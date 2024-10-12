В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.12 комментариев
Politico сообщило о планах НАТО пересмотреть стратегию в отношении России
Министры обороны стран НАТО намерены пересмотреть политику альянса в отношении России, пишет Politico.
По данным издания, министры обороны альянса намерены выработать новую стратегию отношений с Россией с точки зрения конкретных позиций союзников, передает Ura.ru.
В материале отмечается, что пересмотр стратегии будет обсуждаться на предстоящей встрече. Официальные обсуждения по этому вопросууже проходили на более низком уровне, и следующая встреча станет первым шагом к разработке новой стратегии, учитывающей текущую ситуацию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сценарий завершения конфликта на Украине с принятием Киева в НАТО отложен из-за неявки президента США Джо Байдена на саммит в Германии, формальной причиной чего стал ураган «Милтон». Ранее сообщалось, что в НАТО готовятся предложить Украине членство по образцу Германии 1950-х годов, а Россию хотят заставить заморозить боевые действия.