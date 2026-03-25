Россия направила Ирану 300 тонн медикаментов

Tекст: Дарья Григоренко

Помимо России, значительную поддержку оказал Таджикистан, направивший 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов. По словам Коливанда, помощь также поступила от Китая и Азербайджана, передает ТАСС.

Коливанд в эфире иранской гостелерадиокомпании подчеркнул: «Россия направила 300 тонн медикаментов, Таджикистан – 2,6 тыс. тонн гуманитарных грузов, Китай и Азербайджан также оказали помощь Ирану».

Напомним, в результате авиаударов в Иране были повреждены более 300 медицинских учреждений, среди которых оказались станции скорой помощи и больничные комплексы.

Ранее израильский посол на Украине Михаэль Бродский раскритиковал взаимодействие Москвы и Тегерана, охарактеризовав любую помощь Исламской республике как недопустимую.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.