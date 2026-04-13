Красный Крест за пять лет помог 8,6 млн человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Свыше 8,6 млн человек получили помощь и поддержку от Российского Красного Креста за период с 2021 по 2025 год. За это время на поддержку людей организация привлекла более 10,15 млрд рублей, что стало итогом пятилетней трансформации. Об этом рассказал председатель организации Павел Савчук на XVIII Съезде РКК, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам съезда, поблагодарив сотрудников и волонтеров за их труд. «Отрадно, что вы бережете замечательные традиции своих предшественников, приходите на помощь тем, кто оказался в беде, кто нуждается в поддержке и заботе, воплощаете в жизнь масштабные программы», – отметил глава государства.

Масштабная трансформация РКК, начавшаяся в 2021 году, позволила преодолеть системные проблемы и сформировать устойчивую модель развития. По словам Павла Савчука, привлечение более 10 млрд рублей, в основном за счет частных пожертвований, свидетельствует о высоком уровне общественного доверия к организации.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что охват помощью с 2021 года возрос более чем в 10 раз, и теперь ее ежегодно получают свыше двух миллионов человек. Другие представители власти и министры отметили статус РКК как надежного партнера государства и его вклад в развитие донорства, борьбы с ВИЧ и социальных программ.

Международные представители, включая президента МФОККиКП Кейт Форбс, высоко оценили обновление РКК. Было подчеркнуто, что организация укрепила свой потенциал и оставалась рядом с людьми в трудные моменты, сохраняя гуманитарные принципы в своей работе.