Politico сообщило о планах НАТО пересмотреть стратегию в отношении России

ФОМ: 78% россиян доверяют Путину

Tекст: Александра Юдина

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 78%, что на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных ФОМ.

В сообщении ФОМ также отмечается, что 79% респондентов считают, что Владимир Путин хорошо выполняет свою работу на посту главы государства. Эти показатели остались на прежнем уровне по сравнению с предыдущими результатами.

Опрос также выявил, что 51% участников положительно оценивают работу правительства, что на один процентный пункт ниже предыдущих данных. В отношении главы кабинета министров Михаила Мишустина, 58% опрошенных считают его работу хорошей, это на один процентный пункт больше, чем ранее.

Поддержка политических партий среди россиян также была отмечена в опросе. «Единая Россия» получила 46% поддержки (рост на три процентных пункта), КПРФ – 8% (плюс 1 п. п.), ЛДПР осталась на уровне 10%, «Справедливая Россия – За правду» набрала 4% (плюс 1 п. п.), а «Новые люди» сохранили 3%», – отмечено в сообщении.

Отметим, что уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно проведенному с 27 по 29 сентября опросу ФОМ, составил 77%. По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 4 октября, 73,6% граждан одобряют работу Путина и высказываются положительно о его деятельности, 77,2% респондентов доверяют ему.