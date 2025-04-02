Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой Бурятии Цыденовым
Президент Владимир Путин в среду намерен встретиться с руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава региона выступит у президента с докладом, сообщил Песков, передает ТАСС.
Также у президента на среду намечены другие встречи и внутренние совещания.
Ранее Путин встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. На встрече глава государства поддержал решение руководителя региона вновь выдвинуться на пост губернатора области.