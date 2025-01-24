Польша столкнулась с проблемой роста соцтуризма из-за льгот для украинцев

Вице-спикер Сейма Босак заявил, что льготы для украинцев в Польше вызвали волну социального и медицинского туризма

Tекст: Вера Басилая

Босак заявил, что введенные льготы для украинцев привели к преимущественному положению этой категории среди всех иностранцев, что спровоцировало волну приездов в Польшу, передает ТАСС.

По его словам, не все украинцы, приехавшие в Польшу, действительно являются беженцами, и многие из них не проживают на территории страны постоянно. Он добавил, что масштабы этой проблемы пока неизвестны, но информация об этом регулярно поступает от работников социальной и медицинской сфер.

С июля 2024 года Варшава ввела более строгие условия для получения пособий, таких как «800 плюс», которые теперь доступны только семьям, чьи дети обучаются в польских школах. В настоящее время в Польше проживает более 900 тыс. украинских беженцев.

Ранее кандидат в президенты Польши от партии «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский предложил лишить украинцев, не работающих и не платящих налоги, права на получение социальных выплат.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев, включая молодых мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.