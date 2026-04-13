Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели. В общем, частью того, что будет называться многополярным миром.
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск рейсов в Геленджике и Сочи
Временные ограничения на работу аэропортов Геленджика и Сочи были отменены, что позволило возобновить полеты в обычном режиме.
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи, передает РИА «Новости». Ведомство пояснило, что ранее ограничения вводились исключительно для обеспечения безопасности полетов.
В официальном сообщении отмечено: «Аэропорты Геленджик, Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
Воздушное сообщение в этих аэропортах теперь осуществляется без временных ограничений. Решение Росавиации позволит авиакомпаниям вернуться к стандартному расписанию полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ограничила работу аэропортов в Пензе, Саратове, Нижнем Новгороде и Пскове. Росавиация также ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика и Сочи.