Песков заявил о продолжении СВО после окончания пасхального перемирия

Tекст: Ольга Иванова

Специальная военная операция будет продолжаться после окончания пасхального перемирия, если президент Украины Владимир Зеленский не проявит решимость для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений, которые должен принять Зеленский. По его словам, как только они будут приняты, конфликт на Украине сможет перейти в мирное русло.

В интервью автору информационной системы «Вести» Павлу Зарубину Песков заявил: «До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.