Reuters: США подготовили планы захвата Гренландии
Администрация США вновь обсуждает планы военного захвата Гренландии, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
США не отказались от идеи военного захвата Гренландии, передает РИА «Новости».
В публикации отмечается, что подобные заявления вызвали «замешательство и тревогу» как в Вашингтоне, так и среди союзников страны. На Капитолийском холме, по данным агентства, и демократы, и республиканцы выразили беспокойство тем, что «администрация, похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом».
Источники сообщают, что законодатели предупредили госсекретаря Марко Рубио и высокопоставленных представителей Белого дома о возможности импичмента президенту Дональду Трампу, если США предпримут военную интервенцию в Гренландию. В то же время отмечается, что после переговоров между Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте обсуждение будущего острова сместилось в сторону его возможной покупки, а не захвата.
При этом приближённые к администрации источники заверяют, что вариант военного захвата Гренландии якобы никогда не рассматривался всерьез. Обсуждение этой темы, несмотря на ажиотаж, остается предметом кулуарных переговоров и не выходит за рамки политических дебатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании запросили у НАТО поддержку в Арктике.
Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о размещении ракет в Гренландии.
Премьер-министр Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению.