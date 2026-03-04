На Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке застряли более 50 россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, не менее 50 россиян оказались заблокированы на Мальдивах из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Идамкин сообщил, что консульство ежедневно получает не менее пяти-шести обращений от граждан, которые не могут вылететь с островов.

По его словам, ситуация осложняется приоритетом авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян, находящихся в странах Персидского залива. Идамкин пояснил, что сейчас десятки тысяч россиян ждут вылета из этих стран, и в первую очередь авиакомпании стараются разгрузить именно их аэропорты.

Консул отметил, что туристам с билетами через страны Ближнего Востока рекомендуется либо искать альтернативные маршруты, либо ждать восстановления регулярного авиасообщения.

