Путин объявил минуту молчания в память о жертвах блокады Ленинграда

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня мы отдаем дань глубочайшего уважения их отваге и мужеству, чтим память каждого участника обороны Ленинграда, каждого жителя осажденного и непокорившегося врагу города. Скорбим о тех, чья жизнь оборвалась в боях на Невском пятачке, у Ораниенбаума и Кронштадта, на Пулковских и Синявинских высотах, в водах Ладоги и Финского залива, о тех, кто обрел вечный покой на Смоленском, Серафимовском, Волковском, Пискаревском кладбищах, в бесчисленных братских могилах. Объявляется минута молчания», – сказал Путин, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что блокада Ленинграда навсегда останется в истории как самый страшный пример массового убийства граждан Советского союза.

«От голода и болезней в городе погибли свыше 1 млн человек. В основном это пожилые люди, женщины, дети. Это число сложно осмыслить и представить, но это лишь часть тех бесчинств, что обрушили на нашу землю, на наш народ нацисты и те, кто им присягнул, прислуживал, стал соучастником зачистки так называемого жизненного пространства для так называемой высшей расы, исполнителем зверских карательных операций, казней мирного населения на оккупированных территориях», – сказал он.

Президент заявил, что блокада Ленинграда – это геноцид, и Россия намерена добиться того, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права.

«Их действия в отношении многонационального советского народа полностью соответствуют признанному во всем мире определению геноцида. И мы добьемся, чтобы оценка таких преступлений была незыблема в системе международного права», – подчеркнул российский лидер.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия предпримет все меры, чтобы полностью истребить нацизм, дни последователей этой идеологии обречены.