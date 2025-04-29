Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул, что президент России выдержал давление, с которым не справился бы ни один польский политик, передает РИА «Новости».

Мацяк акцентировал внимание на способности российского лидера сохранять выдержку и эффективность в условиях серьезного внешнего давления. Высказывание кандидата прозвучало на фоне подготовки к президентским выборам в Польше, первый тур которых пройдет 18 мая.

Ранее кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала из-за своей поддержки президента России Владимира Путина в ходе дебатов в польском городе Коньске, где он задал резонансный вопрос спикеру Сейма.