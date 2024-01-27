Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Путин: Русофобия, ксенофобия и национализм стали орудием реваншистов в Европе и на Украине
Реваншистам в Европе и на Украине мешает подлинная история, поэтому они пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, извратить ее причины, ход и итоги, заявил президент России Владимир Путин.
«Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история», – сказал Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.
Поэтому они пытаются пересмотреть историю, нагло врут и сносят памятники победителям нацизма, продолжил глава государства.
«Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление», – указал российский лидер.
Ранее Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.