Полонист: Итоги первого тура выборов подтвердили, что Польша «правеет»

Полонист Стремидловский: Итоги первого тура выборов подтвердили, что Польша «правеет»

Tекст: Анастасия Куликова

«Итоги первого тура президентских выборов можно назвать несколько неожиданными. Во-первых, разрыв между кандидатом от правящей «Гражданской коалиции» Рафалом Тшасковским и его оппонентом от партии «Право и справедливость» Каролем Навроцким оказался совсем небольшим – до двух процентных пунктов», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

«Во-вторых, примечателен относительный успех более правых по отношению к ПиС политиков, претендовавших на пост главы государства. Речь идет о Славомире Ментцене от «Конфедерации» и Гжегоже Брауне – в совокупности они набрали около 20%. То есть сбываются прогнозы о том, что Польша «правеет», – добавил собеседник.

Вместе с тем ЕС до сих пор не оказывал такого наглого и бесцеремонного давления на польскую кампанию, как это было в случае с Румынией, заметил политолог. «Вялые» попытки предпринимали и США. «Да, Дональд Трамп в ходе встречи с Навроцким «прогнозировал» его победу, но республиканец для многих поляков не является авторитетом, и такое заявление могло даже навредить кандидату от ПиС», – рассуждает Стремидловский.

На дальнейшее развитие кампании и итоги второго тура во многом будет влиять внешняя конъюнктура, считает эксперт. «Первый фактор – это события в Бухаресте. Брюссель фактически украл победу у Джордже Симиона, и если румынские власти вместе с ЕС пойдут на какие-то репрессии в отношении правого политика, то это, я думаю, сыграет против Тшасковского», – допустил аналитик.

Второй фактор – это предстоящий разговор Трампа и Владимира Путина, который, как ожидается, состоится в понедельник. «Если глава Белого дома предпримет новые шаги по улучшению отношений с Москвой, то шансы Навроцкого на победу уменьшатся», – полагает полонист. Наконец, на итогах выборов может сказаться дискуссия о перевооружении Европы, об уходе американских военных с континента, а также украинский кризис.

«Граждан Польши в силу исторического опыта волнуют две темы – это собственная автономия и сильные покровители, которые позволят сохранить государственность. Кандидатам в президенты предстоит за две недели по максимуму создать для себя образ политика, который способен гарантировать полякам спокойную жизнь, обеспечить их безопасность», – уточнил собеседник.

В этой связи примечательно, что тема отношений с Украиной и украинских беженцев довольно громко звучала в ходе предвыборной кампании. «Даже кандидат-центрист от правящей партии Тшасковский выступал с идеей превращения Украины в буферную зону между Польшей и Россией», – напомнил Стремидловский.

Он допустил, что вышедшие во второй тур политики продолжат эту риторику. Кандидаты также сконцентрируются на миграционных вопросах. По оценкам политолога, у Навроцкого есть высокие шансы получить электорат Ментцена, однако при условии, что поляки будут «голосовать умом». Как бы то ни было, ни один из кандидатов не будет в полной мере выгоден России.

«Если пост займет Тшасковский, то Варшава продолжит дрейфовать в сторону ЕС. Речь может пойти о более тесном альянсе с Парижем, в меньшей степени с Берлином, а вне пределов Евросоюза – с Британией. Наверное, это худший вариант, чем избрание Навроцкого. Правый политик будет серьезно ограничивать правительство Дональда Туска во внешнеполитических маневрах. Если бы пришлось делать ставки, то свою тысячу рублей я бы поставил все-таки на кандидата от ПиС, но только потому, что польские евроглобалисты еще хуже», – иронично заключил Стремидловский.

Напомним, Рафал Тшасковский набрал 30,8% голосов на выборах президента. На втором месте –Кароль Навроцкий с 29,1%, свидетельствуют данные экзитпола лаборатории Ipsos. За ними следует кандидат от партии «Конфедерация» Славомир Менцен с 14,8%, он не проходит во второй тур. Другие претенденты на пост главы государства набрали менее 10% голосов. Всего в первом туре приняли участие 13 политиков.

Официальные результаты голосования пока не утверждены, председатель Государственной избирательной комиссии республики должен их объявить на пресс-конференции. Как отмечают местные СМИ, явка на голосовании 18 мая стала рекордной с 1990 года: она составила 67,3%. Второй тур выборов пройдет 1 июня. Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что нового президента Польши определит влияние Запада и отношение к Украине.