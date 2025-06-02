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Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп
На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.
«Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.
Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.
По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.
При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.
Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставь в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.
Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.
«При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из «Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.
На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.
«Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.
«Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.
А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.
«Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.
Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.
Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.
Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.
Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.