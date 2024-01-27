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    Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    46 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    27 января 2024, 19:22 • Новости дня

    Путин: Русофобия, ксенофобия и национализм стали орудием реваншистов в Европе и на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Реваншистам в Европе и на Украине мешает подлинная история, поэтому они пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, извратить ее причины, ход и итоги, заявил президент России Владимир Путин.

    «Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история», – сказал Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.

    Поэтому они пытаются пересмотреть историю, нагло врут и сносят памятники победителям нацизма, продолжил глава государства.

    «Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление», – указал российский лидер.

    Ранее Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.

    26 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация в Соледаре Донецкой народной республики непростая, украинские силовики пытаются контратаковать, но Вооруженные силы России ежедневно продвигаются вперед, заявил президент России Владимир Путин на встрече в Петербурге со студентами – участниками спецоперации.

    «Там, в Соледаре, ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается. Наоборот, наши подразделения двигаются вперед по разным направлениям и постепенно выходят на канал. Во всяком случае в этом направлении движение есть <…>, до канала осталось, боюсь ошибиться, метров 800, наверное», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Соледар перешел под контроль российских войск в январе 2023 года. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение. Его освобождение позволило перерезать прямой путь снабжения для ВСУ между Северском и Артемовском, а также охватить последний с северной стороны.

    Ранее Путин заявил, что Россия пытается военными средствами прекратить конфликт на Украине.

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    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    26 января 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    Путин: По Ил-76 стреляли из американской или французской системы ПВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО, сказал президент Владимир Путин на встрече со студентами – участниками спецоперации.

    «Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО. Это значит, либо их плохо научили, либо они плохо учатся сами по себе, либо не в состоянии как следует управлять такими системами. Скорее всего, это системы Patriot американские либо европейские системы ПВО – скорее всего, французские», – цитирует Путина РИА «Новости». Президент подчеркнул, что точный ответ будет известен через несколько дней.

    При этом Путин отметил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы. «Я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию, но очевидно, что это они сделали. Во-первых, потому что были зафиксированы пуски двух ракет с территорий, подконтрольных киевскому режиму, в 11 часов 10 минут. Поражение летательного аппарата произошло через 2-3 минуты. Отреагировать было практически невозможно», – передает слова Путина официальный сайт главы государства.

    Президент также опроверг версию, что самолет мог пострадать от «дружественного огня». «Самолет был поражен системами ПВО, не армейскими какими-то средствами ПЗРК и т. д., а именно системами, ракетами ПВО, это видно по элементам поражения. А наши системы ПВО по своему самолету по определению наносить удар не могут: там стоят системы «свой – чужой», и сколько оператор на кнопку бы ни нажимал, наши системы ПВО не сработали бы», – сказал президент.

    Ранее глава государства отмечал, что результаты расследования по сбитому Ил-76 опубликуют «по максимуму», чтобы украинский народ знал, что случилось на самом деле.

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    25 января 2024, 20:42 • Новости дня
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    Путину рассказали о «городе котиков» в Калининградской области
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Владимиру Путину на совещании в Калининградской области рассказали о Зеленоградске, который известен туристам своими котами. Глава государства пошутил, не о морских ли котиках шла речь.

    В ходе совещания по социально-экономическому развитию региона вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил президенту, что курортный город Зеленоградск считается «городом котиков».

    «Это «мурлыкающий город», он притягивает туристов со всей России и из-за рубежа», – сказал Чернышенко. «Морских котиков?» – переспросил Путин с улыбкой. «Нет, обычных котов», – ответил серьезно вице-премьер.

    Чернышенко отметил, что коты – полноправные жители Зеленоградска, там для них даже построили специальные светофоры. «Семейным туристам будет на что посмотреть», – пояснил он.

    Чернышенко отметил, что вдоль берега Балтийского моря в регионе строится велодорожка протяженностью 130 километров. Он пояснил, что в свой прошлый приезд покатался на ней с главой области Антоном Алихановым.

    Путин в шутку переспросил, проехал ли вице-премьер все 130 километров. «Нет, там было меньше. Губернатор поддавался, чтобы я первый приехал. Я даже поверил, что это у меня получилось», – цитирует Чернышенко ТАСС.

    «Вы слышали реплику Александра Владимировича Гуцана, полпреда [президента в Северо-Западном федеральном округе], когда вы рассказывали о своих попытках прокатиться на велосипеде. Нет? Он говорит: «Слабаки». А сам он точно прокатился», – улыбнулся глава государства.

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    25 января 2024, 16:41 • Новости дня
    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран

    Путин: 300 тыс. человек пожелали принять участие во Всемирном фестивале молодежи

    Путин: Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи подали 190 стран
    @ fest2024.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи в России прислали участники из 190 стран мира, заявил российский президент Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым», – цитирует Путина ТАСС.

    Фестиваль пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

    Учащиеся вузов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что фестиваль – это возможность наладить контакты с представителями других стран и показать свое государство на достойном уровне.

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    25 января 2024, 16:05 • Новости дня
    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет

    Путин заявил об отсутствии разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров

    Путин: Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы – там, бакалавриата и так далее, – конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», – ответил Путин на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной, передает ТАСС.

    Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», – заверил он.

    В 2023 году Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

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    26 января 2024, 19:05 • Новости дня
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    Путин назвал геноцидом истребление русских на Украине
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объявление русских нетитульной нацией и их истребление на исторических землях России – современной Украине – является геноцидом, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи со студентами – участниками специальной военной операции.

    Геополитический противник России совершил госпереворот на Украине и начал физически истреблять всех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией, заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    «Мы тем не менее очень терпеливо, опираясь на пророссийскую часть украинского общества, разумеется, только мирными средствами выстраивали отношения, и в мыслях не было никаких других. Но, видимо, наш геополитический противник понял, что просто так перевернуть всю Украину с этим населением юго-востока, с русскоязычным населением, не удастся. И поэтому в 2014 году совершили госпереворот и начали физически истреблять всех, кто настроен был на нормальное развитие отношений с нашей страной», – сказал президент.

    «Это геноцид, по-другому назвать нельзя», – подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Русских там объявили нетитульной нацией – закон приняли – на наших исторических территориях», – добавил он, признавшись, что сдерживается, чтобы не употреблять ненормативную лексику.

    После распада Советского Союза Украина оказалась во власти националистов и тех, кто их представляет, продолжил Путин.

    «Кого бы ни избирали с помощью юго-востока Украины <…>, все равно вот эта националистическая платформа, ее представители, очень быстро подчиняли всех своей воле, потому что они активные, энергичные и агрессивные. И все сразу им заглядывали в глазки», – сказал он.

    Ранее в Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа.

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    27 января 2024, 12:27 • Новости дня
    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства с Путиным и Лукашенко

    Кремль анонсировал проведение Высшего госсовета Союзного государства
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник в Санкт-Петербурге проведут заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что будут подведены итоги выполнения базового документа – «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», а также утвержден аналогичный документ на очередной трехлетний период.

    Кроме того, будет принят ряд важных решений по дальнейшему наращиванию интеграционного взаимодействия в конкретных областях.

    Ранее Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. По данным БелТА, президент Белоруссии участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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    26 января 2024, 17:17 • Новости дня
    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»

    Россия построит атомные ледоколы «Ленинград» и «Сталинград»

    Путин принял участие в закладке атомного ледокола «Ленинград»
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал старт строительству атомного ледокола «Ленинград».

    Церемония закладки пятого серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 прошла на верфи Балтийского завода. Вместе с президентом в ней приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает РИА «Новости».

    Российский лидер дал команду, после чего они взяли в руки отвертки и докрутили болты, которые фиксируют закладную доску на первой секции будущего ледокола.

    Кроме того, Путин во время церемонии заявил, что в 2025 году в России будет заложен еще один ледокол такого же класса под названием «Сталинград».

    Ледокол «Ленинград» рассчитан на 40 лет эксплуатации. Экипаж составляет 52 человека. Атомоход оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки РИТМ-200 мощностью 175 МВт. Ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными (60 МВт) атомными ледоколами в мире. Двухосадочная конструкция таких судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, пишет ТАСС.

    Ранее спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что Россия продолжает строить атомные ледоколы и наращивать грузовой оборот по Северному морскому пути. Он рассказал, что еще один новый российский атомный ледокол проекта 22220 заложат 26 января, это уже третий такой ледокол.

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    25 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Путин: Реальные зарплаты россиян росли в 2023 году быстрее инфляции

    Tекст: Ольга Иванова

    Реальный уровень заработной платы в России рос в прошлом году выше инфляции, рассказал президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

    «Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция. И уровень реальных располагаемых доходов населения тоже подрос… В целом, по сравнению даже с другими годами, у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подрос выше, чем в предыдущие годы», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы.

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    27 января 2024, 17:31 • Новости дня
    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты в годы ВОВ воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР

    Путин: Нацисты воевали не с режимом, их целью были ресурсы и богатства СССР
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В годы Великой Отечественной войны нацисты и их сателлиты воевали не с режимом или идеологией, они хотели завладеть ресурсами и богатствами Советского Союза, уничтожить население, о чем свидетельствуют документы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Нет, их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишенных родной культуры, традиций и языка. Эти злодейские цели отражены во многих нацистских документах и воплотились в жутких, леденящих душу массовых казнях, убийствах гражданского населения», – сказал глава государства на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что преступления последователей Гитлера не имеют срока давности. «Наше сострадание передается от поколения к поколению и не имеет срока давности. Как не имеют его преступления гитлеровских изуверов и их пособников – тех, кто хладнокровно планировал и жестоко творил геноцид советского народа», – сказал президент.

    О чудовищной сути нацизма свидетельствуют трагедии ленинградских блокадников и узников нацистский концлагерей, указал российский лидер, подчеркнув, что блокада Ленинграда была беспрецедентной по жестокости и цинизму.

    Глава государства назвал 27 января одной из важнейших дат всенародной истории, так как в этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от блокады, а год спустя войска Красной армии освободили Аушвиц.

    «Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия мученичества ленинградцев, как и узников лагерей смерти навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан», – сказал Путин. Президент добавил, что уже 80 лет «не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания».

    В субботу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Мемориала в память о мирных жителях СССР, погибших в годы ВОВ.

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    25 января 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин прилетел в Калининград

    Президент Путин прилетел в Калининград

    Путин прилетел в Калининград
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в четверг прилетел в Калининград.

    Известно, что у него запланирована встреча со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня, а также совещание о развитии Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что глава государства проведет встречу с главой региона Антоном Алихановым.

    В Кремле подчеркнули, что поездка Путина в Калининградскую область не является каким-то намеком странам НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета в Калининград.

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    26 января 2024, 18:37 • Новости дня
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    Путин: Более 600 тыс. человек участвуют в СВО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    С российской стороны в зоне боевых действий на Украине находится свыше 600 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО в Петербурге.

    «Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая – почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тыс. человек. Механизм огромный», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что помощь участникам СВО оказывают жители всех регионов России. «19 тонн крови студенты разных вузов страны сдали для того, чтобы поддержать наших бойцов, которые нуждаются, – 19 тонн. И это процесс, который постоянно продолжается. Волонтеры работают, <…> и делают это искренне. Вы знаете, в этом смысле вся странна искренне развернулась в сторону тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя», – отметил президент.

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    25 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона

    Путин поддержал предложение оставить льготы на полет в Калининград только для жителей региона

    Льготы на перелет в Калининград решили сохранить только жителям региона
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области высказался в поддержку идеи оставить льготы на перелеты в Калининград только для жителей этого региона.

    «Деньги [на субсидирование] заканчиваются в первые четыре месяца. Но если распространить эту льготу не на всю страну, не размазывать мелким, маленьким слоем, а распространить это только на жителей Калининграда, то, конечно, гораздо большее количество людей, проживающих здесь постоянно, сможет этой льготой воспользоваться. Наверное, целесообразно это сделать. Не затягивать только, надо быстро это сделать», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее в четверг Путин заявлял, что программа субсидирования полетов в Калининградскую область может быть скорректирована.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Польша закрыла русофобское дело

      Министерство обороны Польши признало окончательным доклад по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский. Это значит, что польская сторона берет вину на себя, хотя еще недавно пыталась обвинять Россию. Что изменилось?

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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