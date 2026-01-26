Наши современники – в общем-то, молодые люди – начали активно интересоваться народными художественными промыслами типа гжели и хохломы. Почему? Потому что Россия вдруг обратилась к самой себе. Происходит некоторая пересборка всего ценного для нашей души.0 комментариев
Над крепостью в Кейптауне вывесили флаг России
Над крепостью Доброй Надежды в Кейптауне, в ЮАР, на несколько часов появился российский флаг, что вызвало удивление местных жителей и оживленное обсуждение в соцсетях, сообщает издание News24.
По данным News24, флаг России над Крепостью Доброй Надежды в Кейптауне вызвал удивление и обсуждение среди жителей города, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, появление российского флага не связано с недавними учениями БРИКС+ «Воля к миру 2026», в которых участвовали российские корабли. Ситуацию прояснил управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан. По его словам, одна кинокомпания занимается съемками, и замок используется для некоторых сцен.
По словам Гилфеллана, речь идет о фильме, посвященном битве за Аламо и другим историческим сражениям, для которых на территории крепости снимали сцены с использованием старых кораблей. Он добавил, что не уверен, почему именно был поднят российский флаг, и предположил, что это был просто исторический реквизит, не связанный с сюжетом фильма.
Флаг провисел на крепости несколько часов, после чего его заменили на государственный флаг ЮАР.
Ранее российские корабли прибыли в порт Саймонстаун в ЮАР для участия в международных учениях.
Минобороны ЮАР сообщило, что ряд стран «БРИКС плюс» проведут военно-морские учения у побережья ЮАР в январе 2026 года под руководством Китая.