Пожар на Невском проспекте в Петербурге локализовали

Tекст: Денис Тельманов

Пожар на чердаке жилого здания на Невском проспекте в Петербурге был локализован на площади шестьсот квадратных метров, передает ТАСС. В ходе тушения сотрудники МЧС спасли восемнадцать человек, находившихся в доме.

В пресс-службе ГУ МЧС России по городу уточнили, что к ликвидации возгорания были привлечены тридцать восемь единиц техники и сто пятьдесят семь человек личного состава.

В сообщении говорится: «В 16:57 мск пожар в Центральном районе локализован. В ходе тушения огнеборцы спасли 18 человек. К ликвидации пожара привлечено 38 единиц техники и 157 человек личного состава».

Информация о причинах возгорания и пострадавших на данный момент не уточняется. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте происшествия.

В Московском районе Петербурга огонь охватил четыре квартиры, и из здания эвакуировали 30 человек.