Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
Кандидат в президенты Польши публично поддержал Путина и вызвал скандал
Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала из-за своей поддержки президента России Владимира Путина в ходе дебатов в польском городе Коньске, где он задал резонансный вопрос спикеру сейма.
Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала после публичной защиты президента России Владимира Путина во время теледебатов в городе Коньске, передает Ura.Ru со ссылкой на EADaily.
Его слова вызвали резкую реакцию у польских политиков и СМИ, где Мацяка уже прозвали «путинским кандидатом». Причиной скандала стали слова Мацяка о возможном изменении курса Польши на улучшение отношений с Россией.
Во время дискуссии Мацяк обратился к спикеру польского сейма Шимону Головне, раскритиковав его за резкие высказывания и оскорбления в адрес Путина.
«У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с Россией, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов о том, что вы втоптали Путина в землю?» – спросил Мацяк у Головни.
В ответ Головня резко спросил, получает ли Мацяк деньги от Путина или действует добровольно. Словесная перепалка в эфире вызвала волну обсуждений в польском обществе, а также комментарии со стороны политиков различных партий.
Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий заявил, что помощь на Украине не приносит польской стороне никаких выгод, а также выразил глубокое разочарование Владимиром Зеленским.
Навроцкий также заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.