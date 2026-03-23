Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.

Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.