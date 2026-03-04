Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.0 комментариев
Греческие F-16 подняты по тревоге с аэродромов Кипра
Греческие F-16 с кипрской базы вылетели к объекту у Ливана
Два боевых самолета Греции экстренно взлетели с кипрской базы после обнаружения неизвестной воздушной цели вблизи границ Ливана.
Греческие ВВС задействовали авиацию, базирующуюся на острове, из-за инцидента в соседнем регионе, передает РИА «Новости».
В публикации газеты «Катимерини» отмечается: «В среду два греческих истребителя F-16, базирующихся на Кипре, вылетели для участия в неуказанной операции».
Журналисты уточнили, что экипажи получили приказ на взлет после поступления данных о подозрительном объекте рядом с воздушным пространством Ливана. Ранее власти Кипра также зафиксировали неопознанную цель в этом районе.
Из-за инцидента небо над аэропортом Ларнаки временно закрывали для полетов гражданской авиации. Для обеспечения безопасности республики Афины ранее перебросили на остров четыре истребителя F-16 и два военных фрегата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кипр временно закрыл небо над аэропортом Ларнаки после обнаружения подозрительного объекта у границ Ливана
Французская сторона решила направить на остров средства противовоздушной обороны для укрепления безопасности.
Ранее с британской базы Акротири вылетели два истребителя Typhoon на фоне сообщений об угрозе.