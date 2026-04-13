Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами

Tекст: Елизавета Шишкова

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) зафиксировала техническое поражение сборной Украины по водному поло. Решение принято из-за отказа украинских спортсменов проводить матч против россиян в рамках розыгрыша Кубка мира, передает РИА «Новости».

Встреча должна была состояться в понедельник в Гзире, на Мальте, и определяла седьмое место во втором дивизионе турнира. Федерация водного поло Украины обратилась с просьбой к World Aquatics отменить игру, но получила отказ и затем приняла решение бойкотировать матч.

Сборная России по водному поло была допущена к участию в международных соревнованиях в ноябре 2025 года. В тот же период глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил на форуме «Россия – спортивная держава», что российская команда будет стремиться к победе, соблюдая спортивный принцип и уважение к соперникам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский борец Артур Костюк сошел с пьедестала и отвернулся от флагов во время гимна России на молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе.

Каноист с Украины Виталий Пристай отказался пожимать руку россиянину Сергею Свинареву после финала на молодежном чемпионате мира по гребле в Португалии.

Спортсменка с Украины Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками после награждения на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду.