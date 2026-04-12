    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живет без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счетов, ни для неолуддитских инициатив.

    12 апреля 2026, 13:27 • Новости дня

    Песков заявил о продолжении СВО после окончания пасхального перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Специальная военная операция будет продолжаться после окончания пасхального перемирия, если президент Украины Владимир Зеленский не проявит решимость для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит от решений, которые должен принять Зеленский. По его словам, как только они будут приняты, конфликт на Украине сможет перейти в мирное русло.

    В интервью автору информационной системы «Вести» Павлу Зарубину Песков заявил: «До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечении срока перемирия будет продолжаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    11 апреля 2026, 23:14 • Новости дня
    Военкор Коц предположил, как ВСУ пытались атаковать космодром Плесецк
    Tекст: Антон Антонов

    Обычные фронтовые БПЛА не могут «дотянуться» до космодрома Плесецк в Архангельской области; ВСУ для атаки, вероятно, использовали либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы, заявил военкор Александр Коц. 

    Коц указал, что Плесецк расположен в 180 км южнее Архангельска, это свыше 1500 км по прямой от ближайших районов Украины. Он подчеркнул, что «это не приграничный нефтепарк и не склад в 200–300 км от линии фронта». На такое расстояние «обычные фронтовые БПЛА просто не дотягиваются по радиусу».

    «Значит, по космодрому шли либо специально спроектированные дальнобойные дроны-камикадзе самолетного типа, либо радикально доработанные существующие платформы с урезанной боевой частью и максимально «раздутым» топливным запасом», – заявил он в Telegram.

    Коц отметил, что за последние месяцы в Архангельской области уже фиксировались и были сбиты украинские БПЛА самолетного типа, которые направлялись в сторону космодрома. Местные жители снимали на фото и видео крупные композитные аппараты, схожие по классу с «Бобром» и UJ-22, однако с явными изменениями, ориентированными больше на дальность полета, чем на мощность заряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром Плесецк подвергся попытке атаки дронами.

    Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием.

    11 апреля 2026, 17:25 • Новости дня
    ВСУ нарушили пасхальное перемирие и ударили по Новой Каховке БПЛА
    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие, сообщил врио главы городского округа Владимир Оганесов.

    Оганесов в мессенджере Мах отметил: «Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, дом. Пострадал один человек. Обнаружено и обезврежено три БПЛА с неразорвавшимися боеприпасами».

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотника на автозаправку в Льгове пострадали трое человек, включая годовалого ребенка, который получил осколочное ранение головы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Max, что украинский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгов Курской области. По предварительной информации, ранены трое человек, среди которых оказался годовалый ребенок. У ребенка диагностировано осколочное ранение головы, а его мать получила акубаротравму.

    Еще один пострадавший – мужчина с травмой бедра. Все пострадавшие были оперативно направлены в Курскую областную больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Атака произошла после 16 часов, когда уже действовало объявленное пасхальное перемирие.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн подчеркнул, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен во время религиозного праздника и свидетельствует о пренебрежении любой моралью со стороны украинских боевиков.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотниками по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие.

    Напомним, в субботу на линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    12 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции в Днепропетровской области во время перемирия
    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты, сообщили в Минобороны РФ.

    ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских военных в Днепропетровской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По словам представителей ведомства, удары были нанесены из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное. В сообщении подчеркивается: «Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск… Все атаки отражены».

    Помимо этого, еще четыре попытки прорыва со стороны ВСУ были зафиксированы в Сумской области – в районах Кондратовки и Новой Сечи (дважды), а также в районе поселка Каленики Донецкой народной республики. Все попытки прорыва были сорваны.

    По информации Минобороны, за период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. При этом российские войска, согласно приказу президента Владимира Путина, строго соблюдают режим прекращения огня на всех участках зоны спецоперации с 16.00 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.

    12 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 1 тыс. ударов дронами с начала перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска использовали свыше 1 300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.

    Украинские войска, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника самолетного типа по Курской и Белгородской областям, в результате чего ранены мирные жители, включая ребенка, передает РИА «Новости». В сводке Минобороны России отмечается: «Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок».

    До начала перемирия подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по трем бригадам теробороны ВСУ в Сумской области и по подразделениям в Харьковской области, уточнили в Минобороны России. Потери противника составили до 125 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Также российская группировка «Запад» до перемирия нанесла поражение украинским формированиям у населённых пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области. Потери ВСУ достигли более 200 военнослужащих, бронетранспортёра М113 производства США, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, уничтожено четыре склада боеприпасов.

    В свою очередь, группировка «Центр» до перемирия уничтожила более 325 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Удары были нанесены по нескольким бригадам ВСУ, включая спецназ «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), а также по национальной гвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике.

    С начала пасхального перемирия, по данным Минобороны, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли российские приграничные территории и позиции войск, осуществили 1 329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов, включая 67 дронов октокоптерного типа и 15 – самолетного. Все эти нарушения были зафиксированы до 08.00 воскресенья.

    Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты.

    12 апреля 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили нарушения ВСУ пасхального перемирия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для украинских военных стало привычкой нарушать все то, что способствует снижению напряженности, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Украинские военные нарушили пасхальное перемирие почти две тысячи раз, передает Lenta.ru. По данным Министерства обороны России, с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля было зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия со стороны подразделений ВСУ.

    Как сообщил Карасин, для украинских военных стало привычкой нарушать все, что способствует снижению напряженности. Он подчеркнул: «К сожалению большому для мира и спокойствия, политика Зеленского и его команды привела к тому, что присутствует озлобление и ненависть военных Украины, их стремление максимально нарушать любые инициативы, направленные на снижение напряженности».

    Минувшей ночью ВСУ трижды атаковали российские позиции из района поселка Покровское в Днепропетровской области, однако потерпели неудачу, передает РИА «Новости». Кроме того, бойцы России сорвали четыре попытки продвижения противника в Сумской области и ДНР.

    Всего украинские военные 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов. В результате атак в Курской и Белгородской областях пострадали несколько мирных жителей, среди которых оказался ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования ночью трижды атаковали позиции российских войск в Днепропетровской области.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о применении киевским режимом американских систем HIMARS.

    Президент Владимир Путин объяснил согласие украинских властей на перемирие влиянием иностранных кураторов.

    12 апреля 2026, 07:50 • Новости дня
    Рота ВСУ почти в полном составе «пропала без вести» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумском районе в боях с группировкой российских войск «Север» практически в полном составе «пропала без вести» рота военнослужащих вооруженных сил Украины.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников в Сумском районе показал, что в лесных массивах между селами Новая Сечь и Варачино существенные потери понесла 71 оаэмбр, пятая рота которой практически в полном составе «пропала без вести» на данном участке фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения ВСУ доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, преимущественно жителями Киевской области. Также сообщается, что в тылу командование ВСУ формирует резервы из отрядов испаноязычных иностранных наемников.

    В Глухове украинская полиция вскрывает пустующие квартиры и дома выехавших жителей для размещения военнослужащих ВСУ. Украинские войска дистанционно минируют участок между селами Должик, Сытное и Шалимовка, где остаются мирные жители. Несколько человек, включая подростка, уже пострадали от этих действий.

    Украинские волонтеры собирают деньги на ремонт автомобилей скорой помощи, используемых для доставки украинских националистов к линии фронта.

    В Краснопольском районе некрологи националистов подтвердили, что для пропагандистской акции по демонстрации контроля над освобожденной Покровкой командование ВСУ использовало наиболее подготовленных бойцов, которые были уничтожены на подступах к селу.

    Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление были переброшены подразделения ВСУ.

    На Липцовском направлении изменений не зафиксировано, ВСУ не проявляли активности. На Волчанском направлении продолжается принудительное привлечение мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста к работам по оборудованию позиций ВСУ и установке противодронных сеток. Работники системы ЖКХ Харькова также используются в качестве рабочей силы, что привело к их массовому оттоку на запад и в центр Украины.

    «За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

    11 апреля 2026, 16:01 • Новости дня
    Началось объявленное Путиным пасхальное перемирие
    Tекст: Мария Иванова

    На линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным; перемирие продлится до исхода дня 12 апреля.

    Указание президента России о приостановке боевых действий вступило в силу в 16.00 11 апреля, передает РИА «Новости». Режим тишины будет действовать до конца дня 12 апреля.

    Инициативу главы государства поддержали в Русской православной церкви. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отметила, что пауза поможет в поиске пропавших военнослужащих и спасении пострадавших.

    В прошлом году аналогичная мера действовала с 19 по 21 апреля. Однако тогда Министерство обороны зафиксировало 4,9 тыс. нарушений со стороны украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле ознакомились с высказыванием Киева. Он напомнил о важности светлого праздника для народов обеих стран.

    Пресс-секретарь российского лидера назвал эту инициативу исключительно гуманитарным шагом.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    11 апреля 2026, 23:47 • Новости дня
    Хинштейн: Освобожденные из украинского плена куряне прибыли в Курск
    Tекст: Антон Антонов

    В Курск прибыли куряне, которые являлись последними из числа насильно удерживаемых на Украине, по данным Киева, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, подчеркнув, что пропавшим без вести остается 381 человек.

    «Курск встретил своих людей! Возвращённые сегодня из украинского плена куряне прибыли домой», – сообщил Хинштейн в Max.

    Прибывшие находятся в пунктах временного размещения. Им предоставили вещи первой необходимости и выдали региональные сертификаты на сумму 30 тыс. рублей каждому «для покупки самого нужного на первое время».

    Сейчас с людьми работают врачи и сотрудники ПВР, чтобы оказать необходимую медицинскую и организационную поддержку. Власти региона пообещали помочь в оформлении всех положенных выплат и восстановлении утраченных документов.

    «Александру Ивановичу 50. Его вывезли из Суджи в феврале 2025-го. Сам он из Махновки, до последнего оставался в родном селе. Его дом на глазах хозяина уничтожили вражеские дроны, а его забрали в Суджу. С детьми он с тех пор не встречался. Единственное, о чем думал все эти месяцы – обнять их, и это, наконец-то, случилось сегодня», – рассказал Хинштейн.

    «Маргарита вернулась вместе с 82-летней мамой. Ту взяли в украинский плен, а дочь вызвалась сопровождающей. Скрывала, что она из Курской области. А мама уже не верила, что вернется: дом в родной Лебедевке разбит. Теперь тяжелые дни в неволе позади: строят планы на будущее, думают искать новый дом», – также рассказал глава региона.

    Хинштейн отметил, что, по данным Украины, эти люди были последними из числа насильно удерживаемых, однако в реестре пропавших без вести жителей приграничных районов остается 381 человек.

    «Возвращение людей – большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова, – заявил Хинштейн. – Еще раз – огромная признательность всем, кто долгие месяцы помогал возвращать курян их родным и близким!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что последние семь из удерживаемых в Сумской области курян возвращаются домой. Семеро жителей Суджанского района Курской области, среди которых пять женщин и двое мужчин, прибыли в Россию после пребывания в украинском плену.

    12 апреля 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские детекторы засекли БПЛА «Марсианин» с искусственным интеллектом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские детекторы дронов «Тень» способны выявить БПЛА «Марсианин» с искусственным интеллектом, который начали использовать ВСУ, сообщили в компании-разработчике.

    Российские детекторы дронов «Тень» могут выявлять беспилотные летательные аппараты «Марсианин» с искусственным интеллектом, которые начали использовать ВСУ, передает ТАСС. В компании-разработчике пояснили, что «Марсианин» оснащен цифровым Wi-Fi с передатчиком MIMO 2х2, работающим в нестандартных диапазонах от 2 000 до 2 300 ГГц или от 3 300 до 3 800 ГГц. Специалисты отметили, что детектор «Тень-V4» технологически готов к обнаружению такого типа БПЛА, что подтверждается практическими данными с фронта.

    В устройстве реализован полный сценарий выявления дронов, использующих цифровые Wi-Fi-каналы. Разработчики подчеркнули, что возможность обнаружения подтверждена непосредственно на боевых позициях.

    Ранее, 8 апреля, мэр Горловки Иван Приходько сообщил о начале использования ВСУ дронов «Марсианин» для ударов по городу. Разработчики «Тени» уточнили, что этот беспилотник не является украинской разработкой, а его производство, вероятно, налажено в США или одной из стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали применять беспилотники нового типа «Марсианин» для атак на Горловку.

    В результате удара вражеского дрона по гражданскому автобусу в этом городе пострадали четыре мирных жителя.

    Ранее российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы захватили новейший украинский аппарат с интеллектуальным наведением.

    12 апреля 2026, 05:58 • Новости дня
    Орбан отказался поддерживать Украину деньгами и вооружениями

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт продолжит гуманитарную помощь Украине, но не станет предоставлять ей деньги и вооружения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения, и мы не будем уничтожать себя ради какой-либо другой страны», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Глава венгерского правительства отметил, что в случае победы возглавляемой им партии «Фидес» на выборах Венгрия будет придерживаться исключительно мирного курса. Он подчеркнул, что страна не считает конфликт на Украине своей войной и не намерена в нем участвовать.

    Орбан заявил, что Будапешт будет добиваться возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба», который заблокирован с конца января. Премьер-министр пообещал не поддерживать никакие решения в пользу Киева на международной арене до тех пор, пока Украина не откроет трубопровод.

    Он также сообщил о намерении правительства «Фидес» в случае победы на выборах продолжить действующие социальные программы и выполнить обещания по росту зарплат. Орбан заверил, что поддержка венгерских семей и защита правоконсервативных ценностей останутся приоритетом. В ходе выступления Орбан призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и отдать голос за «Фидес».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан заблокировал предоставление Киеву военного кредита Евросоюза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продолжит бороться за возможность закупать российские нефть и газ.

    12 апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы, и по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    11 апреля 2026, 17:11 • Новости дня
    Минобороны показало кадры разговора вернувшихся из плена военных с родными

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, впервые пообщались по телефону с близкими, один из них по-солдатски призвал родственницу не плакать, следует из видео Минобороны.

    Минобороны России опубликовало видео телефонных разговоров освобожденных из украинского плена военнослужащих с их родными.

    Один из военнослужащих, прощаясь со своей собеседницей, сказал: «Давай, все, отставить слезы. Все хорошо будет». Он сообщил, что уже находится в Белоруссии и, вероятнее всего, будет в России к вечеру субботы. Собеседница подтвердила, что родственники уже переслали ей фотографию вернувшегося военнослужащего.

    В другом случае военнослужащий созвонился с матерью, которая рассказала, что родные уже «и визжали, и плясали» от радости по поводу его возвращения. Мать дала сыну поговорить с дочкой. В ведомстве отметили, что подобные звонки стали возможны сразу после освобождения российских военнослужащих из плена.

    Помощник президента Владимир Мединский отметил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

    Минобороны России сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 175 пленных бойцов ВСУ. На родину также вернулись семеро жителей Курской области, которых Украина незаконно удерживала.

    11 апреля 2026, 17:23 • Новости дня
    ВГА Харьковской области предупредила о готовящихся на Пасху провокациях ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Жителей Харьковской области предупредили о возможных провокациях со стороны украинских военных в период пасхальных праздников и призвали оставаться дома.

    Замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк обратился к населению региона с предупреждением о готовящихся провокациях со стороны Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, имеются предварительные данные о том, что украинская сторона может совершить провокационные действия в преддверии пасхальных праздников, чтобы затем обвинить в этом Россию.

    Лисняк официально рекомендовал жителям воздержаться от посещения массовых мероприятий 11 и 12 апреля, а по возможности остаться дома.

    Чиновник отметил, что украинские войска могут использовать скопления людей для реализации провокаций. Он подчеркнул, что подобные риски возрастают в период крупных праздников, когда в общественных местах собирается большое количество граждан.

    На линии соприкосновения начал действовать приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный президентом Владимиром Путиным.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам.

    Дипломат Родион Мирошник отметил, что доверия к Зеленскому по пасхальному перемирию нет.

    11 апреля 2026, 22:31 • Новости дня
    Разминирование боевой части обнаруженного на Кубани дрона завершилось

    Tекст: Антон Антонов

    В хуторе Трудобеликовском завершились работы по обезвреживанию боевой части беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Специалисты завершили разминирование боевой части БПЛА, обнаруженного на одной из улиц хутора Трудобеликовского Красноармейского района», – говорится в сообщении оперштаба в Max.

    В период проведения работ по разминированию жители были эвакуированы из своих домов ради их безопасности. Для них в течение дня был организован пункт временного размещения в местном Доме культуры. После завершения всех необходимых мероприятий по обезвреживанию боеприпаса люди смогли вернуться в свои дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубани эвакуировали жителей нескольких домов после обнаружения фрагментов беспилотника с боевой частью. На днях в Краснодарском крае при падении обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали несколько человек.

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    На пост премьера Италии замахнулась амбициозная метательница молота

    Итальянское правительство пожинает плоды крупной неудачи последнего времени: на пост премьера начинают рассматривать кандидатуру вместо действующего премьера Джорджи Мелони. О какой неудаче идет речь и насколько велики шансы мэра Генуи, бывшей метательницы молота Сильвии Салис возглавить Италию? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

