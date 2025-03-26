Рютте назвал Россию «самой серьезной угрозой» для НАТО

Лавров назвал генсека НАТО «смешным и жалким»

Лавров упрекнул генсека НАТО в позиции по Гренландии и Украине

Tекст: Денис Тельманов

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, в интервью Первому каналу подверг резкой критике генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет ТАСС. Лавров выразил недовольство позицией Рютте по вопросу Гренландии, назвав ее «позорной».

Лавров отметил, что Рютте, несмотря на обязательства по защите интересов членов НАТО, не поддерживает территориальную целостность Дании, владеющей Гренландией, в то время как активно защищает Украину, которая не входит в альянс.

В своем выступлении Лавров подчеркнул, что Рютте не высказывается о Гренландии, хотя это важно для Дании, входящей в НАТО. Упрекнув Рютте в двойных стандартах, Лавров сказал: «Смешной и жалкий человек».

Эти слова Лавров пояснил, ссылаясь на заявления генерального секретаря, который требует неприкосновенности Украины, но игнорирует вопрос Гренландии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы решение о присоединении Гренландии к США. Он также угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании, если та не откажется от острова. Попытки Трампа приобрести Гренландию ранее были отвергнуты датскими и гренландскими властями.

Ранее Лавров отмечал, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация США считает, что о членстве в НАТО следует забыть.