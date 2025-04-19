Сальдо сообщил об атаке ВСУ дронами на Херсонскую область в пасхальное перемирие

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает Сальдо в своем Telegram-канале, зафиксированы удары ВСУ по мирным городам региона, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. По словам Сальдо, атаки начались с 18.00 субботы.

«Сегодня, в пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным. ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», – написал Сальдо.

Он уточнил, что в Алешках были применены FPV-дроны и миномет, в Голой Пристани удары наносились дронами-камикадзе, а по Каховке зафиксировано не менее шести сбросов с беспилотников. Сальдо добавил, что на некоторых участках фронта сохраняется тишина и обстрелы не ведутся, что, по его мнению, свидетельствует о наличии среди украинских военных тех, кто «услышал призыв к миру».

Пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным с 18.00 мск 19 апреля до полуночи 21 апреля.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о «зеркальных действиях» в ответ на режим прекращения огня со стороны России.

Российская сторона выразила надежду, что Украина также прекратит огонь, и отметила, что реакция Киева покажет его готовность к мирным переговорам.

Мировые СМИ активно обсудают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.