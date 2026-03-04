  • Новость часаМинтранс: Украина атаковала российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море
    Роль Китая в иранской войне трактуют чересчур однобоко
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Премьер Испании отверг угрозы Трампа и отказался поддержать США в войне с Ираном
    Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    Украина атаковала российский газовоз в Средиземном море
    Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Эксперт оценил возможное назначении сына Хаменеи верховным лидером Ирана
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Песков призвал МОК прояснить подход к российским спортсменам
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 12:52 • Новости дня

    На Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке застряли более 50 россиян

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Не менее 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке, заявил генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин.

    По его словам, не менее 50 россиян оказались заблокированы на Мальдивах из-за сложной обстановки на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Идамкин сообщил, что консульство ежедневно получает не менее пяти-шести обращений от граждан, которые не могут вылететь с островов.

    По его словам, ситуация осложняется приоритетом авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян, находящихся в странах Персидского залива. Идамкин пояснил, что сейчас десятки тысяч россиян ждут вылета из этих стран, и в первую очередь авиакомпании стараются разгрузить именно их аэропорты.

    Консул отметил, что туристам с билетами через страны Ближнего Востока рекомендуется либо искать альтернативные маршруты, либо ждать восстановления регулярного авиасообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Российском союзе туриндустрии заявили о значительных убытках туроператоров в связи с запретом туров в ОАЭ. Авиакомпания Red Wings начала вывоз россиян с Ближнего Востока. Рейс «Уральских авиалиний» доставил 222 пассажира из ОАЭ в Екатеринбург.

    3 марта 2026, 18:02 • Новости дня
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появилось видео, на котором американский пилот в Кувейте был вынужден встать на колени.

    На кадрах видно, как летчик, все еще находящийся рядом с парашютом после приземления, окружен группой местных жителей. Один из мужчин держит над головой металлическую трубу, будто собираясь нанести удар. В ответ пилот кричит: «Отойдите, остановитесь!», пытаясь остановить приближающихся людей, передает New York Post.

    По данным публикации, самолет был сбит огнем союзной стороны во время активных боевых действий. Летчик несколько раз повторяет, что он американец, и в какой-то момент опускается на колени, демонстрируя, что не представляет угрозы. В итоге местные жители, по всей видимости, понимают, что перед ними не иранский военный, после чего мужчина опускает трубу, а напряженная ситуация сходит на нет.

    Отдельная фотография инцидента ранее вызвала сомнения у фактчекеров: портал Snopes указал на возможные признаки ИИ-обработки изображения. В то же время эксперты по верификации видео из Storyful подтвердили, что запись плохого качества была сделана в районе Аль-Ахмади в Кувейте. Подлинность эпизода также соотносится с материалами, проверенными агентством Reuters.

    Тем временем в интернете набирает популярность еще одно видео с места событий: на нем другой пилот F-15E Strike Eagle улыбается, общаясь с местными жителями, которые подбегают к ней с вопросами о самочувствии и предлагают помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили, что три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за «дружественного огня».

    Один из истребителей F-15 ВВС США был сбит в небе над Кувейтом по ошибке при идентификации.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    4 марта 2026, 02:39 • Новости дня
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    @ U.S Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 01:34 • Новости дня
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    «Учитывая неоднократные предупреждения ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, проигнорировавших эти предупреждения, были поражены различными ракетными снарядами и сгорели», – заявил Акбарзаде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    Он также отметил, что в настоящее время проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через Ормузский пролив невозможен.

    Ранее Акбарзаде сообщил, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Во вторник индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    2 марта власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    3 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    4 марта 2026, 01:24 • Новости дня
    Стало известно о выборе сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана

    Iran International: Сына Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана

    Стало известно о выборе сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    @ Rouzbeh Fouladi/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ассамблея экспертов совместно с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) избрала сына Али Хаменеи, Моджтабу Хаменеи, новым верховным лидером Ирана, сообщил телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне.

    При этом официальные органы власти Ирана пока не делали никаких публичных заявлений по поводу назначения нового верховного лидера, пишет «Коммерсантъ».

    Во вторник в иранском городе Кум израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов, собирающихся выбрать преемника верховного лидера Ирана.

    Ранее сообщалось, что Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде. В воскресенье государственное телевидение Ирана объявило о мученической смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера в результате масштабной атаки Вашингтона и Тель-Авива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть главы государства.

    4 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15
    @ Mike Freer/Touchdown-aviation/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта, сообщает The War Zone.

    Три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты вчера над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet кувейтских ВВС, сообщает The War Zone.

    Как отмечает издание, ранее предполагалось, что причиной инцидента стал огонь с земли, однако характер повреждений одного из самолетов больше указывает на воздушный бой.

    По данным журналиста Селигмана, на которого ссылается The War Zone, в инциденте участвовал только один кувейтский истребитель Hornet, который выпустил три ракеты и поразил три американских самолета. Все экипажи F-15E выжили, несмотря на полную потерю техники. Инцидент произошел на фоне попыток иранских беспилотников проникнуть в кувейтское воздушное пространство, причем один из них атаковал базу, в результате чего погибли шестеро американцев.

    Эксперты считают, что экипажи могли выжить благодаря тому, что атака велась ракетами малой мощности по хвостовой части самолетов. Сообщается, что если бы были использованы более тяжелые ракеты системы ПВО, последствия могли быть гораздо серьезнее. В таких обстоятельствах вероятность выживания минимальна, однако в данном случае все летчики смогли катапультироваться.

    The War Zone отмечает, что во время сложных боевых ситуаций подобные ошибки уже случались в прошлом – в том числе и в Кувейте. Расследование инцидента продолжается, новые подробности могут появиться в ближайшее время.

    Центральное командование США сообщило, что в небе над Кувейтом по ошибке были сбиты три американских истребителя. Один из пилотов сбитого F-15 попал в опасную ситуацию, когда местные жители едва не забили его трубой.

    Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

    Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана.

    3 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер»
    @ Ahmad Halabisaz/Xinhua via ZUMA Wire/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено на фоне боевых действий, однако проект останется в числе приоритетов Росатома, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

    Работы на стройплощадке новых блоков АЭС «Бушер» в Иране временно остановлены, передает РИА «Новости». Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что несмотря на сложную обстановку из-за боевых действий против Ирана, проект будет оставаться одним из ключевых для корпорации.

    Он отметил: «Конечно же, в Иране на объекте работа остановлена... В силу ведения боевых действий против Ирана прогнозировать пока дальнейший ход развития событий сложно, но наши люди там останутся в любом случае. Этот объект будет в числе наших приоритетов. Мы понимаем свою ответственность перед иранским народом, перед правительством Ирана за реализацию объекта «Бушер», второго и третьего блоков, за работу первого блока».

    На территории АЭС «Бушер» сейчас находятся 639 российских граждан, сообщает ТАСС. Детей удалось заранее вывезти, на объекте осталось немного женщин, хотя многие приняли решение остаться вместе с мужьями. Лихачев сообщил, что при первой же возможности и при наступлении паузы между ударами планируется эвакуировать около 150-200 человек. Для этого уже подготовлены автобусы и проработаны маршруты выезда.

    Лихачев также отметил, что ситуация находится на личном контроле у президента России. По его словам, российская сторона уведомила руководство Израиля, США, арабских стран и стран Персидского залива о необходимости недопущения рисков и тем более прямых ударов по ядерному объекту.

    28 февраля сообщалось, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности сотрудников.

    4 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке

    Иран провел 17-ю волну операции «Правдивое обещание-4»

    Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран заявил о проведении новой, 17-й по счету волны атак, выпустив более 40 ракет по американским и израильским объектам на Ближнем Востоке, сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

    Удары по позициям противника были нанесены несколько часов назад, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Было запущено более 40 ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР поразил военные объекты США и Израиля в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Тегеран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американской военной базы на Ближнем Востоке. ВВС Исламской республики нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    3 марта 2026, 22:19 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана

    Армия Израиля заявила об ударе по секретному ядерному объекту близ Тегерана

    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    @ Fatemeh Bahrami/Anadolu/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи, сообщил представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин.

    Официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин подтвердил факт нападения на стратегически важный объект недалеко от иранской столицы, передает ТАСС.

    «Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи. Там находились ученые, которые пытались разработать ядерное оружие», – сообщил Дефрин в ходе брифинга.

    Ранее строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено из-за боевых действий.

    Росатом заявил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана.

    Официальный представитель МИД Ирана заявил, что во время ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    4 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    Израильский F-35 «Адир» впервые сбил пилотируемый истребитель
    @ IDF Spokesperson's Unit/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Над Тегераном израильский F-35 «Адир» впервые в истории сбил пилотируемый иранский истребитель Як-130, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной атаке на пилотируемый летательный аппарат противника, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел непосредственно над иранской столицей.

    «Некоторое время назад в небе над Тегераном израильский истребитель F-35 «Адир» сбил иранский истребитель Як-130 ВВС Ирана. Это первый раз в истории, когда F-35 «Адир» сбил пилотируемый истребитель», – говорится в сообщении для прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее заявили об уничтожении израильского самолета F-35 в небе над городом Варамин. Агентство Mehr опубликовало фотографии сбитого истребителя.

    3 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский телеканал Channel 12 заявил о ликвидации нового министра обороны Ирана.

    Соответствующее сообщение появилось в соцсетях телеканала, передает РБК. «Новый министр обороны Ирана устранен», – сказано в публикации.

    Канал не раскрыл никаких подробностей инцидента и не назвал имя предполагаемого убитого министра.

    Накануне Иран подтвердил гибель глав Минобороны Азиза Насирзаде, КСИР Мохаммада Пакпури, Генштаба Абдулрахима Мусави и Совета по обороне Али Шахмани. Президент Ирана назначил нового главу Минобороны после гибели предшественника.

    Ранее во вторник Израиль заявил о начале «крупномасштабной волны ударов» по Тегерану.

