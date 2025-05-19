Китай успешно вывел четыре спутника Tianqi на орбиту

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск ракеты-носителя Ceres-1, произведенный компанией Galactic Energy, состоялся 19 мая с морской платформы у побережья провинции Шаньдун, передает ТАСС. Ракета стартовала в 15:38 по пекинскому времени и вывела на орбиту спутники Tianqi под номерами с 34 по 37 на высоту 850 км.

Компания отметила, что этот запуск стал двадцатым по счету для Ceres-1 и 19-м успешным, что является рекордом среди коммерческих ракет КНР. В 2025 году это уже четвертая удачная миссия для носителя данной серии.

Благодаря сегодняшнему полету была завершена первая фаза создания спутниковой группировки Tianqi. В Galactic Energy назвали это «историческим моментом» для развития интернета вещей в Китае.

Спутники Tianqi обладают низким энергопотреблением и малой себестоимостью. Аппараты пригодны для применения в сельском хозяйстве, экологии, туризме, энергетике, а также для цифровой экономики и программ умных городов. Всего Galactic Energy вывела на орбиту 81 спутник для коммерческих нужд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай запустил корабль «Шэньчжоу-20» с тремя тайконавтами. Китай объявил о подготовке новой пилотируемой миссии к орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж корабля «Шэньчжоу-19» в составе Цай Сюйчжэ, Сун Линдуна и Ван Хаоцзэ завершает свою миссию и вернется на Землю 29 апреля на площадку «Дунфэн».