Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов
Россия передала Ирану 300 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи, об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
Помимо России, значительную поддержку оказал Таджикистан, направивший 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов. По словам Коливанда, помощь также поступила от Китая и Азербайджана, передает ТАСС.
Коливанд в эфире иранской гостелерадиокомпании подчеркнул: «Россия направила 300 тонн медикаментов, Таджикистан – 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов, Китай и Азербайджан также оказали помощь Ирану».
Напомним, в результате авиаударов в Иране были повреждены более 300 медицинских учреждений, среди которых оказались станции скорой помощи и больничные комплексы.
Ранее израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана, охарактеризовав любую помощь Исламской республике как недопустимую.
В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.