  Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле
    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»
    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного лайнера Ту-454
    Спецслужбы США заподозрили Китай в военной помощи Ирану
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Украина нарушила пасхальное перемирие 6 тыс. 558 раз
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 16:54 • Новости дня

    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная федерация водных видов спорта присудила украинской сборной по водному поло поражение 0:5 за отказ выходить на матч против России.

    Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) зафиксировала техническое поражение сборной Украины по водному поло. Решение принято из-за отказа украинских спортсменов проводить матч против россиян в рамках розыгрыша Кубка мира, передает РИА «Новости».

    Встреча должна была состояться в понедельник в Гзире, на Мальте, и определяла седьмое место во втором дивизионе турнира. Федерация водного поло Украины обратилась с просьбой к World Aquatics отменить игру, но получила отказ и затем приняла решение бойкотировать матч.

    Сборная России по водному поло была допущена к участию в международных соревнованиях в ноябре 2025 года. В тот же период глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил на форуме «Россия – спортивная держава», что российская команда будет стремиться к победе, соблюдая спортивный принцип и уважение к соперникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала и отвернулся от флагов во время гимна России на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе.

    Каноист с Украины Виталий Пристай отказался пожимать руку россиянину Сергею Свинареву после финала на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии.

    Спортсменка с Украины Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду.

    13 апреля 2026, 12:50 • Новости дня
    На Украине заявили о подготовке к перехвату «Орешника» в космосе

    Депутат Рады Вениславский сообщил об испытаниях системы перехвата «Орешника»

    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине проходят испытания технологий, предназначенных для якобы «перехвата» российских ракет средней дальности «Орешник», сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

    По словам Вениславского, наивысшая эффективность перехвата якобы достигается до момента разделения боевых блоков от ракетоносителя в космосе, передает «Газета.Ru».

    Вениславский сообщил, что подразделения Главного управления разведки Украины дважды осуществляли секретные запуски ракетоносителей, первый раз достигнув высоты более 100 км, а второй – 204 км. По его словам, в стране создается система «воздушный космодром», предназначенная для запуска и перехвата ракет «Орешника» в космосе.

    Депутат добавил, что создание полноценных Космических сил на Украине запланировано в ближайшие три-пять лет. Ожидается, что новая система повысит возможности страны по противодействию российским ракетным средствам в ходе военного конфликта.

    Ранее украинские каналы сообщили о вероятной атаке российского ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, Львову и Староконстантинову в ближайшее время.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что НАТО стоит рассматривать российский ракетный комплекс «Орешник» как легитимную цель.

    В то же время Зеленский сообщил о невозможности уничтожения этого оружия существующими системами обороны.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для блокировки комплекса «Орешник».

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии
    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 18:03 • Новости дня
    Ливия отбуксировала атакованный украинскими дронами «Арктик Метагаз»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Подвергшийся атаке украинских беспилотников российский газовоз «Арктик Метагаз» смогли взять под контроль с помощью специального буксира, сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии.

    Буксир «Марадиф», предоставленный Ливийской нефтяной корпорацией, взял контроль над судном, его отбуксировали, указал ливийский представитель, передает РИА «Новости»

    Сейчас местные спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Специалисты планируют в кратчайшие сроки безопасно и полностью завершить начатую операцию.

    Ранее из-за погодных условий власти Ливии потеряли контроль над поврежденным российским судном.

    В начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    13 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Истек срок объявленного Россией пасхального перемирия в зоне СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Срок действия пасхального перемирия в зоне СВО, введенного Россией, подошел к концу, сообщают информационные агентства.

    Пасхальное перемирие, введенное Россией, действовало до исхода дня 12 апреля, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия в случае, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    Украинские войска использовали свыше 1300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.



    13 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаруженные за последние две недели четыре беспилотника в Финляндии оказались украинскими и были обезврежены, заявил старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.

    По словам Лохи, все четыре беспилотника, которые упали на территории Финляндии за последние две недели, оказались украинскими, передает РИА «Новости».

    В субботу полиция Финляндии обнаружила очередной беспилотник в районе общины Иитти на юго-востоке страны. Аппарат нес боеприпас, который был обезврежен контролируемым взрывом, уточнили правоохранители.

    Лохи отметил, что все инциденты с найденными дронами относятся к одной совокупности событий. Он также не исключил, что подобные случаи могут повториться в будущем.

    В конце марта в Финляндии зафиксировали три падения украинских беспилотников. Два из них нашли возле города Коувола, один из аппаратов имел неразорвавшийся боеприпас.

    Премьер-министр страны Петтери Орпо назвал падение аппаратов серьезным нарушением территориальной целостности.

    Ранее финское агентство STT сообщило об украинском происхождении трех упавших беспилотников.

    Пограничная служба Финляндии обнаружила еще один дрон на льду озера Пюхяярви.

    13 апреля 2026, 13:39 • Новости дня
    Песков заявил о намерении России достичь мира на Украине переговорами
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова достичь мира на Украине политико-дипломатическим путем, однако спецоперация будет продолжаться, потому что пока не получается это сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия нацелена на мирное урегулирование ситуации на Украине с помощью переговорного процесса, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритетным вариантом для Москвы остается достижение целей через политико-дипломатические переговоры.

    Он отметил, что до тех пор, пока переговоры не дали результата, специальная военная операция будет продолжаться.

    Ранее Песков сообщал, что Москва сохраняет открытость к мирному урегулированию конфликта.

    Президент Владимир Путин выразил уверенность в обязательном выполнении всех задач спецоперации.




    13 апреля 2026, 03:32 • Новости дня
    Обломок украинского беспилотника нашли на пляже в Эстонии

    ERR: Обломок беспилотника нашли на пляже в Эстонии

    Tекст: Антон Антонов

    Фрагмент БПЛА, предположительно украинского, обнаружен на пляже Кальви в Ляэне-Вирумаа на севере Эстонии, сообщает эстонская полиция безопасности.

    По информации ERR, местный житель в воскресенье утром заметил на пляже фрагмент беспилотника, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь департамента полиции безопасности Эстонии Марта Тууль заявила, что речь идет не о падении дрона, а именно об обломке крыла, который был выброшен морем на берег. Она отметила, что предварительно найденный фрагмент относят к украинскому беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в странах Прибалтики упали несколько украинских беспилотников. Позже украинские дроны стали падать и на территории Финляндии. Прибалтийские государства теперь проводят учения по борьбе с БПЛА и настойчиво требуют от киевского режима больше не повторять подобных вторжений.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений. Эстония занимает вторую строчку рейтинга.

    13 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Минобороны зафиксировало 6 тыс. 558 нарушений Украиной пасхального перемирия
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За время пасхального перемирия зафиксировано более 6,5 тыс. нарушений со стороны Украины: ВСУ нанесли 5844 удара квадрокоптерами, а также 694 раза обстреляли позиции ВС России из РСЗО и танков. Во Льгове в Курской области БПЛА ВСУ повредил АЗС «Роснефти», сообщили в Минобороны.

    В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего ВС России все группировки войск в зоне спецоперации с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, говорится в канале Max Минобороны.

    Однако, несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по позициям войск России, а также гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

    Всего было зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия, отчитались в Минобороны.

    В частности, во время перемирия беспилотный летательный аппарат противника повредил АЗС «Роснефти» в населенном пункте Льгов Курской области.

    Кроме того, уничтожено 11 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

    ВСУ совершили 694 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков.

    Также украинские формирования нанесли 5844 удара с использованием квадрокоптеров, в том числе 4685 ударов FPV-дронами, 266 октокоптерного типа, 144 самолетного типа и 749 сбросов боеприпасов с беспилотников, перечислили в Минобороны.

    В целом в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны противника по всей линии фронта была снижена.

    С окончанием действия перемирия ВС России продолжили проведение спецоперации, подытожили в оборонном ведомстве.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал передать заинтересованным странам информацию о нарушениях режима тишины со стороны ВСУ.

    12 апреля 2026, 19:47 • Новости дня
    МВФ: Украине понадобятся кредиты даже после урегулирования

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевское руководство сохранит зависимость от масштабной зарубежной финансовой поддержки даже в случае успешного мирного урегулирования текущего конфликта, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Критическое значение для Украины окажет 2026 год, заявила Георгиева в интервью CBS News, передает ТАСС.

    «Надеюсь, что мирные переговоры принесут положительный результат. Независимо от этого результата, страна по-прежнему будет нуждаться в международной поддержке, и по этой причине у нас есть новая программа для Украины», – добавила она.

    Глава МВФ также подчеркнула, что организация помогает украинским властям продолжать курс реформ. Эти преобразования необходимы для подтверждения кредитоспособности государства.

    Ранее СМИ сообщали, что киевский режим может столкнуться с дефицитом средств на оборону уже в ближайшие два месяца из-за заморозки западных кредитов.

    12 апреля 2026, 21:14 • Новости дня
    Кадыров: Группу ВСУ ликвидировали на Харьковском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и уничтожили небольшую группу украинских солдат на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «Наши операторы БПЛА выявили в лесном массиве небольшую вражескую группу, решившую, что густая растительность способна заменить маскировку», – пояснил Кадыров, передает РИА «Новости».

    Там же находился блиндаж. Все цели были уничтожены, добавил глава региона.

    В прошлом году Кадыров сообщал о ликвидации украинского пункта временной дислокации на Харьковском направлении.

    12 апреля 2026, 20:14 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударами по Херсонской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные атаковали гражданскую инфраструктуру в двух населенных пунктах Херсонской области, проигнорировав установленный на Пасху праздника режим прекращения огня, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    Под огонь попали объекты в Старой Збурьевке и Железном Порту, указал Сальдо в своем Telegram-канале.

    Руководитель региона добавил, что в результате инцидента строения получили различные повреждения. При этом никто из мирных жителей во время обстрела не пострадал.

    Ранее сообщалось, что ВСУ также нарушали пасхальное перемирие ударами по Курской и Белгородской областям.

    В прошлом году ВСУ также нарушали пасхальное перемирие атаками по городам в Херсонской области.

    13 апреля 2026, 00:58 • Новости дня
    Федерация водного поло Украины попросила отменить матч против российской команды

    Tекст: Антон Антонов

    Федерация водного поло Украины направила в Международную федерацию плавания запрос с просьбой отменить матч второго дивизиона Кубка мира против российской сборной, сообщил представитель украинской федерации Александр Дядюра.

    По словам Дядюры, просьба об отмене встречи объясняется «понятными причинами» и на данный момент вопрос находится на стадии обсуждения с организаторами турнира, передает ТАСС.

    «Позиция нашей федерации: этого матча вообще не должно быть», – заявил он. Он также отметил, что, по предварительной информации, встреча, вероятно, не состоится, однако нужно дождаться официального ответа международной федерации. По его словам, после получения подтверждения можно будет с полной уверенностью говорить об отмене игры. «Предварительно они говорили, что матча не будет», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале сообщалось, что в командных видах спорта взрослые сборные России могут выступать нейтрально в водном поло. Для сборной России по водному поло этот турнир является первым под эгидой World Aquatics с момента отстранения в 2022 году.

    13 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА уничтожены в Ростовской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области ночью сбиты беспилотники, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Слюсарь отметил в Max, что информация о пострадавших среди населения и разрушениях на земле не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения было объявлен приуроченный к Пасхе режим прекращения огня. Пасхальное перемирие оставалось в силе до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали перемирие.

    13 апреля 2026, 03:16 • Новости дня
    Атакованный дронами «Арктик Метагаз» отбуксирован в международные воды

    Tекст: Антон Антонов

    Российский газовоз «Арктик Метагаз», ранее поврежденный украинскими дронами, находится в международных водах под контролем ливийских военно-морских судов, сообщил официальный представитель комитета по кризисным и чрезвычайным ситуациям Ливии Магди аль-Шариф.

    Аль-Шариф сообщил, что газовоз «Арктик Метагаз» находится в 80 милях от побережья в международных водах. По его словам, буксировка судна продолжается под наблюдением ливийских военно-морских сил, и утечек с танкера не зафиксировано, угрозы для ливийского побережья нет, передает РИА «Новости».

    «Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации», – сообщил он. Власти Ливии ранее не смогли отбуксировать газовоз в порт из-за неблагоприятных погодных условий. Представитель комитета уточнил, что для обеспечения безопасности побережья и вод региона от возможных рисков состоялась встреча членов комитета с российским послом и представителями компании – владельца судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.

    13 апреля 2026, 02:48 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Кировограде (украинское название – Кропивницкий) на Украине раздались взрывы, сообщили украинские СМИ.

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Кировоградской области Украины включен сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня. Пасхальное перемирие действовало до исхода дня 12 апреля. Украинские войска неоднократно нарушали перемирие.

