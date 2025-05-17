В Польше зафиксировали нарушения тишины перед выборами президента

Польская полиция выявила 15 нарушений режима тишины перед президентскими выборами

Tекст: Вера Басилая

Польская полиция зафиксировала пятнадцать случаев нарушений режима предвыборной тишины, сообщает РИА «Новости».

По словам подкомиссара главной комендатуры Ивоны Киевской, инциденты произошли по всей стране, а большая их часть связана с действиями в интернете.

Среди нарушителей оказались и государственные служащие. В частности, заместитель министра юстиции Аркадиуш Мырха разместил пост с призывом голосовать за конкретного кандидата уже после вступления в силу режима тишины. Мырха признал ошибку, подчеркнув: «Извините, в результате ошибки пост появился после полуночи. Я уже удалил его. За ошибку прошу прощения».

Режим тишины в Польше действует с полуночи пятницы до закрытия избирательных участков в воскресенье. Первый тур выборов президента назначен в воскресенье.

Ранее кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк оказался в центре скандала из-за поддержки президента России Владимира Путина на дебатах в городе Коньске.

Газета ВЗГЛЯД писала, что победу на президентских выборах в Польше будет определять влияние Запада и отношение к ситуации на Украине.