарья. До настоящего времени собственного газа в Турции не было. В торжествах примет участие турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Однако происходящее имеет прямое отношение не только к скорым выборам президента Турции, но и к интересам России. Что будет с российским газом для Турции и Европы, если Эрдоган эти выборы проиграет?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...

Илон Маск оказался голосом безгласных «трансфобов»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе. Подробности...
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России не стоит превращаться в проходной двор по примеру Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть. Подробности...
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Россия и злопамятный финский молочник

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    20 апреля 2023, 14:58

    Буквально полтора года назад мы все думали, что Финляндия представляет собой исключение в общем ряду бывших наших имперских окраин, и ей не суждено повторить судьбу Прибалтики или Польши. Однако оказалось, что исключений, к сожалению, не бывает.

    За считанные несколько месяцев после перехода европейского кризиса в военно-техническое состояние, отношение этой маленькой соседки к России изменилось до неузнаваемости. Мы увидели совершенно иную Финляндию, скорее напоминающую себя саму до того, как в 1944 году карающий меч Красной армии поставил точку в попытках Хельсинки даже думать о том, чтобы враждовать с Россией.

    Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики словно испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа – государства, для которого единственным смыслом независимости является агрессия в отношении бывшей метрополии. И вот уже вроде бы взвешенный и спокойный президент Финляндии Сауле Ниинисте заявляет, что просто вступления в НАТО для безопасности страны недостаточно – требуются и другие меры. Видимо, предполагается не просто милитаризация страны и ее сознания, но полноценное превращение Финляндии в территориальную базу для действий враждебных России государств.

    Летом прошлого года командующий Вооруженными силами Финляндии сообщил, что его армия десятилетиями готовилась воевать с Россией. За это ему, конечно, отдельное спасибо, поскольку теперь мы знаем, чем занимались европейские партнеры под щебетание о «стратегическом партнерстве» России и Европейского союза, куда Финляндия вступила почти 30 лет назад.

    На днях власти одного из финских городков с типично непроизносимым названием, расположенного в 400 км от российских рубежей, выступили с инициативой разместить там новую базу НАТО. То есть поведение наших недавних добрых соседей ничем не отличается от того, что мы давно привыкли наблюдать в экзальтированно-спекулятивной внешней политике Варшавы, Вильнюса, Риги или Таллина.

    Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Понимание такой трансформации, внезапно случившейся с нашими соседями, позволит лучше подготовиться к будущему, в том числе в рамках потенциальных задач для формируемого Россией Карельского корпуса Вооруженных сил. Но понимание в данном случае не может означать прощения – за глупость и провинциальное поведение каждый платит самостоятельно. Будет ошибочно и несправедливо, если через какое-то количество лет Россия просто забудет о том, что творят финские власти сейчас, и вернется к «бизнесу, как обычно». При всей важности добрых отношений с соседями, некоторые ошибки должны иметь действительно серьезные последствия.

    Для меня, как и для большинства уроженцев Ленинграда/Санкт-Петербурга, Финляндия – это прежде всего неплохие продукты сельского хозяйства, среди которых на первом месте были молочные. Еще во времена Российской империи предки нынешних финских руководителей привозили на своих подводах молоко и сыр для продажи моим предкам, которые жили в главном городе великой державы. Наличие такого доступного «импорта» было преимуществом: пока финны делали сыр и сметану, русские люди строили огромные города и заводы, создавали шедевры архитектуры и инженерного дела. Во времена СССР к традиционному сельскому хозяйству прибавился неплохой текстиль и одежда, на производство которых советская власть традиционно не желала размениваться. За что и поплатилась властью.

    Над причинами миролюбия наших соседей в СССР на обывательском уровне задумывались мало, а способность финнов оказать Красной армии сопротивление зимой 1939–1940 годов даже вызывала к ним некоторое уважение. Тем более, что после поражения в 1944 году финские власти вели себя очень прилично: настолько, что в западной литературе это от обиды привело к понятию «финляндизация». Последнее обозначало особые отношения с СССР, не предполагающие совершение против него недружелюбных действий. Действительно, аномалия по сравнению с тем, что США и Западная Европа всегда хотели бы видеть в поведении небольших соседей России или Китая.

    Такая аномалия возникла, конечно, не на пустом месте. Среди тех финских начальников, кто стоял у истоков политики дружбы и сотрудничества с СССР/Россией, большинство в молодости вовсе не были нашими друзьями. Более того, именно основатели финской республики в буквальном смысле этого слова перебили всех настоящих друзей России в этой стране во время собственной гражданской войны зимой – весной 1918 года. Но в результате поражения во Второй мировой войне у них не было другого выхода, пришлось смириться со своей участью. К 1975 году СССР стал главным торговым партнером Финляндии, принимая 20-25% ее торговых потоков. Экспорт в СССР был прибыльной статьей доходов в финской экономике, а цены для СССР были в среднем почти на 10% выше, чем для других западных стран. То есть весь финский «ширпотреб» для советского рынка мог быть продан на Запад по цене только на 10% ниже.

    Не удивительно, что обрушение советской экономики и всей государственности в 1991 году стало для Финляндии серьезным испытанием. В 1991–1993 годах страна пережила самую глубокую рецессию за всю историю. Спад ВВП в те же годы достиг кризисных масштабов в 11%. На этом фоне правительство страны приняло решение о том, чтобы присоединиться к Европейскому союзу – весьма динамичному в те годы объединению, во главе которого стояли Германия и Франция. Финляндию в ЕС приняли довольно быстро и одновременно потребовали, чтобы ее торговля с другими странами Евросоюза увеличивалась, а с внешними партнерами – сокращалась. Французские администраторы европейской интеграции всегда хорошо знали, как надо обходиться с рыночной экономикой – нужно побольше ей командовать. Политически судьба Финляндии была в тот момент решена. Страна уже не могла рассматриваться, как нейтральное государство, поскольку для лидеров ЕС в Берлине и Париже политика всегда была перемешана с экономикой, а сам Евросоюз традиционно представлял собой экономический филиал НАТО, только без прямого американского участия. Поэтому наиболее проницательные наблюдатели еще лет 20-25 назад говорили, что вступление Финляндии (и Швеции) в Североатлантический блок является лишь делом времени.

    Одновременно в стране набирали силу политические круги, для которых будущее было далеко за пределами родных берез: в теплых кабинетах европейской бюрократии или советах директоров американских корпораций. Продолжались и экономические трудности: к середине 2000-х годов окончательно пришла в состояние упадка флагманская компания финской промышленности – знаменитая Nokia.

    Вступление в Евросоюз вместе с тем не смогло серьезно повлиять на естественное экономическое тяготение финской окраины к огромной России. Уже в середине 2010-х годов мы стали вторым по значимости торговым партнером финнов, пропустив на первое место только их вторую древнюю метрополию – Швецию. Это означало, что через 20 лет после присоединения к Общему рынку ЕС естественное тяготение к России все равно делало свое дело, а даже самый суровый политический менеджмент на смог повернуть вспять силы свободного рынка. Мы вновь возвращались к старой схеме отношений: «сельский молочник – горожанин». Исправить ситуацию смогли только самые решительные действия: отказ США от любых сущностных переговоров с Москвой по поводу европейской безопасности и переход конфликта вокруг Украины в военное русло.

    Как и везде в Европе экономические трудности последних полутора десятилетий привели к росту популярности в Финляндии правых партий. Тем более, что он имел под собой серьезную историческую основу. Начало специальной военной операции на Украине стало долгожданным событием для финских властей, поскольку теперь появился повод направить против великого восточного соседа весь негатив, накопленный за годы экономической стагнации и коронавирусных ограничений. За прошедший год немногочисленные голоса разума были быстро задавлены валом националистической риторики, который поднимало правительство Санны Марин. Курсировавший между Санкт-Петербургом и Хельсинки красивый поезд «Аллегро» был отправлен финскими властями на утилизацию, и 4 апреля 2023 года Финляндия стала 31-й по счету страной НАТО. Непродолжительная суверенная история этой страны закончилась.

    Куда теперь отправится финская продукция, мы не знаем, хотя по слухам только в 2022 году торговля Финляндии с Киргизией выросла на 200%. Но нам это, собственно говоря, уже и совершенно безразлично.

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