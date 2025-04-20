Tекст: Вера Басилая

Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала после публичной защиты президента России Владимира Путина во время теледебатов в городе Коньске, передает Ura.Ru со ссылкой на EADaily.

Его слова вызвали резкую реакцию у польских политиков и СМИ, где Мацяка уже прозвали «путинским кандидатом». Причиной скандала стали слова Мацяка о возможном изменении курса Польши на улучшение отношений с Россией.

Во время дискуссии Мацяк обратился к спикеру польского сейма Шимону Головне, раскритиковав его за резкие высказывания и оскорбления в адрес Путина.

«У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с Россией, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов о том, что вы втоптали Путина в землю?» – спросил Мацяк у Головни.

В ответ Головня резко спросил, получает ли Мацяк деньги от Путина или действует добровольно. Словесная перепалка в эфире вызвала волну обсуждений в польском обществе, а также комментарии со стороны политиков различных партий.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что помощь на Украине не приносит польской стороне никаких выгод, а также выразил глубокое разочарование Владимиром Зеленским.

Навроцкий также заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.