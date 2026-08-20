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    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 18:10 • Новости дня

    «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По инициативе «Единой России» правительство РФ выделило регионам более миллиарда рублей на закупку около 200 новых отечественных автомобилей скорой помощи, их они получат до конца текущего года.

    Партия «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. По инициативе партии кабмин выделил более миллиарда рублей на приобретение порядка 200 машин российского производства. Их субъекты Федерации получат до конца года. Финансирование увеличено в рамках Народной программы единороссов, сообщает пресс-служба партии.

    «Для пациента скорая начинается с момента вызова. От состояния автомобиля зависят скорость выезда, безопасность медиков, сохранность оборудования и своевременная транспортировка человека в больницу. Особенно важен этот вопрос для небольших городов и отдаленных территорий, где один экипаж ежедневно проходит большие расстояния и работает с высокой нагрузкой», – заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

    Она добавила, что модернизация автопарка является частью планомерной работы по развитию медицины в регионах. С 2021 года в субъекты страны уже поступило более 13 тыс. новых машин скорой помощи. Кроме того, с 2019 года приобретено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов для проведения диспансеризации.

    Также в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтировано свыше 6 тыс. объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские учреждения получили более 40 тыс. единиц оборудования. Партия также продолжает работу по расширению ассортимента и повышению доступности лекарств для граждан.

    «Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны», – резюмировала Людмила Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о поступлении в новую Народную программу свыше трех миллионов обращений.

    Ранее на петербургском форуме «Есть результат!» партийцы обсудили новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

    18 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    «Единая Россия» потребовала усилить защиту персональных данных пассажиров

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» заявила о необходимости обеспечить надежную защиту информации о путешественниках при ее передаче в единую государственную систему.

    По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, передача сведений о поездках граждан в единую государственную систему должна сопровождаться четкими гарантиями их сохранности. В массив информации могут войти не только маршруты и билеты, но и номера телефонов, электронная почта и платежная информация, сообщается на сайте партии «Единая Россия».

    Парламентарий подчеркнул, что при таком объеме данных крайне важно исключить их утечки и использование не по назначению. «При покупке билета человек должен крупным и понятным шрифтом видеть, какие сведения, кому и зачем передаются. Сервисы бронирования также не могут продолжать хранить у себя данные после их передачи в профильные государственные системы. Для этого нужны четкие законодательные требования к срокам хранения и правилам обработки информации», – заявил Сергей Боярский.

    Депутат также отметил, что обмен данными направлен на повышение безопасности перевозок и ускорение реакции на чрезвычайные ситуации.

    По его мнению, цифровизация транспорта должна работать на благо пассажиров, а не превращать их персональную информацию в бесконтрольный ресурс.

    Накануне Минтранс опроверг планы изменения порядка хранения персональных данных пассажиров.

    Весной авиакомпания «Уральские авиалинии» устранила технический сбой с выдачей чужой личной информации при покупке билетов.

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    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    18 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Собянин: Москва совместно с регионами развивает транспортную систему России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Столичные технологии оплаты проезда успешно функционируют в 37 регионах, ежедневно обрабатывая миллионы транзакций и повышая прозрачность транспортной отрасли, сообщил член бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.

    «Московская билетная система работает уже в 37 регионах, ежедневно обрабатывая свыше четырех млн транзакций», – сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max. Он отметил, что Москва делится разработкой с 2020 года, внося вклад в цифровизацию отрасли.

    Использование единой платформы позволяет субъектам повысить прозрачность перевозок и привлечь пассажиров удобными способами оплаты. В Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии вырос на 11% благодаря внедрению новых технологий. В этом году к проекту присоединились Ивановская, Брянская и Запорожская области.

    С 2022 года столица помогает модернизировать инфраструктуру Луганской народной республики. В регион поставили новое оборудование, установив свыше 550 терминалов оплаты. Всего по стране инновационная система охватила более 23 тыс. единиц пассажирского транспорта.

    Карта «Тройка» стала единым билетом, объединяющим Москву и свыше 20 регионов страны, отметил Собянин. Ее функционал давно вышел за рамки обычной оплаты проезда. Жители могут рассчитываться за речные прогулки, арендовать электросамокаты и пользоваться горнолыжными подъемниками.

    Функционал карты постоянно расширяется и адаптируется под местные потребности. Жители могут оплачивать проезд на канатных дорогах, речных судах и арендовать электросамокаты.

    Для городов разрабатывается уникальный дизайн проездных билетов, отражающий местный культурный код. По словам Собянина, специалисты создали уже более 200 оригинальных макетов. Так, на луганской карте изображена река Лугань, а на томской – скачущий конь.

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    19 августа 2026, 12:45 • Новости дня
    Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

    Tекст: Вера Басилая

    Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России, заявил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин заявил в Max, что Москва продолжает укреплять статус главного индустриального и технологического центра страны. По итогам прошлого года столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7%.

    Мэр Москвы подчеркнул, что в первом полугодии текущего года объемы производства выросли уже на 12,5%. Наибольший рост показали радиоэлектроника (39,1%) и аэрокосмические предприятия (33,5%). Производство медицинских изделий увеличилось на 16,8%, а фармацевтика – на 14,7%.

    «Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», – подчеркнул Собянин.

    За шесть месяцев в столице появилось 15 новых высокотехнологичных промышленных объектов общей площадью свыше 500 тыс. квадратных метров, где создано более 7,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время в Москве функционируют 4735 промышленных предприятий, на которых трудятся 767 тыс. человек, что составляет практически каждого десятого работающего жителя города.

    Московские промышленные компании поставляют продукцию во все регионы России, обеспечивая поставки от продуктов питания и лекарств до высокотехнологичного оборудования – лифтов и микроэлектроники.  Отмечается, что рост промышленного выпуска – вклад в технологический суверенитет страны: больше отечественной продукции в критических отраслях, меньше зависимость от внешних поставок.

    Кроме того, усиливается связанность промышленной карты России, когда столичный завод работает на заказ регионов, а регионы получают технику, комплектующие, лекарства и оборудование для своих отраслей.

    «Единая Россия»  ставит в приоритет поддержку отечественной промышленности. За время действия партийной программы, госинвестиций в развитие промышленности было сделано на сумму более 300 млрд рублей через Фонд развития промышленности. Важнейшим направлением работы «Единой России» и правительства является укрепление региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет создано около 120 новых индустриальных и технопарков.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении объема промышленного производства в столице на 12,1% за первое полугодие 2026 года.

    Собянин рассказал о прямом стимулировании развития остальных регионов за счет роста московской экономики.

    Ветеран СВО Эльдар Шарипов отметил ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России.

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    18 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    «Единая Россия» вступилась за охотника, оштрафованного за стрельбу по БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    «Единая Россия» предложила отменить наказание для граждан, использующих личное оружие для уничтожения вражеских дронов, после инцидента в Волгоградской области, сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

    «Как сообщают СМИ, в Волгоградской области охотника Николая Мухина из села Волково оштрафовали за попытку сбить украинский беспилотник из личного ружья. Вам не кажется эта новость абсурдной?» – написал политик в своем Telegram-канале.

    По словам Мухина, он не мог уснуть из-за шума дронов и открыл огонь из винтовки, одновременно дозваниваясь в службу спасения. Диспетчер услышала выстрелы, поинтересовалась наличием лицензии на оружие и вызвала полицию. Прибывшие сотрудники изъяли ружье, несмотря на имеющееся разрешение, а мировой судья назначил мужчине штраф в 40 тыс. рублей по статье о стрельбе в неположенном месте. Обжаловать решение не удалось.

    Сидякин назвал подобные действия в отношении жителей, проявляющих гражданскую позицию, нонсенсом. Он напомнил, что в 2025 году житель Подмосковья, сбивший беспилотник из охотничьего ружья, получил почетную грамоту Госдумы. Депутат уже направил в правительство РФ проект изменений в КоАП, исключающий наказание за применение личного оружия против дронов, и обратился в Генпрокуратуру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году житель Подмосковья сбил вражеский беспилотник из личного охотничьего ружья.

    В мае спасатели МЧС получили законное право на уничтожение дронов из огнестрельного оружия.

    Позже Государственная дума одобрила аналогичные полномочия для инкассаторов и сотрудников охраны банков.

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    17 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Депутат Шарипов: Москва играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России

    В ЕР предложили сократить барьеры для вывода инноваций на рынок

    Депутат Шарипов: Москва играет ключевую роль в достижении технологического суверенитета России
    @ moscow.er.ru

    Tекст: Алексей Нечаев

    Москва вносит значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета России, создавая условия для быстрого перехода инноваций от разработки к производству. Этот опыт необходимо масштабировать на всю страну, в том числе за счет сокращения регуляторных барьеров и ускорения сертификации отечественных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов. Такие меры он предложил включить в Народную программу «Единой России».

    Москва в девятый раз возглавила Рейтинг инновационного развития субъектов РФ, подготовленный ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Как считает ветеран СВО, капитан ВС РФ Эльдар Шарипов, это подтверждает ключевую роль столицы в обеспечении технологического суверенитета России: именно здесь сформирована среда, позволяющая не только разрабатывать новые технологии, но и быстро доводить их до промышленного производства.

    «В Москве, где земля и квалифицированный труд стоят дороже чем во многих других регионах, сконцентрировано около 26% всех российских организаций, занимающихся исследованиями и разработками в сфере высоких технологий. Здесь сформирована одна из самых масштабных в стране сетей технопарков, индустриальных зон и инновационных кластеров. Основой технологического превосходства города остается системная подготовка квалифицированных кадров и их приток в высокотехнологичные отрасли», – отметил собеседник, который также является муниципальным депутатом округа Восточное Дегунино.

    Кроме того, для инновационных компаний в столице создана специализированная инфраструктура – ОЭЗ «Технополис Москва», Московский инновационный кластер и 53 технопарка. ОЭЗ объединяет десять производственных площадок общей площадью 430 гектаров, где работают более 240 высокотехнологичных производств в сферах микроэлектроники, приборостроения, биомедицины, информационных технологий и робототехники.

    По словам Шарипова, такая инфраструктура позволяет быстрее переходить от разработки к производству. «Для резидентов действуют льготные ставки аренды, подведены инженерные коммуникации, а помещения предоставляются практически «под ключ» – это позволяет бизнесу не тратить годы на строительство собственных площадей», – заметил собеседник.

    В свою очередь Московский инновационный кластер, созданный в 2018 году по инициативе Сергея Собянина, Шарипов назвал «ядром инновационной системы столицы». «На сегодня в его структуре работают 16 отраслевых кластеров, включая «Сколково» и «Ломоносов», оснащено более 920 производств и лабораторий, действует 277 испытательных площадок, проведено свыше 625 тестов разработок», – детализировал ветеран.

    Возможность быстро испытать разработку и вывести ее на рынок также становится частью технологической независимости. В Москве действуют экспериментальные правовые режимы, позволяющие компаниям временно работать с отдельными исключениями из требований под контролем регулятора. «Это позволяет не ждать годы, чтобы проверить, как работает инновация, и быстрее доработать продукт до серийного выпуска», – сказал ветеран.

    Говоря о распространении такого подхода за пределы столицы, Шарипов предложил закрепить в Народной программе «Единой России» дальнейшее сокращение регуляторных барьеров и ускорение сертификации отечественных инновационных решений. По его мнению, особенно важно это для тех отраслей, где длительные процедуры могут привести к технологическому устареванию продукта еще до выхода на рынок.

    Вместе с тем технологический суверенитет невозможен без специалистов, способных создавать и производить собственные решения. Поэтому отдельное направление московской системы – подготовка кадров для высокотехнологичной промышленности.

    Москва развивает технические классы в школах и колледжах, совместные программы вузов и предприятий, а также практическое обучение на базе инновационных кластеров. Эту систему дополняет «Техноград» на ВДНХ. В 2025 году обучение там прошли 12 тыс. москвичей, а в 2026–2030 годах планируется ежегодно обучать до 10 тыс. человек. Комплекс также занимается профориентацией и помогает людям выбирать направление для дальнейшего обучения. Кроме того, компании города могут получить компенсацию до 95% затрат на обучение сотрудников.

    «Одним из главных центров практического обучения специалистов для столичной высокотехнологичной индустрии является особая экономическая зона «Технополис Москва» – здесь действует проект «Техноработа», занимающийся подбором персонала для ИТ-компаний, а также проходят открытые собеседования, на которых соискатели могут напрямую общаться с работодателями – резидентами ОЭЗ», – рассказал ветеран.

    Все это, по словам Шарипова, уже дает конкретный промышленный результат. В столице ежегодно начинают работу около 150 инновационных производств. В 2026 году запланирован ввод промышленных объектов общей площадью свыше 460 тыс. кв. м, что даст более 10 тыс. новых рабочих мест для специалистов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркивал, что развитие столицы дает эффект для всей страны. По его словам, 68% налогов и сборов с территории Москвы поступает в федеральный бюджет, а эти средства в полтора раза превышают объем трансфертов из федерального бюджета всем регионам.

    Москва также активно участвует в обеспечении СВО: столица направила более 100 тыс. добровольцев в зону спецоперации и помогает оснащать их необходимыми материальными и техническими средствами.

    При этом, отмечал Собянин, Москва передает регионам не только финансовые ресурсы, но и собственные наработки. В частности, до конца 2026 года систему «Московской электронной школы» планируется внедрить в 11 регионах России. Ранее мэр также говорил, что столичные центры «Мои документы» задали новый стандарт для всей страны.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в «Народную программу» партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    20 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Ученые раскрыли новый механизм образования тромбов

    FT: Обнаружен новый механизм образования тромбов

    Tекст: Мария Иванова

    Процесс свертывания крови происходит иначе, чем считалось десятилетиями: молекулы белка фибриногена укладываются не в один наклонный, а в несколько горизонтальных слоев, выяснили ученые.

    Международная группа ученых установила, что процесс образования тромбов происходит иначе, чем считалось на протяжении десятилетий, передает ТАСС.

    Открытие может изменить подходы к лечению нарушений свертываемости крови, пишет газета Financial Times (FT).

    Исследователи из Британии, Швеции и Франции на базе Института Лауэ-Ланжевена в Гренобле изучили поведение белка фибриногена – ключевого элемента свертывания крови. Ранее предполагалось, что при контакте с воздухом его молекулы выстраиваются в один наклонный слой. Однако эксперименты показали, что они укладываются горизонтально в несколько слоев, подобно стопке бумаги.

    Результаты могут найти применение в лечении гемофилии, а также при создании более эффективных средств мониторинга глюкозы для диабетиков. Особое значение открытие имеет для терапии острого респираторного дистресс-синдрома. При этом заболевании из-за воспаления легких фибриноген проникает в альвеолы, вызывая тромбообразование и дыхательную недостаточность. Авторы работы надеются, что их выводы помогут в разработке новых методов лечения этой опасной болезни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канадские исследователи разработали метод быстрой остановки кровотечений с помощью модификации эритроцитов.

    Российские специалисты создали специальное покрытие для снижения риска тромбообразования на медицинских имплантатах.

    Ранее фармацевтическая компания AstraZeneca признала факты возникновения тромбоза из-за своей вакцины против коронавируса.

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    19 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Асафов: Единый сервис с информацией о мерах поддержки упростит переезд специалистов в регионы

    В ЕР предложили механизм для упрощения переезда специалистов в регионы

    Асафов: Единый сервис с информацией о мерах поддержки упростит переезд специалистов в регионы
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Решение о переезде в другой регион ради работы будет проще принять, если человек заранее знает, на какую помощь и какие условия он и его семья могут рассчитывать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Он предложил создать для этого единый механизм поддержки трудовой мобильности в режиме «одного окна» и включить соответствующую инициативу в Народную программу «Единой России».

    «В России существует большое число мер поддержки трудовой мобильности населения. Тем не менее сегодня подобные инициативы разрозненны, а возможности узнать о них в режиме «одного окна» нет», – сказал политолог Александр Асафов.

    По его словам, человеку, который рассматривает возможность переезда в другой регион ради работы, важно заранее получить полную и структурированную информацию не только о предлагаемом месте работы, но и об условиях жизни для всей семьи.

    «Для людей, готовых сменить место жительства, очень важно как можно быстрее понять, в какую школу, например, пойдут их дети, какие карьерные возможности регион предоставит для их супругов. Располагая этой информацией, возможные сотрудники предприятий в регионах с дефицитом кадров смогут увереннее принимать решения о переезде», – отметил эксперт.

    Именно поэтому Асафов предложил включить в Народную программу «Единой России» создание прозрачной системы поддержки трудовой мобильности. Она должна объединить информацию о действующих мерах, включая помощь с арендой жилья и переездом, для специалистов, готовых трудоустроиться в регионах с дефицитом кадров.

    Политолог считает, что такой механизм можно было бы интегрировать в «Госуслуги». Пользователь получал бы в одном месте информацию о доступных программах, условиях их получения и возможностях трудоустройства в разных регионах.

    «Таких инициатив действительно очень много, разрабатываются они инстанциями разных уровней. Есть, например, партийные проекты «Единой России» – «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский работник культуры». Каждый из них позволяет перенаправлять в небольшие населенные пункты востребованных специалистов», – рассказал Асафов.

    Есть и региональные программы, продолжил политолог. «На Дальнем Востоке с их помощью активно привлекают медицинских работников. На Сахалине к этой деятельности и вовсе привлекают частный бизнес, который сохраняет трудовые места для будущих выпускников колледжей. Свои программы по привлечению кадров есть и в Нижнем Новгороде», – добавил он.

    Таким образом, речь идет не столько о создании еще одной отдельной меры поддержки, сколько о сведении уже существующих возможностей в понятную для человека систему. Это позволило бы сделать переезд в регион с дефицитом кадров более предсказуемым и снизить один из главных барьеров трудовой мобильности – неопределенность для самого работника и его семьи.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    19 августа 2026, 23:04 • Новости дня
    В США впервые за пять лет обнаружен смертельно опасный вирус от укуса комара

    В США обнаружили смертельно опасный вирус от укуса комара

    Tекст: Катерина Туманова

    На территории американского штата Мичиган зафиксировали заражение человека восточным лошадиным энцефалитом, способным привести к летальному исходу, сообщил местный департамент здравоохранения.

    «Это первый случай восточного лошадиного энцефалита у человека, который зарегистрирован в Мичигане с 2021 года», – передает РИА «Новости» данные ведомства.

    Медики настоятельно рекомендовали жителям использовать репелленты и носить закрытую одежду с длинными рукавами. Кроме того, необходимо регулярно избавляться от стоячей воды возле жилых домов, так как там активно размножаются комары-переносчики.

    Восточный энцефалит лошадей представляет собой редкое вирусное заболевание. У инфицированных людей оно протекает крайне тяжело и сопровождается серьезными неврологическими симптомами, которые могут привести к смерти. Ежегодно в США фиксируют несколько подобных эпизодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нью-Йорка в июле сообщили о шестой жертве легионеллеза. Американские эпидемиологи зафиксировали рекордный рост случаев заражения клещевым вирусом Повассан. CNN сообщил, что в Нью-Йорке  обнаружили случаи заражения кроличьей лихорадкой. ВОЗ оценила риск распространения еще одного редкого вируса Бурбон в США.

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    19 августа 2026, 18:11 • Новости дня
    НКО поддержали патриотический блок Народной программы «Единой России»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские некоммерческие организации выразили поддержку патриотическому блоку Народной программы «Единой России», включающему защиту исторической памяти, культурный суверенитет и традиционные ценности.

    Представители НКО поддержали патриотический блок Народной программы «Единой России». Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества  Ольга Занко заявила об одобрении документа на круглом столе в Музее Победы. В обсуждении участвовали представители различных общественных движений, включая «Бессмертный полк» и «Волонтеров Победы», говорится в сообщении, пришедшем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы получили поддержку шести основных приоритетов этого блока Народной программы: защита исторической памяти, культурный суверенитет и традиционные ценности, сильная армия и поддержка наших Героев, Россия на мировой арене, воспитание гармонично развитой личности, развитие Донбасса и Новороссии», – сказала Занко. По ее словам, задачи включают восстановление не менее тысячи объектов культурного наследия и расширение программ реабилитации участников СВО.

    Представители Федерации независимых профсоюзов поблагодарили за поддержку их инициатив по расширению программы «Земский учитель» на ЗАТО и моногорода, а также по модернизации системы оплаты труда педагогов.

    Представители общероссийского движения «Бессмертный полк России» отметили важность закрепления в Народной программе традиций проведения всенародных патриотических акций «Бессмертный полк» и «Диктант Победы», а также включению отдельных задач по защите соотечественников за рубежом.

    Участники встречи подчеркнули важность программы «Пушкинская карта», к которой присоединились 13 млн человек, и инициатив по поддержке военнослужащих.

    Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин акцентировал внимание на переобучении ветеранов и поддержке малого бизнеса. Головин выразил уверенность, что «Единая Россия» сможет оставаться главным координатором интеграции участников СВО в гражданские профессии и подчеркнул, что предусмотренные меры поддержки – от социальной и психологической адаптации до трудоустройства – закрывают главную потребность ветеранов: быть полезными обществу и стране.

    Герой России и Герой ДНР, выпускник программы «Время героев» Эдуард Казымов подчеркнул, что блок о сильной армии является одним из ключевых направлений Народной программы. Он отметил, что развитие технологий и поддержка армии имеют решающее значение. А обратная связь от военнослужащих важна для доработки оборонных изделий.

    Герой ДНР, кавалер ордена Мужества, командир интернациональной бригады «Пятнашка» и председатель регионального совета сторонников партии в ДНР Ахра Авидзба отметил необходимость развития инфраструктуры, включая расширение трассы вокруг Азовского моря, что должно укрепить безопасность страны к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» обсудила новые меры помощи фронту для Народной программы.

    Военкор Евгений Поддубный пообещал строгий контроль за выполнением каждого пункта этого документа.

    Герой России Владислав Головин отметил постоянное совершенствование законодательной базы для поддержки участников спецоперации.

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    19 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Эксперт: «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком надежности для арктических технологий

    В «Единой России» предложили создать на Чукотке полигоны для развития арктических технологий

    Эксперт: «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком надежности для арктических технологий
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    Чукотка может стать площадкой для испытания новых строительных, промышленных и транспортных технологий в условиях Крайнего Севера, что позволит ускорить инфраструктурное развитие Арктики. Для этого предлагается создать сеть федеральных арктических НИИ и промышленных полигонов. С такой инициативой выступил исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров, предложив включить ее в Народную программу «Единой России».

    «Развитие Чукотки требует не только вложений в инфраструктуру, но и создания собственных технологий, учитывающих особенности Крайнего Севера. Одним из решений может стать создание арктических научно-исследовательских центров и полигонов, где новые строительные, промышленные и транспортные технологии можно будет испытывать в реальных условиях», – считает исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Чукотского автономного округа» Александр Дудоров.

    «Развитие Чукотки находится в фокусе президента России Владимира Путина и федеральных органов власти. Повышение качества жизни людей здесь требует развития инфраструктуры, жилого строительства и логистики», – рассказал Дудоров.

    При этом, по его словам, северные условия требуют особого подхода к строительству и промышленным процессам. В регионе нельзя применять многие решения, которые используются в европейской части России: на них влияют вечная мерзлота, слабонесущие грунты, низкие температуры.

    «Организация строительства в условиях вечной мерзлоты и поддержание бесперебойной доставки необходимых грузов в отдаленные населенные пункты требует комплексной работы инженеров. Их задача – разработать соответствующие технологии, позволяющие возводить строения на слабонесущих грунтах, а также проработать защиту от замерзания и обледенения», – детализировал собеседник.

    Именно для решения подобных задач, считает Дудоров, необходимы арктические научно-исследовательские центры. Они смогут объединить инженеров и специалистов, работающих над технологиями, которые затем можно будет применять непосредственно в северных регионах.

    Вторым элементом инициативы должны стать специальные полигоны для испытания разработок. Чукотка, по мнению эксперта, подходит для этого благодаря сочетанию сурового климата и больших незаселенных территорий.

    «Чукотка позволяет в суровых условиях испытывать любые новации: промышленные, строительные, инновационные, беспилотные. Если ноу-хау продемонстрировало свою надежность и эффективность здесь – оно будет пригодно для любых регионов. Это важно в том числе и в контексте использования систем БПЛА в рамках СВО», – подчеркнул Дудоров.

    На таких площадках, продолжил он, также можно испытывать новые типы транспортных средств и дорожных покрытий, предназначенных для использования в условиях тундры. «При этом расположение полигонов вдали от населенных пунктов позволит проводить испытания без неудобств для жителей, а «Проверено Чукоткой» может стать новым знаком качества и надежности для производителей», – объяснил спикер.

    Практический эффект от реализации инициативы, по словам собеседника, может выйти далеко за пределы испытания отдельных технологий. «Их внедрение способно придать импульс массовому строительству, в том числе за счет оптимизации ценообразования на жилую и коммерческую недвижимость», – указал эксперт.

    «Кроме того, итогом реализации проекта станет улучшение транспортной доступности отдаленных сел, поиск инноваций в сельском хозяйстве для выращивания овощей в суровом климате», – добавил он.

    Еще одним результатом может стать формирование в округе новых профессиональных возможностей, отметил спикер. По его словам, создание исследовательских и испытательных площадок потребует специалистов технических направлений, а значит, позволит сформировать дополнительные рабочие места и карьерные возможности непосредственно на Чукотке.

    «Люди с высоким уровнем компетенций в различных сферах смогут найти им применение здесь, на Крайнем Севере. У молодежи будет больше стимулов оставаться в округе, получая на малой родине возможности для развития профессиональных навыков. Именно поэтому проект рассчитан на горизонт в 15-20 лет и предложен для включения в Народную программу «Единой России», – резюмировал Дудоров.

    Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что в Народную программу партии поступило более 3 млн предложений. По его словам, большинство идей касаются обустройства страны, а также равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию, социальной инфраструктуре и экологически безопасной среде.

    Напомним, новая Народная программа будет состоять из двух документов. Первый – собственно предвыборная программа, в которой соберут решения актуальных задач и план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основные идеологические и ценностные ориентиры партии и описывать стратегический образ России.

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    19 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Итуруп получил запрошенный во время визита Путина автомобиль скорой помощи

    Лимаренко: Автомобиль скорой помощи доставили на Итуруп

    Tекст: Антон Антонов

    Для медиков острова Итуруп доставили новый автомобиль скорой помощи, о котором они просили президента России Владимира Путина во время его рабочего визита на остров, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

    «Поручение президента Владимира Путина выполнили оперативно! Сегодня на Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой просили местные врачи. Полноприводный «Соболь» будет работать по маршруту Курильск – Рейдово – Горячие Ключи – Горное. Именно такая техника нужна для курильских дорог», – заявил глава региона в «Максе».

    Транспортное средство 2022 года выпуска имеет минимальный пробег. Автомобиль был передан из резерва центра скорой помощи Южно-Сахалинска. Перед отправкой на остров механики провели полное техническое обслуживание машины и проверили исправность всех систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России впервые посетил курильский остров Итуруп.

    На острове глава государства осмотрел Курильскую центральную районную больницу, сотрудники которой сообщили о необходимости заменить одну из машин скорой помощи.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 августа 2026, 10:29 • Новости дня
    Росздравнадзор заявил о росте интереса к китайской традиционной медицине

    Росздравнадзор выразил готовность применять методы китайской медицины

    Tекст: Мария Иванова

    Российская система здравоохранения намерена перенять восточный опыт, внедряя методы традиционной китайской медицины для лечения и восстановительной реабилитации пациентов, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

    Глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о растущем интересе России к традиционной китайской медицине, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление было сделано на международном форуме «Ростки», проходящем в Казани.

    «На сегодняшний день очень растет заинтересованность Российской Федерации в традиционной китайской медицине. И мы готовы перенимать опыт традиционной китайской медицины в наших условиях для лечения, для реабилитации наших пациентов», – подчеркнула Самойлова.

    Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проводится в столице Татарстана с 2023 года. Мероприятие, проходящее с 16 по 19 августа, служит ежегодной площадкой для развития экономического партнерства между регионами России и провинциями Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Татарстана Рустам Минниханов на форуме «Ростки» назвал Китай главным инвестором республики.

    Ранее Москва и Пекин договорились расширять сотрудничество в области медицинских инноваций.

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    20 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Минздрав сообщил о проверках младенцев на шесть новых заболеваний

    Минздрав: Младенцев будут проверять на шесть новых заболеваний

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках неонатального скрининга младенцев будут обследовать на миодистрофию Дюшенна и еще пять сложных наследственных заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

    «Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшенна, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом «Круг добра», – сказала она РИА «Новости».

    Проверки на миодистрофию планируют внедрить с 2027 года. Кроме того, медики начнут выявлять у новорожденных болезни Помпе, Гоше и Краббе. В перечень добавят мукополисахаридоз первого типа и недуг Ниманна-Пика.

    Весной текущего года врачи начали проводить дополнительные анализы. С апреля младенцев обследуют на Х-сцепленную адренолейкодистрофию и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить программу неонатального скрининга новорожденных. В мае вице-премьер Голикова сообщила о запуске новой системы выявления генетических заболеваний у младенцев. Министр Мурашко напомнил, что россияне могут бесплатно сдать анализ на наследственную дислипидемию.

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    20 августа 2026, 08:29 • Новости дня
    Онищенко назвал способы избежать осенней депрессии

    Онищенко: Правильное питание и здоровый образ помогут избежать осенней депрессии

    Tекст: Мария Иванова

    Правильное питание, прием витаминов и здоровый образ жизни станут надежной защитой от сезонного упадка сил и помогут сохранить бодрость, заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Здоровый образ жизни и контроль за самочувствием выступают главными факторами борьбы с сезонной хандрой, передает РИА «Новости».

    По словам заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, полноценный отдых имеет ключевое значение для поддержания общего состояния человека.

    «Надо заниматься физической активностью, нормально питаться, следить за витаминами, чтобы был нормальный сон», – подчеркнул академик РАН.

    Специалист добавил, что риску возникновения осенней депрессии особенно подвержены граждане с ослабленным иммунитетом. Кроме того, в группу повышенного риска входят люди, страдающие различными хроническими заболеваниями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Геннадий Онищенко предрек осенний рост простудных заболеваний из-за возвращения школьников за парты.

    Врач-психотерапевт Ирина Крашкина назвала жару и обезвоживание причинами развития летней депрессии.

    Весной академик отметил высокую частоту появления сезонной хандры у женщин.

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