Мадьяр пообещал ответить на звонок Путина

Tекст: Елизавета Шишкова

Мадьяр подчеркнул, что не считает подобный разговор необходимым, однако готов поддержать диалог, если инициатива будет исходить от Путина, передает РИА «Новости».

«Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», – сказал Мадьяр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что контактов между президентом России Владимиром Путиным и лидером партии «Тиса» Петером Мадьяром пока не запланировано. Кремль не планирует поздравлять Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах.

Петер Мадьяр поблагодарил Россию и Китай за принятие результатов парламентских выборов в Венгрии.

Также Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны.