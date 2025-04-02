Российские БПЛА «Герань» поразили военные объекты в Днепре, уничтожив 20 боевиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска нанесли удар пятью БПЛА «Герань» по военным объектам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в городе Днепропетровск, сообщает ТАСС.

В результате атаки было уничтожено около 20 украинских военнослужащих. Рогов добавил, что атака была направлена на военные объекты, включая штаб батальона нацполиции «Днепр-1» и командный пункт 365-го батальона теробороны. Были уничтожены помещения со средствами закрытой связи, сами корпуса и легкобронированная техника.

Рогов также подчеркнул, что информация в социальных сетях о поражении других объектов в Днепре не соответствует действительности. Он заявил, что «Южмаш» не подвергался ударам, а ресторан «Бартоломео» не стал целью атаки и был разрушен в результате работы украинской ПВО.

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