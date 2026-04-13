Член банды «Цапков» Цеповяз почти полностью ослеп в колонии

Tекст: Вера Басилая

Вячеслав Цеповяз, один из ключевых участников банды «Цапков», практически полностью потерял зрение, сообщает Ura.ru со ссылкой на Life.

По данным журналистов, из-за резкого ухудшения зрения он был отстранен от статуса «смотрящего» в исправительной колонии №26 Волгоградской области. Сейчас его не допускают к работе на производственных станках, так как он не различает мелкие детали.

Проблемы со зрением у Цеповяза начались несколько лет назад и продолжают усугубляться. Родные отправили ему в колонию очки, однако они были приобретены без консультации окулиста, что лишь ухудшило ситуацию. Последний осмотр врача-окулиста прошёл в 2025 году – тогда медик подтвердил угрозу полной слепоты и посоветовал коррекцию.

Напомним, о банде «Цапки» стало известно после трагедии в станице Кущёвской в ноябре 2010 года – тогда в доме фермера Сервера Аметова были убиты 12 человек, в том числе женщины и дети. Преступление получило широкий общественный резонанс и стало одним из самых громких уголовных дел современности.

Краснодарский суд приговорил лидера банды Сергея Цапка и его подельников к пожизненному заключению в 2013 году.