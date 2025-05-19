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Китай успешно вывел четыре спутника Tianqi на орбиту
Четыре малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с использованием коммерческой ракеты Ceres-1, завершив формирование первой фазы спутниковой группы.
Запуск ракеты-носителя Ceres-1, произведенный компанией Galactic Energy, состоялся 19 мая с морской платформы у побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС. Ракета стартовала в 15:38 по пекинскому времени и вывела на орбиту спутники Tianqi под номерами с 34 по 37 на высоту 850 км.
Компания отметила, что этот запуск стал двадцатым по счету для Ceres-1 и 19-м успешным, что является рекордом среди коммерческих ракет КНР. В 2025 году это уже четвертая удачная миссия для носителя данной серии.
Благодаря сегодняшнему полету была завершена первая фаза создания спутниковой группировки Tianqi. В Galactic Energy назвали это «историческим моментом» для развития интернета вещей в Китае.
Спутники Tianqi обладают низким энергопотреблением и малой себестоимостью. Аппараты пригодны для применения в сельском хозяйстве, экологии, туризме, энергетике, а также для цифровой экономики и программ умных городов. Всего Galactic Energy вывела на орбиту 81 спутник для коммерческих нужд.
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