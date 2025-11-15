  • Новость часаРоссийские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 13:35 • Новости дня

    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12

    Эксперт Кнутов: США развернут тактическое ядерное оружие недалеко от российских границ

    @ Craig Fritz/sandia.gov

    Tекст: Андрей Резчиков

    После испытаний бомбы B61-12 истребитель F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара, это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно об успешных испытаниях в США ядерной гравитационной бомбы B61-12.

    «Ядерная гравитационная бомба B61-12 отличается от предыдущих моделей тем, что на ней установлена система планирования, которая позволяет преодолевать несколько десятков километров. Хвостовик обеспечивает высокую точность и управляемость бомбой в полете. Но главное – эту бомбу можно сбросить, не боясь, что самолет настигнет ударная волна», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО.

    По его словам, для B61-12 существует несколько вариантов боевой части в диапазоне от 0,7 до 170 килотонн. «Эта бомба создавалась именно с таким расчетом, чтобы ее можно было размещать в отсеках малозаметного истребителя-бомбардировщика F-35, изготовленного из радиопоглощающего покрытия. Таким образом, бомба не будет видна на экранах радаров», – добавил полковник в отставке.

    По прогнозу Кнутова, американцы будут проводить испытания B61-12 в связке и с другими самолетами, в том числе с перспективным стратегическим бомбардировщиком B-21 Raider.

    «После завершения испытаний F-35 смогут наносить высокоточные удары с помощью ядерного оружия относительно небольшой мощности, поражать объекты ПВО, командные пункты, узлы связи и таким образом расчищать дорогу для обычной авиации, которая после уничтожения средств ПВО сможет безнаказанно действовать в небе противника», – пояснил эксперт.

    Таким образом F-35 становится самолетом для нанесения превентивного ядерного удара. «Это равнозначно тому, что американцы фактически начинают возвращаться к своей стратегии времен холодной войны, когда они должны были нанести противнику ущерб с таким расчетом, чтобы СССР не смог ответить», – полагает спикер.

    Кнутов напомнил о том, что в Британии воссоздана военная база, на которой хранятся в том числе бомбы B61-12. Такие же базы существуют в Бельгии, Нидерландах, Италии и Германии, также существует вероятность их размещения в Турции.

    «Прошедшие испытания говорят о том, что тактическое ядерное оружие США будет развернуто недалеко от российских границ», – добавил спикер.

    У России есть целый спектр возможных асимметричных и симметричных ответов. На усиление точности и живучести американских тактических ядерных сил Москва может предпринять немедленные и долгосрочные военно-технические меры. Среди них развертывание С-350 «Витязь» – зенитного ракетного комплекса средней дальности нового поколения, комплексов С-400 и С-500. При этом возможны удары по местам базирования F-35 и складам с ядерными бомбами.

    «Но приоритетом является превентивный удар тактическим ядерным оружием, например, с помощью «Орешника» или модернизированных «Искандеров», которые в перспективе могут получить дальность нанесения удара до двух тыс. километров. Либо речь может идти о других средствах поражения, например, крылатых ракет, которые могут поражать аэродромы и места хранения американского ядерного оружия», – подчеркнул Кнутов, добавив, что у России также должны быть возможности перехвата F-35 с B61-12 на подлете к ее территории.

    Накануне стало известно, что США провели в Неваде серию летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35. Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35. Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

    Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом. В конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

    Добавим, что президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался о возможном в будущем ядерном испытании. «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – заявил Трамп.

    На вопрос о сроках испытаний он ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана в Киеве
    @ Adam WaroAwa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры с повреждениями здания посольства Азербайджана в Киеве позволяют предположить, что оно было поражено зенитной управляемой ракетой комплекса Patriot.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военный источник. По словам собеседника агентства, видеоматериалы, опубликованные украинскими властями, однозначно свидетельствуют о прямом попадании в административное помещение ракеты, выпущенной ВСУ. Источник подчеркнул, что подтверждением этого являются фотографии, размещенные на украинских ресурсах, на которых видны фрагменты упавших и разорвавшихся зенитных управляемых ракет Patriot американского производства.

    «Опубликованные киевским режимом видеоматериалы о повреждении административного помещения на территории комплекса зданий посольства Республики Азербайджан в Киеве однозначно свидетельствуют о прямом попадании в него зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО, выпущенной расчетом ВСУ», – сказал он.

    В случае попадания ракеты «Искандер» в помещения посольства Азербайджана в Киеве разрушения были бы значительными, пояснил источник.

    Ранее посольство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана

    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Венгрии приняло решение направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии вместо покупки вооружений для Украины.

    Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, страна не станет использовать свою долю в Европейском фонде мира для передачи оружия на Украину и предпочла направить средства в пользу вооруженных сил Ливана.

    Сийярто подчеркнул, что интересы национальной безопасности Венгрии связаны с обеспечением мира на Ближнем Востоке.

    Ранее Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    США провели испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12
    @ defense.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Серия летных испытаний ядерной гравитационной бомбы B61-12 без боевого заряда с самолетом F-35 была проведена в Неваде, сообщили в Сандийской национальной лаборатории минэнерго США.

    Во время тестов с 19 по 21 августа «инертные единицы» бомбы B61-12 были доставлены и сброшены самолетом F-35, передает РИА «Новости».

    Испытания были признаны успешными. Заявляется, что эти тесты стали важным этапом в оценке характеристик вооружения, а также подтвердили надежность истребителя F-35 для транспортировки ядерных бомб и выполнения миссий с подобным арсеналом.

    Подчеркивается, что серия испытаний включала первую в истории предварительную термическую подготовку испытательной сборки для перевозки на F-35 перед сбросом.

    В лаборатории добавили, что в конце 2024 года Национальное управление по ядерной безопасности США завершило программу продления срока службы B61-12, что позволит использовать модернизированные бомбы как минимум еще 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания.

    На Урале задержали грузовик с оружием на въезде в колонию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники исправительной колонии в Каменске-Уральском обнаружили автомат Калашникова, гранату и телефоны в кабине прибывшего грузовика, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

    Сотрудники исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском на въезде в учреждение задержали грузовой автомобиль, в котором нашли оружие и запрещённые предметы, передает РИА «Новости». Машина прибыла на территорию колонии для загрузки изделий деревообработки.

    Во время проверки в кабине автомобиля обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

    В пресс-службе отметили, что сведения о находке были немедленно переданы в УФСБ, ГУМВД и Росгвардию. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая организовала изъятие всего запрещенного арсенала.

    В полиции Каменска-Уральского возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся взрывчатых веществ. Расследование продолжается, водитель находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСИН ранее  начала тестировать системы блокировки беспилотников для предотвращения доставки запрещенных предметов в места лишения свободы.

    В Магаданской области над колонией обнаружили беспилотник с сотовыми телефонами.

    Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России

    Глава ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Верховного суда России Игорь Краснов уволил Владислава Иванова с поста генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ.

    Источник в Верховном суде заявил: «Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», передает ТАСС.

    Причины увольнения Владислава Иванова не уточняются. О дальнейших кадровых перестановках и кандидатах на должность главы департамента информации пока нет.

    В сентябре президент Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Краснова главой Верховного суда.

    Краснов заявил, что ключевым направлением развития судов России должно стать утверждение справедливости и служение гражданам и государству.

    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю

    Юрий Дудь получил один год и десять месяцев колонии

    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой суд столичного судебного участка № 359 вынес заочный приговор блогеру Юрию Дудю, который признан в России иностранным агентом.

    Дудя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и назначили наказание «в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно», уточнили в суде, передает ТАСС.

    По данным суда, Юрий Дудь был заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Основанием для дела стало нарушение требований законодательства об иноагентах.

    Ранее прокурор на заседании суда потребовал заочно приговорить журналиста-иноагента Юрия Дудя к одному году и 11 месяцам колонии общего режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Дудь не признал свою вину по уголовному делу о неисполнении обязанностей иностранного агента.

    Басманный районный суд Москвы арестовал Юрия Дудя заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Московский городской суд оставил в силе штраф для Дудя в размере 45 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    Посол Украины сообщила о подготовке массовой депортации сограждан из США

    @ Bruce Cotler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти рассматривают возможность высылки порядка 80 граждан Украины по причине нарушений иммиграционного законодательства, сообщила посол Украины в Штатах Ольга Стефанишина.

    Масштабная депортация украинских граждан обсуждается американскими властями, пишет РИА «Новости»  со ссылкой на издание Washington Post

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что располагает информацией о «примерно 80 украинцах», которым уже выданы официальные документы о депортации из-за нарушений законов страны.

    Она также уточнила, что посольство осведомлено о каждом из случаев и отслеживает ситуацию. В публикации отмечается, что речь идет о распоряжениях, которые являются окончательными и обязательными к исполнению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США начали депортировать украинских беженцев 19 августа.

    Позже Польша 26 августа депортировала около 50 граждан Украины после массовых беспорядков на концерте в Варшаве.

    В целом около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена.

    Лукашенко назвал способные заменить доллар финансовые инструменты

    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Майнинг криптовалют рассматривается в Белоруссии как возможный путь по снижению зависимости от доллара, заявил глава государства Александр Лукашенко

    Он отметил, что использование криптовалюты способно усилить тенденцию ухода от одной валюты и рассматривается как жизнеспособная альтернатива, передает «Интерфакс». По его словам, несмотря на нестабильность курса криптовалют, перспектива их майнинга привлекательна для страны. «У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой – уйти от зависимости от одной валюты – доллара. И этот процесс будет нарастать. И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, он счел напрасными опасения по поводу волатильности курса криптовалют. «Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то... Ну, наверное, будет. Но волков бояться – в лес не ходить», – заявил белорусский лидер.

    Лукашенко видит в этом направлении стратегическую выгоду для энергетического сектора страны. По его мнению, майнинг криптовалют, вместе с развитием сети зарядных станций для электромобилей и строительством жилья с электрическим отоплением, следует рассматривать как перспективное направление загрузки действующих и будущих энергомощностей в Белоруссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что все больше центробанков отказываются от доллара.

    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов получил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

    Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

    В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

    Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

    Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

    Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    Финский профессор призвал уволить «рейхсфюрера» фон дер Ляйен

    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Профессор из Финляндии Туомас Малинен предложил отстранить Урсулу фон дер Ляйен после резонансных обвинений польского политика.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен надо отстранить от должности и «посадить на поводок», передает РИА «Новости» .

    Такое резкое высказывание Малинен разместил в социальной сети X, комментируя слова депутата Европарламента от Польши Гжегожа Брауна. Браун в ходе обсуждений в Европарламенте допустил, что Урсула фон дер Ляйен опасна для общества и окрестил ее «рейхсфюрером».

    Малинен согласился с позицией польского парламентария, добавив, что последний настоящий рейхсфюрер – это Генрих Гиммлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Туомас Малинен отметил, что в Финляндии впервые после вступления в НАТО появились разговоры о возможной войне с Россией. Профессор утверждал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

    Президент Финляндии Александер Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России?

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике?

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодо

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

