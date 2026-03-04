Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
На Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке застряли более 50 россиян
Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.
По его словам, не менее 50 россиян оказались заблокированы на Мальдивах из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».
Идамкин сообщил, что консульство ежедневно получает не менее пяти-шести обращений от граждан, которые не могут вылететь с островов.
По его словам, ситуация осложняется приоритетом авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян, находящихся в странах Персидского залива. Идамкин пояснил, что сейчас десятки тысяч россиян ждут вылета из этих стран, и в первую очередь авиакомпании стараются разгрузить именно их аэропорты.
Консул отметил, что туристам с билетами через страны Ближнего Востока рекомендуется либо искать альтернативные маршруты, либо ждать восстановления регулярного авиасообщения.
