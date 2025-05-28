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    28 мая 2025, 17:05 • Политика

    США вступили в предвыборную гонку в Польше

    Эксперты объяснили повышенное внимание США к президентским выборам в Польше

    США вступили в предвыборную гонку в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон активно включился в президентские выборы в Польше. Так, за несколько дней до старта второго тура члены палаты представителей США выразили обеспокоенность демократическими процедурами в республике. Эксперты отмечают, что таким образом Вашингтон надеется помочь прийти к власти консервативному кандидату Каролю Навроцкому. Зачем это Белому дому и каковы перспективы?

    Американские конгрессмены обратились к Еврокомиссии (ЕК) с просьбой организовать брифинг по вопросам возможных фальсификаций в рамках президентских выборов в Польше. В Штатах считают, что правящая коалиция под руководством премьера страны Дональда Туска систематически нарушает принципы верховенства права.

    По оценке законодателей США, его коалиция активно пользуется иностранным финансированием, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом. Полученные таким образом средства идут на незаконную поддержку кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского.

    Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость» (ПиС). В Вашингтоне подчеркивают, что подобные действия ставят под сомнение приверженность ЕС демократическим принципам.

    Примечательно, что на этом фоне во вторник в Польше состоялось заседание Конференции консервативных политических действий (CPAC). В мероприятии участвовала Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США, передает Associated Press. «Нам нужно, чтобы вы выбрали правильного президента. Вы станете лидерами, которые вернут Европу к консервативным ценностям», – заявила она в ходе своего выступления.

    Ноэм охарактеризовала кандидата от «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского как «абсолютную катастрофу». По ее мнению, поддерживаемый ПиС Кароль Навроцкий будет руководить страной в «стиле Дональда Трампа». Американская чиновница также намекнула, что его избрание укрепит отношения между Вашингтоном и Варшавой.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше назначен на 1 июня. Итоги первого голосования показали небольшой разрыв между кандидатами-фаворитами: Тшасковский набрал 31,36% голосов, а Навроцкий – 29,54%. Первый придерживается проевропейских и либеральных взглядов, выступает за увеличение расходов на оборону для «противостояния российской угрозе».

    Второй выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной Армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов.

    В частности, выяснилось, что Навроцкий приобрел у пенсионера квартиру якобы в обмен на пожизненную заботу о нем. Однако позже сообщалось, что пожилой человек уже давно находится в доме социальной помощи. «Я задаю себе вопрос: хотели бы мы, чтобы он заботился о Польше?», – прокомментировал ситуацию Дональд Туск.

    Впрочем, за кандидата от ПиС вступился действующий президент Анджей Дуда. Он счел хамством поведение премьера в последние дни перед вторым туром выборов. «Это демонстрирует отсутствие каких-либо принципов и приличий, какой-либо чести», – заявил глава республики, отметив, что подобные высказывания он слышал в США в отношении Трампа.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин»,

    – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко. Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше.

    «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники»,

    – рассуждает аналитик. При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют вдолгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – полагает Ткаченко.

    Отправка председателю ЕК письма по польским выборам – неожиданный ход со стороны Конгресса США, добавляет политолог Станислав Стремидловский. «Американские парламентарии нечасто выступают с подобными заявлениями, тем более по вопросам, связанным с Варшавой», – подчеркивает он.

    «Польша – это страна, которую называют одним из образцовых американских союзников США в НАТО. Руководствами стран подписаны масштабные оборонные контракты», – напомнил он. По мнению собеседника,

    заявление членов палаты представителей свидетельствует об очень серьезном недовольстве политикой правительства Дональда Туска.

    «Упоминание в письме роли Брюсселя, на мой взгляд, лишь усиливает накал критики. То есть негативное досье на польского премьера пополняется и в какой-то момент может стать поводом для разговора Белого дома с властями республики», – добавил эксперт.

    Причем причины к этому довольно основательные. «Отсылка к структурам Джорджа Сороса в заявлении конгрессменов не удивляет. Бизнесмен стал для американских и европейских консерваторов своего рода мистической фигурой, которая стоит за всем плохим, что только происходит в мире. Куда важнее вопрос о финансировании ПиС», – отметил Стремидловский. «Дело в том, что

    действия правительства и министерства финансов Польши по отношению к оппозиционной правой партии имеют признаки дискриминации по политическим мотивам»,

    – уточнил политолог. На этом фоне он указал на поддержку, которую администрация Трампа публично выказывает Каролю Навроцкому, кандидату от ПиС.

    Так, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм пообещала американскую поддержку, в том числе военное присутствие, если поляки «выберут лидера, который будет сотрудничать» с главой Белого дома. «То есть Штаты основательно включились в предвыборную кампанию в Польше», – акцентировал аналитик.

    «Я думаю, что если кандидат, поддерживаемый ПиС, выиграет выборы, то давление на Туска несколько ослабнет. Если же он проиграет, я не исключаю, что могут начаться системные действия проамериканских консервативных сил по расшатыванию правительства республики», – заключил Стремидовский.

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