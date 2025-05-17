Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.2 комментария
В Польше зафиксировали нарушения тишины перед выборами президента
Польская полиция выявила 15 нарушений режима тишины перед президентскими выборами
В преддверии президентских выборов в Польше полицейские зафиксировали 15 нарушений режима тишины, включая инциденты с участием двух госслужащих, сообщила подкомиссар главной комендатуры полиции Ивона Киевская.
Польская полиция зафиксировала пятнадцать случаев нарушений режима предвыборной тишины, сообщает РИА «Новости».
По словам подкомиссара главной комендатуры Ивоны Киевской, инциденты произошли по всей стране, а большая их часть связана с действиями в интернете.
Среди нарушителей оказались и государственные служащие. В частности, заместитель министра юстиции Аркадиуш Мырха разместил пост с призывом голосовать за конкретного кандидата уже после вступления в силу режима тишины. Мырха признал ошибку, подчеркнув: «Извините, в результате ошибки пост появился после полуночи. Я уже удалил его. За ошибку прошу прощения».
Режим тишины в Польше действует с полуночи пятницы до закрытия избирательных участков в воскресенье. Первый тур выборов президента назначен в воскресенье.
Ранее кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала из-за поддержки президента России Владимира Путина на дебатах в городе Коньске.
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