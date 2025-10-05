Солодов: Спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы тура

Tекст: Антон Антонов

По словам Солодова, после трагического происшествия на Вилючинском вулкане, где погибли два туриста, власти региона планируют предложить Госдуме изменения в федеральное законодательство.

«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами – после ее проведения», – заявил губернатор в Telegram.

Глава региона отметил, что в случае с Вилючинским вулканом группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала закрытие маршрута и выбрала неблагоприятный сезон для восхождения. Солодов добавил, что трагедия стала поводом для подготовки законодательной инициативы, которая будет внесена в Госдуму после согласования с МЧС.

Он выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что надеется на формирование культуры ответственности среди туристов и туроператоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на склоне Вилючинского вулкана альпинисты сорвались во время восхождения. Два человека погибли. Операция по спасению третьего альпиниста продолжается.