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    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно обесценивать подвиг родительства

    Святой и прекрасный подвиг родительства нужно прославлять и поддерживать, к матерям и отцам относиться как людям, несущим важнейшее общественное служение. Но к нему не нужно пытаться вынуждать грубым давлением или, тем более, угрозами.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким может быть статус буферных зон

    Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни и сотни тысяч людей. Что с ними будет?

    14 комментариев
    28 мая 2025, 12:00 • Новости дня

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше

    Политолог Ткаченко: США начали давить на Еврокомиссию для поддержки консервативных сил в Европе

    Политолог объяснил критику США в адрес ЕС из-за выборов в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти США заинтересованы в подъеме консервативных сил в Европе и пытаются сдержать неолибералов. Польская кампания станет для них проверкой на эффективность их электоральных сил, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США потребовали от ЕС разъяснений о фальсификациях на выборах в Польше.

    «Критика американских законодателей в адрес действующего польского правительства и ЕС абсолютно обоснована и вызвана целым рядом причин», – отметил Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, Еврокомиссия и особенно некоторые отдельные ее представители оказывают давление на европейские политические силы, которые ориентируются на трампистские идеи. В Вашингтоне устали за этим наблюдать и перешли к действиям», – пояснил он.

    «Во-вторых, Белый дом считает, что сейчас Европа – то место, где аккумулируются силы, оппозиционно настроенные к Дональду Трампу. Они, по мнению администрации США, готовят удар на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах в 2028 году», – добавил собеседник.

    По его мнению, для Штатов и румынская история, и польская ситуация – это «проверка на эффективность их электоральной деятельности». Впрочем, в случае с выборами в Румынии Вашингтон хоть и высказывал возмущение ходом кампании и их итогами, но не так жестко, как в случае с Польшей.

    «Объясняется это тем, что Варшава – крайне важный союзник для американской стороны. Кроме того, если в Румынии особую роль сыграла Франция – партнер американцев, то в польском кейсе влияние оказывают структуры Джорджа Сороса», – детализировал Ткаченко.

    Политолог сомневается, что письмо конгрессменов кардинально изменит положение дел в Польше. «До второго тура президентских выборов осталось несколько дней. Я думаю, что Кароль Навроцкий может усилить свои позиции на 1-2%. Но по большому счету, для России это не имеет большого значения, поскольку оба кандидата – наши откровенные противники», – рассуждает аналитик.

    При этом происходящее любопытно с точки зрения проверки сил европейцев и американцев на «электоральном поле страны, которое еще пока только формируются как полноценное современное государство», уточнил спикер. «Соединенные Штаты играют в долгую. Они хотят подъема консервативных сил в Европе и сдерживания неолибералов», – подчеркнул эксперт.

    Если администрация Трампа потерпит поражение в этой борьбе, развернувшейся в Польше, то она может признать выборы недействительными. «Другое вопрос, что нет никакого формального механизма, который бы позволил это непризнание превратить во что-то серьезное. Я думаю, что все ограничится заявлением Госдепа, а также вице-президента Джей Ди Вэнса», – заключил Ткаченко.

    Ранее члены комитета по иностранным делам палаты представителей США обратились к Еврокомиссии с просьбой организовать брифинг в связи с сообщениями о возможных фальсификациях на президентских выборах в Польше.

    Американские законодатели считают, что правящая коалиция под руководством премьер-министра Дональда Туска, заручившись молчаливой поддержкой ЕС, систематически нарушает демократические процедуры и принципы верховенства права в преддверии голосования.

    Основные претензии касаются использования иностранного финансирования, в частности от структур, связанных с Джорджем Соросом и Демократической партией США, для незаконной поддержки кандидата от правящей «Гражданской коалиции». Также отмечается преднамеренное блокирование государственного финансирования партии «Право и справедливость», несмотря на судебные решения, передает РИА «Новости».

    Как отмечает Politico, происходящие события поднимают сложные вопросы, касающиеся в том числе «роли ЕС в обеспечении честных выборов*». В обращении американских законодателей к Урсуле фон дер Ляйен выражена «глубокая тревога в связи с сообщениями о событиях в Польше, которые могут подорвать целостность ее демократических процессов», пишет издание.

    Напомним, второй тур президентских выборов в Польше пройдет 1 июня. Участие в нем примут кандидат от правящей «Гражданской коалиции» мэр Варшавы Рафал Тшасковский и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто из них предпочтительнее для России.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    28 мая 2025, 03:08 • Новости дня
    США обеспокоились ответными ударами России по территории Украины

    В Госдепе США выразили обеспокоенность ответными ударами России по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство, заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    «Особую обеспокоенность президента и нас всех вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные жители», – сказала Брюс в ходе брифинга, трансляция которого велась в соцсети Х.

    Она добавила, что администрация США призывает стороны к сдержанности во избежание эскалации конфликта.

    Напомним, Киев подвергся масштабной атаке с применением дронов «Герань» и баллистических ракет, одной из целей которой стал завод «Антонов».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шаги главы государства направлены на защиту страны в условиях продолжающихся атак со стороны Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны доложило о массированных ударах по военным объектам Украины с 22 по 26 мая, которые наносились высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонной промышленности, ремонтным цехам, складам боеприпасов, радиолокационным станциям и пунктам дислокации иностранных наемников.

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    27 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту

    США получили от Украины список условий для урегулирования конфликта с Россией

    США получили украинские условия для мирного соглашения по конфликту
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой, и ожидает аналогичный список от российской стороны.

    Соединенные Штаты получили от украинских представителей перечень условий для заключения мирного соглашения с Россией, передает ТАСС. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    «Мы получили его от украинской стороны. Нам нужно получить его и от российской стороны. Затем объединим их», – отметил Келлог. По его словам, после согласования условий с обеих сторон планируется очередной раунд переговоров.

    Келлог добавил, что встреча, вероятно, состоится в Женеве. Ожидается, что обе стороны представят свои требования до следующего этапа переговорного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил готовность провести второй раунд переговоров между Москвой и Киевом вновь в Стамбуле, отметив преимущества этой площадки.

    Россия определила пять стран, включая Турцию и ОАЭ, как возможные площадки для прямых переговоров с Украиной, при этом Ватикан не рассматривается. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров.

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    27 мая 2025, 17:25 • Видео
    Новые санкции США против России. Ждем?

    Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, пригрозил Москве новыми санкциями, которые могут быть введены в действие без согласия на то президента Дональда Трампа. Но на сей раз Америка рискует надорваться.

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    28 мая 2025, 10:42 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    The Washington Post: Трамп не стал продлевать военную помощь Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки, поскольку Дональд Трамп не обозначил планов продлевать или увеличивать помощь Киеву.

    Администрация США пока не приняла мер ни для давления на президента России Владимира Путина, ни для существенного усиления поддержки Киева, сообщает The Washington Post. Украина продолжает получать последние транши военной помощи, одобренной ещё при Джо Байдене, однако эти поставки завершатся в ближайшие месяцы, а Дональд Трамп не высказывал намерений возобновить или продлить поддержку.

    Бывший директор по вопросам Украины в Совете национальной безопасности при Байдене Дэвид Шимер подчеркнул: «Есть выбор для нынешней администрации – либо одобрить дополнительную помощь безопасности для Украины, чтобы она продолжала получать необходимое оружие, либо позволить американской поддержке сойти на нет, что поставит Украину в невыгодное положение и усилит позиции России».

    Трамп неоднократно подчеркивал свои доверительные отношения с Путиным, при этом сводя к минимуму роль России в конфликте и обвиняя Украину в случившемся. На предвыборных мероприятиях Трамп обещал разрешить конфликт «за 24 часа», хотя сам признавал, что говорил это с «легкой иронией».

    Недавно Трамп рассказал о «хорошем разговоре с приятным человеком по имени Владимир Путин», отметив, что «тон и дух беседы были отличными». Несмотря на отказ России от немедленного прекращения огня, Трамп выразил желание восстановить торговые связи между США и Россией, но переговоры о мире пока не продвинулись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия нанесла массированные удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине в ответ на атаки беспилотников. В Кремле связали критику Белого дома с «эмоциональной перегрузкой» из-за переговорного процесса. Американские законодатели оказывают сильное давление на президента Дональда Трампа, требуя ужесточения антироссийских санкций при поддержке европейских союзников. Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что ответные удары России по Украине вызывают в США беспокойство.

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    28 мая 2025, 10:58 • Новости дня
    Эксперты Bloomberg предупредили о рисках недооценки логики Путина

    Bloomberg сообщил о критической зависимости Украины от американской военной помощи и санкций

    Tекст: Игорь Иножарский

    Прекращение военной и экономической поддержки Киева со стороны США усилит позиции Москвы на Украине, что увеличивает риск дальнейшего расширения зоны боевых действий, пишет Bloomberg.

    Последние шаги Кремля в конфликте на Украине подчинены вполне рациональной логике и могут оказаться успешными, если администрация Дональда Трампа не изменит свою политику, пишет Bloomberg. Несмотря на заявления Трампа о том, что Владимир Путин якобы стал непредсказуемым, глава России продолжает реализовывать свои стратегические цели, опираясь на изменившиеся обстоятельства.

    Автор отмечает, что решение США сократить военную помощь Киеву позволило России добиться ощутимых успехов и лишило Украину ряда важнейших возможностей на фронте. В то же время ракетные и беспилотные удары по украинским городам и инфраструктуре не являются проявлением безумия, а имеют четко выверенные цели – прежде всего разрушить системы противовоздушной обороны и подорвать моральный дух украинской стороны.

    Путин, по мнению обозревателя Bloomberg, намерен продвигаться дальше заявленных территориальных притязаний, используя концепцию «буферной зоны» как предлог для новых наступательных операций. Российские войска уже сосредоточены вдоль границ с Сумской областью, и если наступление на этом направлении будет успешным, под угрозой окажутся и другие регионы Украины.

    В то время как большинство европейских лидеров выступают за усиление давления на Москву и увеличение помощи Киеву, администрация США и некоторые восточноевропейские политики склоняются к стратегическому сближению с Россией. Это создает критическую угрозу для Украины, отмечается в материале, поскольку без значительной поддержки США страна рискует потерять шанс сохранить суверенитет и остановить дальнейшее продвижение российских войск.

    По мнению Bloomberg, судьба Украины и стабильность в Европе напрямую зависят от способности Запада переломить позицию Трампа и добиться изменения политики США. Только в этом случае можно будет говорить о реальной перспективе сдерживания Кремля и пресечения его планов по расширению российского влияния в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина вскоре может остаться без американской военной поддержки из-за позиции Дональда Трампа. В Совбезе ООН на этой неделе пройдут сразу два заседания по украинскому вопросу, одно из которых инициировала Россия для обсуждения препятствий миру со стороны Европы. Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стараются склонить администрацию Трампа к повторению политики Джо Байдена в отношении Украины. Россия, по словам дипломата Константина Долгова, показывает готовность как к мирному урегулированию кризиса на Украине, так и к продолжению военной фазы спецоперации, на фоне недавнего массированного авиаудара по украинскому ВПК.

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    28 мая 2025, 08:20 • Новости дня
    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    Конгресс США обвинил ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше

    В США обвинили ЕС в двойных стандартах по выборам в Польше
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены выразили обеспокоенность прозрачностью выборов в Польше и обвинили Евросоюз в двойных стандартах, сообщила газета Politico.

    Издание сообщает, что американские законодатели обвинили Евросоюз в двойных стандартах в отношении президентских выборов в Польше, передает ТАСС.

    Это отражено в письме председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Брайана Маста главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Документ подписан и другими членами нижней палаты парламента США.

    В письме конгрессмены обратили внимание по поводу сообщений о возможных нарушениях, которые могут поставить под угрозу честность демократических процессов в Польше. Законодатели поставили под сомнение роль ЕС в обеспечении прозрачности выборов и указали на потенциальную одностороннюю поддержку кандидата от правящей партии «Гражданская коалиция» Рафала Тшасковского польскими властями и институтами.

    Кроме того, в публикации Politico отмечается, что речь идет о возможном незаконном зарубежном финансировании кампании Тшасковского, связанном с организациями Джорджа Сороса и Демократической партией США. Письмо стало частью общего интереса республиканцев США к поддержке правых популистских сил в Европе.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм публично поддержала оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого и пообещала помощь, в том числе военное присутствие, если победу одержит политик, готовый сотрудничать с Дональдом Трампом. В первом туре президентских выборов, который прошел в Польше, Тшасковский набрал 31,36%, Навроцкий – 29,54%.

    Второй тур назначен на 1 июня.

    Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Кароль Навроцкий ранее предложил Рафалу Тшасковскому пройти совместную проверку на наркотики во время теледебатов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо, как и прогнозировали эксперты.

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    28 мая 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

    Зеленский заявил о готовности к трехстороннему формату встречи с Путиным и Трампом

    Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой организации совместных переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Зеленский заявил о готовности участвовать как в трехстороннем формате с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, так и в двусторонних переговорах с каждым из них по отдельности с последующим объединением всех сторон за одним столом, передает ТАСС.

    «Я имею в виду – одновременно, не то, что это разбросанные встречи», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский требовал встречи с Путиным в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время планируется объявить о новом этапе прямых переговоров между Россией и Украиной, одной из ключевых тем станет отмена дискриминационных законов.

    Американская администрация ознакомилась с предложениями Киева, которые касаются урегулирования конфликта с Москвой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут встретиться при достижении определенных договоренностей переговорных делегаций.



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    27 мая 2025, 14:49 • Новости дня
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    Лавров заявил о попытках Запада сбить Трампа на позицию Байдена
    @ PAVEL BEDNYAKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что русофобские силы стремятся склонить администрацию Дональда Трампа к политике Джо Байдена по украинскому вопросу.

    Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом сообщил, что русофобские силы пытаются повлиять на администрацию Трампа по вопросу Украины, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, эти силы пытаются склонить Трампа к позиции, которую ранее занимал Джо Байден, и двигаться по пути эскалации конфликта.

    Министр подчеркнул, что представители этих кругов осознают происходящее и намеренно подталкивают США к более жесткой линии по Украине. Лавров отметил, что они хорошо понимают последствия подобной политики.

    Также Лавров заявил, что Трамп заинтересован в продолжении переговоров между Россией и Украиной. По словам министра, Трамп уже заявил, что считает этот конфликт не своей войной и выступает за поддержание диалога между сторонами. Он добавил, что инициатива переговоров была совместной с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского государства выразил недовольство действиями России и заявил, что рассматривает вариант ужесточения санкций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США связаны с напряженностью момента и эмоциями.

    Президент США заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». Как пишет New York Times, Трамп заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    28 мая 2025, 02:38 • Новости дня
    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»

    Трамп оценил участие Канады в системе «Золотым куполом» в 61 млрд долларов

    Трамп потребовал от Канады плату за защиту «Золотым куполом»
    @ Francis Chung/Pool/CNP/picture alliance/Consolidated/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп предложил Оттаве воспользоваться системой противоракетной обороны «Золотой купол» за внушительный 61 млрд долларов, пообещав бесплатную защиту в случае присоединения Канады к США.

    «Я сказал Канаде, которая очень хочет стать частью нашей дивной системы «Золотой купол», что это обойдется в 61 млрд долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией. Однако участие будет стоить ноль  долларов, если они станут нашим заветным 51-м штатом», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Он добавил, что Канада якобы уже рассматривает предложение.

    Трамп ранее подробно рассказывал о планах по созданию системы противоракетной обороны для защиты США от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. По его словам, система будет готова к концу его президентского срока, однако технология с ракетами-перехватчиками космического базирования еще не проверена на практике.

    Общая стоимость проекта, по оценке Трампа, составит 175 млрд долларов, а для запуска инициативы Конгрессу предстоит выделить 25 млрд долларов. Вместе с тем Бюджетное управление Конгресса считает, что на полное развертывание космических перехватчиков потребуется до 542 млрд долларов на срок 20 лет, пишет Financial Post.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай заявили о превращении космоса в арену войны из-за американской системы ПРО «Золотой купол».

    В МИД КНДР предупредили об угрозе ядерной гонки и милитаризации космоса из-за инициативы «Золотой купол». Однако замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что поводов для паники из-за американской ПРО «Золотой купол» нет.

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    27 мая 2025, 20:10 • Новости дня
    Трамп назвал Кавелашвили президентом Грузии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп в поздравительном письме обратился к Михаилу Кавелашвили, назвав его президентом Грузии.

    Текст письма, распространяемого пресс-службой действующего президента страны Михаила Кавелашвили, приводит слова Дональда Трампа, который обратился к нему с обращением «господин президент», пишет портал Interpressnews.

    В послании Трамп отметил 107-ю годовщину независимости Грузии, назвав эту дату эпохальной в борьбе грузин за самостоятельность, безопасность и национальную идентичность.

    Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена укреплять мирные и продуктивные отношения с грузинским правительством. Трамп также выразил ожидание углубления экономических связей между США и Грузией за счет поддержки справедливой торговли и расширения сотрудничества.

    Ранее грузинский политолог Давид Картвелишвили заявил, что Грузии не стоит ожидать перезагрузки отношений с США и рассчитывать на отмену американских санкций.

    В ноябре экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным». Она осталась ночевать в резиденции перед инаугурацией Кавелашвили и грозила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий.

    Кроме того, Зурабишвили в своем первом заявлении после выборов назвала результаты нелегитимными, потому что «никто никого не выбирал».

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    28 мая 2025, 06:32 • Новости дня
    NYT предположила готовность Трампа заключить с Россией и КНР солидную сделку

    NYT: Трамп может иметь в виду что-то еще большее, связанное с Россией и Китаем

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналу Time назвал себя большим красивым магазином, в котором все хотят делать покупки, а для него самого любое время – подходящее для сделки, поэтому вполне вероятно, что Трамп говорит о чем-то большем, сродни солидной сделке с Россией и КНР, пишет NYT.

    «Его действия и заявления указывают на то, что он, возможно, представляет себе мир, в котором каждая из трех так называемых великих держав – США, Китай и Россия –  доминирует в своей части земного шара», – пишет New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков внешней политики США.

    К примеру, Моника Даффи Тофт, профессор международной политики в Школе Флетчера при Университете Тафтса, считает, что лидеры Соединенных Штатов, России и Китая стремятся к «воображаемому прошлому, которое было более свободным и славным».

    Однако некоторые близкие наблюдатели, включая чиновников из первой администрации Трампа, предостерегают от того, чтобы считать заявления главы Белого дома стратегическими.

    «Хотя Трамп может иметь твердые, давние взгляды на несколько вопросов, в частности, иммиграцию и торговлю, у него нет видения мирового порядка, считают они», – отмечает издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил на выпускном Военно-морской академии США о том, что Соединенные  Штаты утратили безоговорочное лидерство и а вызовы со стороны Китая и России только растут.

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    28 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в политическом хамстве

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Польши Анджей Дуда резко осудил премьер-министра Дональда Туска за интервью Polsat, назвав его поведение проявлением политического хамства накануне второго тура выборов.

    Анджей Дуда подверг критике премьер-министра Польши Дональда Туска за поведение в последние дни перед вторым туром президентских выборов. Президент назвал действия Туска во время интервью телеканалу Polsat примером политического хамства и отсутствия принципов и «какой-либо чести», передает ТАСС.

    Причиной недовольства президента стало интервью Туска с обвинениями в адрес Кароля Навроцкого, кандидата на пост президента от бывшей правящей партии «Право и справедливость», которого поддерживает Дуда. Дуда также отметил, что подобное отношение он видел в США в отношении Дональда Трампа.

    Второй тур президентских выборов назначен в Польше на 1 июня. Срок полномочий Дуды истекает в августе.

    Ранее результаты первого тура президентских выборов в Польше показали, что страна движется вправо.

    Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский отказался поддержать декларацию националистов из-за несогласия с пунктом о запрете на вступление Украины в НАТО.

    Дональд Туск заявил, что поражение кандидата от «Гражданской коалиции» Тшасковского не станет поводом для изменения политических планов правительства.

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    27 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    США приостановили собеседования на студенческие визы

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти США временно остановили проведение новых собеседований для иностранных студентов/ Причиной стала ужесточение требований, связанной с проверкой аккаунтов заявителей в социальных сетях.

    Администрация президента Дональда Трампа приостановила новые собеседования для получения студенческих виз в США, передает ТАСС со ссылкой на газету Politico. Причиной стала подготовка к возможному введению обязательной проверки социальных сетей всех иностранных студентов, подающих документы на обучение в Америке.

    В телеграмме, подписанной госсекретарем США Марко Рубио, говорится о предписании временно не назначать собеседования в американских посольствах и консульствах для новых заявителей на студенческую визу. Издание подчеркивает: новая проверка может заметно замедлить оформление студенческих виз и повлиять на университеты, финансово зависящие от иностранных студентов.

    Ранее администрация пыталась запретить Гарварду принимать студентов из-за рубежа, утверждая, что вуз не может полностью обезопасить студентов еврейского происхождения из-за активистов, выступающих против действий Израиля в секторе Газа. Гарвард подал иск в федеральный суд Бостона, и судья временно заблокировал решение администрации, не позволив лишить университет права принимать иностранных студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп потребовал от университета раскрыть данные об иностранных студентах. А власти Индонезии выразили обеспокоенность судьбой своих студентов, обучающихся в Гарварде.

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    28 мая 2025, 08:59 • Новости дня
    Маск раскритиковал проект Трампа о сокращении государственных расходов

    Маск заявил о росте бюджетного дефицита из-за законопроекта Трампа о расходах

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель Илон Маск назвал проект президента США Дональда Трампа по сокращению расходов шагом, который лишь увеличит бюджетный дефицит и подорвет прежние усилия, сообщает канал CBS News.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил разочарование законопроектом президента США Дональда Трампа по сокращению государственных расходов, передает ТАСС.

    В эфире телеканала CBS News Маск заявил, что был разочарован, увидев законопроект о масштабных расходах. По его словам, проект подрывает работу, проделанную командой DOGE.

    Законопроект, который Трамп называет «единым, большим, красивым», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей, однако предполагает увеличение финансирования обороны, в том числе на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Также документ предусматривает дополнительные расходы на ужесточение пограничного контроля.

    Документ был одобрен нижней палатой Конгресса США 22 мая. После рассмотрения в Сенате он будет передан на подпись президенту.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск решил прекратить активную политическую деятельность и поддержку Дональда Трампа, чтобы сосредоточиться на развитии Tesla и SpaceX.

    Маск объявил о намерении уделять больше внимания своим компаниям после масштабного сбоя в соцсети X (бывший  Twitter, заблокирован в России).

    В газете ВЗГЛЯД отмечались разногласия между Трампом и Маском.

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    28 мая 2025, 05:58 • Новости дня
    Кеннеди-младший заявил о беседе с Милеем по разработке альтернативы ВОЗ

    Министр здравоохранения США обсудил с президентом Аргентины замену ВОЗ

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что провел «отличный разговор» с президентом Аргентины Хавьером Милеем о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и создании ей альтернативы.

    «Провел отличный разговор с президентом Аргентины Милеем о нашем выходе из ВОЗ и создании альтернативной международной системы здравоохранения, основанной на золотом стандарте науки, свободной от тоталитарных импульсов, коррупции и политконтроля», – написал он в соцсети Х.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, которая, по его мнению недостаточно эффективна и требует от США слишком много денег.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Аргентина в феврале сообщила о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения. До этого, в январе, президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ, после чего организация приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности.

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    27 мая 2025, 14:33 • Новости дня
    Лавров опроверг слухи о смене переговорщика в делегации России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал слухи о смене российского переговорщика домыслами и подчеркнул, что решение о назначении принимает лично президент Владимир Путин.

    Лавров отметил, что у России и США сейчас нормальные рабочие отношения, и если бы американская сторона хотела что-то сообщить, она сделала бы это официально, а не через слухи, передает ТАСС.

    «Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, вы знаете, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен экс-президента США Джо Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», – подчеркнул Лавров.

    Министр также напомнил, что Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил президент России Владимир Путин. Лавров подчеркнул, что этот вопрос решается исключительно российским руководством, а не иностранными государствами. По его словам, «его назначает, если кто-то еще, может быть, сомневается, президент Российской Федерации Владимир Путин, а не руководитель или представитель какого-либо другого государства».

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной», делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Мединский назвал цель российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле.

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