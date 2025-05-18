В Польше открылись участки для голосования на выборах президента

Tекст: Дмитрий Зубарев

Избирательные участки открылись для проведения президентских выборов в Польше, сообщает ТАСС. Более двадцати девяти миллионов граждан имеют право проголосовать за одного из тринадцати кандидатов на тридцати двух тысячах избирательных участков по всей стране.

Голосование на участках завершится в 21:00 по местному времени, после чего станут известны результаты экзитполов. Окончательные итоги выборов Государственная избирательная комиссия может объявить в течение сорока восьми часов.

В случае, если ни один кандидат не наберет абсолютное большинство голосов, второй тур состоится первого июня. Согласно последним опросам, лидирует Рафал Тшасковский от «Гражданской коалиции», за ним следует Кароль Навроцкий из оппозиционной партии «Право и справедливость».

Президент Польши избирается на пятилетний срок и может быть переизбран только один раз.

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