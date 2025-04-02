Песков анонсировал встречу Путина с главой Бурятии Цыденовым

Путин упростил получение гражданства для переселяющихся в Россию старообрядцев

Tекст: Ольга Иванова

Путин подписал указ, позволяющий старообрядцам, переселяющимся на Дальний Восток, получать гражданство России в упрощенном порядке, передает ТАСС. Документ размещен на портале правовых актов и направлен на поддержку переселения соотечественников в регион.

Согласно указу, иностранные граждане и лица без гражданства из числа старообрядцев, участвующие в Государственной программе по содействию добровольному переселению, смогут обращаться с заявлением о приеме в гражданство России. Эти претенденты должны прибыть на постоянное место жительства в субъекты Дальневосточного федерального округа.

Основным преимуществом указа для старообрядцев является возможность обойти ряд формальностей, обычно требуемых для получения гражданства. Такие требования, как постоянное проживание в России, знание русского языка и истории, теперь не обязательны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируется обсуждение проекта закона о репатриации соотечественников, который предусматривает возвращение граждан, свободно владеющих русским языком, на историческую родину.