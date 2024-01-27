Путин: Русофобия, ксенофобия и национализм стали орудием реваншистов в Европе и на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует: тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине. Им мешает невыгодно настоящая, подлинная история», – сказал Путин на концерте по случаю 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает ТАСС.

Поэтому они пытаются пересмотреть историю, нагло врут и сносят памятники победителям нацизма, продолжил глава государства.

«Отсюда постоянные попытки пересмотреть, извратить причины, ход и сами итоги Второй мировой войны, возвеличить убийц и оболгать героев. Они нагло врут. В бессильной злобе сносят памятники тем, кто освободил планету от нацизма. И тем самым отказываются, отрекаются от своих же предков. И это тоже преступление», – указал российский лидер.

Ранее Путин выступил с речью на концерте в честь 80-летней годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и объявил минуту молчания в память о жертвах этих трагических событий.