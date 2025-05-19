В Польше зафиксировали рекордную явку в первом туре выборов президента

Tекст: Вера Басилая

Государственная избирательная комиссия Польши обработала 100% голосов на выборах президента, состоявшихся 18 мая. Итоговая явка составила 67,3%, что стало рекордом для первого тура с 1990 года, передает ТАСС.

В голосовании приняли участие 19 млн 689 тыс. человек из более 29 млн избирателей. В 2020 году явка составляла 62,9%, в 2015 году – 48,96%, в 2010 году – 54,94%.

Согласно предварительным итогам, во второй тур проходят кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский с 31,36% голосов и представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набравший 29,54%. На третьем месте оказался Славомир Ментцен из «Конфедерации» с 14,8%, а лидера «Конфедерации польской короны» Гжегожа Брауна поддержали 6,3%.

Шимон Холовня (5%), Адриан Зандберг (4,8%) и Магдалена Беят (4,2%) также участвовали в выборах, остальные кандидаты получили от 0,1% до 1,2%. Официальные результаты объявят на пресс-конференции в ближайшие часы. Второй тур выборов назначен на 1 июня.

В Польше открылись 32 тыс. избирательных участков. Более 29 млн граждан выбирают президента из тринадцати кандидатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что влияние Запада и отношение к ситуации на Украине будут определять выбор нового президента в Польше.